Диего Алонсо стал новым главным тренером «Панатинаикоса»

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вчера, 11:35

назначен на пост главного тренера «Панатинаикоса».

Специалист подписал с клубом контракт на 2 года.

Ранее рулевой работал в «Севилье», которую покинул в декабре прошлого года после 2 месяцев во главе команды.