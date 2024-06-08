Полёт в космос и грибы. Самые странные запреты в футболе

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вчера, 15:01

А Моуриньо был против ловли покемонов.

Тренер готов сделать всё ради победы. И это касается не только плана на игру, но и мельчайших деталей. Давайте вспомним самые необычные запреты, которые устанавливали в футболе для игроков.

Соль и перец

Энцо Мареска недавно был назначен новым главным тренером «Челси». Итальянец возьмет с собой в Лондон тренера по физической подготовке Маркоса Альвареса, а у него своеобразная репутация.

Работая в «Тоттенхэме» под руководством Хуанде Рамоса, Альварес запретил ряд продуктов в столовой «шпор», включая соль и перец. Южноамериканцам будет тяжело.

Трапаттони ненавидит грибы

Когда Джованни Трапаттони возглавил сборную Ирландии, он заметил, что игроки употребляли очень много грибов перед матчами, и это его взбесило. Он запретил их есть перед играми, и никто так и не понял почему. Возможно, что Джованни просто не любит грибы.

Паоло Ди Канио объявил вне закона пение и лёд

Это далеко не самый безумный поступок, который когда-либо совершал Ди Канио, но пока он руководил «Сандерлендом», запретил добавлять лед в напитки.

Но еще более странным был запрет на пение в душевой. Он считал, что это нарушает концентрацию и внимание. Но это ведь Ди Канио, верно? Такие запреты именно от великого итальянца не удивляют никого. Впрочем, его тренерская карьера пока что не стала успешной.

Pokemon Go

Легендарный Жозе Моуриньо никогда бы не подумал, что его работе будет мешать игра, где нужно ходить с телефоном и ловить вымышленных зверей. Но это случилось в «Манчестер Юнайтед», когда Pokemon Go! была на пике популярности.

Некоторые из футболистов были настолько одержимы идеей стать тренерами покемонов, что Моуриньо счел необходимым запретить своим подопечным участвовать в игре в течение 48 часов после матчей. Полностью запретить играть футболистам было нереально.

Бутсы сэра Алекса

Еще один случай, связанный с МЮ . В 2010 году Алекс Фергюсон посчитал, что футболисты, выступающие за дубль, должны носить бутсы только чёрного цвета. Они могут получить право выбирать цвет, только когда будут тренироваться с основой.

Шапки в Болтоне

Нил Леннон, когда тренировал «Болтон», запретил своим игрокам тренироваться зимой в головных уборах.

Я не хочу, чтобы игроки тренировались в шапках, ведь никто не позволит вам выходить в шапке на поле.

Джон Тошак и подливка

В 2004 году Джон Тошак во второй раз стал главным тренером сборной Уэльса, после чего у него возникла отличная идея. Каков был его план, чтобы команда начала побеждать? Никакой подливки. Это не шутки. Можете взять на обед курицу, овощи, но ешьте это в сухомятку. Представьте лица футболистов сборной в тот момент.

Запрет на полёт в космос

В 1999 году «Сандерлендом» руководил Питер Рид, а «чёрные коты» только что подписали шведского полузащитника Стефана Шварца из «Валенсии». Однако Шварц хотел перед приездом в новую команду полететь в космос.

Мы почти завершили переговоры, по телевизору шел «Лунный гонщик», а у агента были контакты с компанией, которая за деньги отправляла людей в космос. Ну и я подумал, что тоже хотел бы сделать, но когда руководство «Сандерленда» услышало об этом, все затормозилось. Я всегда любил космические фильмы и ракеты, но мне запретили полет.

Джекки МакНамара и тосты

Бывший тренер «Данди Юнайтед» Джекки МакНамара сделал что-то радикальное. Он запретил тосты – это такое хлебобулочное изделие.

В том сезоне команда заняла 4-е место в Премьер-лиге Шотландии — на две позиции выше, чем в предыдущей кампании. Возможно, МакНамара в чем-то был прав.

Калешин и мат