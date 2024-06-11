Диего Алонсо стал новым главным тренером «Панатинаикоса»

Диего Алонсо назначен на пост главного тренера «Панатинаикоса».
Специалист подписал с клубом контракт на 2 года.
Ранее рулевой работал в «Севилье», которую покинул в декабре прошлого года после 2 месяцев во главе команды.
Диего Алонсо назначен на пост главного тренера «Панатинаикоса».
Специалист подписал с клубом контракт на 2 года.
Ранее рулевой работал в «Севилье», которую покинул в декабре прошлого года после 2 месяцев во главе команды.
Призы выслали на прошлой неделе.
Точные сроки, когда он до вас дойдёт, назвать невозможно.
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Призы выслали на прошлой неделе.
Точные сроки, когда он до вас дойдёт, назвать невозможно.
Ожидайте уведомление на электронную почту.