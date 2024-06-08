В минском «Динамо» высказались о взаимоотношениях со «Спартаком»

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко дал комментарий касательно взаимоотношений клуба с московским «Спартаком».
Дружеские отношения со «Спартаком»? Наверное, будет правильнее будет назвать эти отношения партнерскими на уровне клубов. Здесь получилось взаимовыгодное сотрудничество. У нас был удачный опыт привлечения в наши ряды Даниила Зорина, который помог нам стать чемпионами страны. Когда от нас ушли ведущие нападающие, мы обратили внимание на Павла Мелешина. Он пришел к нам после сборов в ОАЭ. Ему потребовался какой-то период на адаптацию, мы его получше узнали. Считаю, что он нам помог. Так что мы им довольны.
Правда, удивляет, что молодому и способному спартаковскому полузащитнику Даниилу Зорину, ярко проявившему себя в чемпионате Беларуси, который как отмечает Скриченко, помог стать минскому "Динамо" чемпионом страны, до сих пор не находят места в основном составе "Спартака" (!). Хотелось бы надеяться, что новый тренер Станкович будет больше доверять Зорину, чем Абаскаль. Даниил - чемпион Белоруси этого достоин.
Правда, удивляет, что молодому и способному спартаковскому полузащитнику Даниилу Зорину, ярко проявившему себя в чемпионате Беларуси, который как отмечает Скриченко, помог стать минскому "Динамо" чемпионом страны, до сих пор не находят места в основном составе "Спартака" (!). Хотелось бы надеяться, что новый тренер Станкович будет больше доверять Зорину, чем Абаскаль. Даниил - чемпион Белоруси этого достоин.