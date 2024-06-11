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Диего Алонсо стал новым главным тренером «Панатинаикоса»

вчера, 11:35

Диего Алонсо назначен на пост главного тренера «Панатинаикоса».

Специалист подписал с клубом контракт на 2 года.

Ранее рулевой работал в «Севилье», которую покинул в декабре прошлого года после 2 месяцев во главе команды.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 12:04
Добрый день.
Призы выслали на прошлой неделе.
Точные сроки, когда он до вас дойдёт, назвать невозможно.
Ожидайте уведомление на электронную почту.
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:00
Когда будет высылаться приз за победу в группе конкурса прогнозов в мае? На почте тишина
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:58
Удачи на новом месте работы !
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