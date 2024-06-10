Воробьёв: «В Чехии питался за счёт отца, он деньги скидывал»

Нападающий «Локомотива» рассказал об опыте выступления за чешский клуб «Градец-Кралове».

После ухода из «Краснодара» я был без команды всё лето. Мне с Крыма позвонили, говорят, приезжай на полгода к нам, что время будешь зря терять. Я уже ехал, знакомый позвонил, говорит: «В Чехию нужен нападающий, на просмотр поедешь?» Я разворачиваюсь — и в аэропорт. Прилетаю в Чехию.

Ну всё, там полгода был, не получилось, условия там были очень плохими, я жил на стадионе, у меня кровать была, ну не знаю, сантиметров 15 от пола. Питался за счёт отца, он деньги скидывал, мне там не платили, тем не менее я тренировался, закалялся, и после этого я приехал в Россию, в «Нижний Новгород» попал, все лиги прошёл.