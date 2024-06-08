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В минском «Динамо» высказались о взаимоотношениях со «Спартаком»

вчера, 19:56

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко дал комментарий касательно взаимоотношений клуба с московским «Спартаком».

Дружеские отношения со «Спартаком»? Наверное, будет правильнее будет назвать эти отношения партнерскими на уровне клубов. Здесь получилось взаимовыгодное сотрудничество. У нас был удачный опыт привлечения в наши ряды Даниила Зорина, который помог нам стать чемпионами страны. Когда от нас ушли ведущие нападающие, мы обратили внимание на Павла Мелешина. Он пришел к нам после сборов в ОАЭ. Ему потребовался какой-то период на адаптацию, мы его получше узнали. Считаю, что он нам помог. Так что мы им довольны.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:27, ред.
Да, Володя, в этой истории было всё очевидно. И месть Спартака киевлянам, и, то, что ты говоришь, и многое другое!!! А вот, что не очень понятно, мне, по сей день, так это, вот что. Итак: в 1981г., киевляне, уже в ранге чемпионов страны, в Москве, отдали одноклубникам победу-1:2. Зачем? Всё очень просто, в том году, УЕФА было принято решение- допускать в кубок УЕФА четвертые команды от каждой страны. Московскому Динамо, чтобы занять 4 место в чемпионате, надо было неприменно победить киевлян!!! И, москвичи этого добились, в откровенном договорняке, с киевлянами-2:1!!!

Я отлично помню этот матч, помню, как, Коньков, откровенно сбил Газзаева в штрафной, после чего москвичи забили пенальти и выиграли!!! Почему я вспомнил эту игру? Потому что, после откровенного договорняка с киевлянами, москвичи, на следующий год, в пику Киеву- отдали минчанам-0:7!!! Получилось некрасиво...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:15
Виктор, я уже заглянул в интернет. Да, скорее всего это была сознательная сдача игры СпаМом. Как я прочитал, СпаМ не хотел, чтобы ДК обошёл их по числу побед в чемпионате Союза. Одним словом, история мутная.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:02
Привет, Володя!!!
Да, ответственно заявляю, что Спартак, умышленно проиграл минчанам-3:4 в манеже!!! У меня есть все основания и факты, так считать!!! Почему? А вот послушай!!!

Киевляне, после этой игры подали протест, подозревая договорняк. Спартак помог минчанам, принципиально, после осени 1976, когда киевляне отправили Спартак в 1-ю лигу!!! Более того, сами киевляне, в двух последних турах играли договорняки на Кавказе- с Араратом-3:2 и с тбилисцами-5:1!!!

Интересно отметить, что, в предпоследнем туре, также, в манеже, московские динамовцы отдали Минску победу-0:7!!! Спустя много лет, наш замечательный футболист, клубная легенда, А.А.Минаев (Самая Светлая Ему Память!!!) писал, что в тот момент, он ничего не знал про договорняк...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:56
Виктор, привет! Ты так говоришь про помощь СпаМа минчанам, что я подумал, ты ТОЧНО знаешь, что СпаМ умышленно проиграл динамовцам. Это так?
ABir
ABir
сегодня в 08:01
Если э то сотрудничество действительно выгодно для двух команд, то почему бы и не продолжать.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:41
правильнее было бы написать -1:8.
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:38, ред.
Такое взаимовыгодное сотрудничество можно только приветствовать!
Правда, удивляет, что молодому и способному спартаковскому полузащитнику Даниилу Зорину, ярко проявившему себя в чемпионате Беларуси, который как отмечает Скриченко, помог стать минскому "Динамо" чемпионом страны, до сих пор не находят места в основном составе "Спартака" (!). Хотелось бы надеяться, что новый тренер Станкович будет больше доверять Зорину, чем Абаскаль. Даниил - чемпион Белоруси этого достоин.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:32
С Зенитом взаимоотношения интересней....
ЛЕ 2018
4:0....8:1...
Capral
Capral
вчера в 21:13, ред.
Пусть минчане вспомнят, кто помог им стать чемпионами в 1982г., когда, Минск боролся за чемпионство с киевлянами!!! Без помощи московских одноклубников и особенно Спартака- не видать Минску чемпионского золота!!! Именно, "победа" над Спартаком, в манеже- позволила минскому Динамо Э.Малофеева выиграть первенство!!! И хотя, те, прекрасные времена советского футбола давно канули в Лету, минчане должны, всегда помнить, кто- приблизил их к заветному чемпионству...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:24
Доброе сотрудничество ещё никому не вредило...
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