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Полёт в космос и грибы. Самые странные запреты в футболе

вчера, 15:01
Моуриньо

А Моуриньо был против ловли покемонов.

Тренер готов сделать всё ради победы. И это касается не только плана на игру, но и мельчайших деталей. Давайте вспомним самые необычные запреты, которые устанавливали в футболе для игроков.

Соль и перец

Энцо Мареска недавно был назначен новым главным тренером «Челси». Итальянец возьмет с собой в Лондон тренера по физической подготовке Маркоса Альвареса, а у него своеобразная репутация.

Работая в «Тоттенхэме» под руководством Хуанде Рамоса, Альварес запретил ряд продуктов в столовой «шпор», включая соль и перец. Южноамериканцам будет тяжело.

Трапаттони ненавидит грибы

Полёт в космос и грибы. Самые странные запреты в футболе

Когда Джованни Трапаттони возглавил сборную Ирландии, он заметил, что игроки употребляли очень много грибов перед матчами, и это его взбесило. Он запретил их есть перед играми, и никто так и не понял почему. Возможно, что Джованни просто не любит грибы.

Паоло Ди Канио объявил вне закона пение и лёд

Это далеко не самый безумный поступок, который когда-либо совершал Ди Канио, но пока он руководил «Сандерлендом», запретил добавлять лед в напитки.

Но еще более странным был запрет на пение в душевой. Он считал, что это нарушает концентрацию и внимание. Но это ведь Ди Канио, верно? Такие запреты именно от великого итальянца не удивляют никого. Впрочем, его тренерская карьера пока что не стала успешной.

Pokemon Go

Полёт в космос и грибы. Самые странные запреты в футболе

Легендарный Жозе Моуриньо никогда бы не подумал, что его работе будет мешать игра, где нужно ходить с телефоном и ловить вымышленных зверей. Но это случилось в «Манчестер Юнайтед», когда Pokemon Go! была на пике популярности.

Некоторые из футболистов были настолько одержимы идеей стать тренерами покемонов, что Моуриньо счел необходимым запретить своим подопечным участвовать в игре в течение 48 часов после матчей. Полностью запретить играть футболистам было нереально.

Бутсы сэра Алекса

Еще один случай, связанный с МЮ. В 2010 году Алекс Фергюсон посчитал, что футболисты, выступающие за дубль, должны носить бутсы только чёрного цвета. Они могут получить право выбирать цвет, только когда будут тренироваться с основой.

Шапки в Болтоне

Полёт в космос и грибы. Самые странные запреты в футболе

Нил Леннон, когда тренировал «Болтон», запретил своим игрокам тренироваться зимой в головных уборах.

Я не хочу, чтобы игроки тренировались в шапках, ведь никто не позволит вам выходить в шапке на поле.

Джон Тошак и подливка

В 2004 году Джон Тошак во второй раз стал главным тренером сборной Уэльса, после чего у него возникла отличная идея. Каков был его план, чтобы команда начала побеждать? Никакой подливки. Это не шутки. Можете взять на обед курицу, овощи, но ешьте это в сухомятку. Представьте лица футболистов сборной в тот момент.

Запрет на полёт в космос

В 1999 году «Сандерлендом» руководил Питер Рид, а «чёрные коты» только что подписали шведского полузащитника Стефана Шварца из «Валенсии». Однако Шварц хотел перед приездом в новую команду полететь в космос.

Мы почти завершили переговоры, по телевизору шел «Лунный гонщик», а у агента были контакты с компанией, которая за деньги отправляла людей в космос. Ну и я подумал, что тоже хотел бы сделать, но когда руководство «Сандерленда» услышало об этом, все затормозилось. Я всегда любил космические фильмы и ракеты, но мне запретили полет.

Джекки МакНамара и тосты

Бывший тренер «Данди Юнайтед» Джекки МакНамара сделал что-то радикальное. Он запретил тосты – это такое хлебобулочное изделие.

В том сезоне команда заняла 4-е место в Премьер-лиге Шотландии — на две позиции выше, чем в предыдущей кампании. Возможно, МакНамара в чем-то был прав.

Калешин и мат

Когда этот тренер был в «Алании», то запретил футболистам ругаться матом даже на тренировках. Забавно, что затем сам Калешин получил дисквалификацию на месяц и был оштрафован за оскорбление арбитра в нецензурной форме во время матча Первой лиги против клуба «СКА-Хабаровск» (1:0).

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Ags_0701
Ags_0701
вчера в 22:57
А еще был Черчесов, запрещавший называть вещи своими именами: не товарищеский матч, а контрольная игра, не тренер, а полевой командир)
Аксинья
Аксинья ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:36
Я знаю в районе Сочи растут интересные грибы, поев которые улетаешь в космос...сам не пробовал, но знакомые рассказывали что полный улёт))
pomor45
pomor45
вчера в 20:24
Наш Калешин превзошёл всех: запретил то, без чего сам жить не мог. Запретил сам себя.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:00
Полёт в космос за грибами несколько далековато (хотя не исключаю - бывает и такое) )))
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:53, ред.
Самым идиотским запретом футболистам является запрет пения. Пение развивает дыхательную систему и наоборот полезно. А вот запрет хлебобулочных изделий, выглядит вполне обоснованным, так как от них футболист может набрать лишний вес.
Гость
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