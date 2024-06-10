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Воробьёв: «В Чехии питался за счёт отца, он деньги скидывал»

вчера, 12:41

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв рассказал об опыте выступления за чешский клуб «Градец-Кралове».

После ухода из «Краснодара» я был без команды всё лето. Мне с Крыма позвонили, говорят, приезжай на полгода к нам, что время будешь зря терять. Я уже ехал, знакомый позвонил, говорит: «В Чехию нужен нападающий, на просмотр поедешь?» Я разворачиваюсь — и в аэропорт. Прилетаю в Чехию.

Ну всё, там полгода был, не получилось, условия там были очень плохими, я жил на стадионе, у меня кровать была, ну не знаю, сантиметров 15 от пола. Питался за счёт отца, он деньги скидывал, мне там не платили, тем не менее я тренировался, закалялся, и после этого я приехал в Россию, в «Нижний Новгород» попал, все лиги прошёл.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:30, ред.
- Вот об этом и расскажи нашей "талантливой" молодёжи, которая всё ещё рвётся в Европу за "сказочным будущем"!
- А заодно и нашим футбольным "экспертам", которые руками и ногами "выпихивают" наших парней в Европу. Мол, там всё цивильнее, чем у нас. Наберётесь опыта, научитесь играть, поживёте, как люди, заработаете кучу "бабок", детей своих там пристроите, ну и т.д., и т.п.... Вся песня с припевом...
- Расскажите им правду о "процветающей", "богатой", "независимой", "демократической", "свободной" Европе. Глядишь, кому-то из молодых, карьеру спасёте. А может даже здоровье и жизнь...
ABir
ABir ответ 7ja84yezhbb7 (раскрыть)
вчера в 17:03
И чем такая Чехия лучше Крыма оказалась, чем гордиться?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:23
Испытание сверху...
7ja84yezhbb7
7ja84yezhbb7
вчера в 15:16
И стоило тогда вообще в Чехию ехать?
adekvat
adekvat
вчера в 14:25
В России дворники имигранты лучше живут, силой никто не заставлял, что жаловаться.
wjr9ny849g2n
wjr9ny849g2n
вчера в 13:51
Покидала парня судьба, может теперь остепенится
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:51
По такой карьере фильм не снимешь)))
Гость
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