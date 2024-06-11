В «Атлетико» и «Боруссии» М отреагировали на слухи об интересе к Сперцяну

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вчера, 22:52

В «Атлетико» и «Боруссии» из Менхенгладбаха не подтвердили информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара» .

Директор по связям с общественностью мадридского клуба Хуан Хосе Анаут заявил следующее:

Мне ничего не известно об интересе к Сперцяну со стороны «Атлетико».

Спортивный директор «Боруссии» Роланд Виркус также отметил: