В минском «Динамо» высказались о взаимоотношениях со «Спартаком»

Главный тренер минского «Динамо» дал комментарий касательно взаимоотношений клуба с московским «Спартаком».

Дружеские отношения со «Спартаком»? Наверное, будет правильнее будет назвать эти отношения партнерскими на уровне клубов. Здесь получилось взаимовыгодное сотрудничество. У нас был удачный опыт привлечения в наши ряды Даниила Зорина, который помог нам стать чемпионами страны. Когда от нас ушли ведущие нападающие, мы обратили внимание на Павла Мелешина. Он пришел к нам после сборов в ОАЭ . Ему потребовался какой-то период на адаптацию, мы его получше узнали. Считаю, что он нам помог. Так что мы им довольны.