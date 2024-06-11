В «Атлетико» и «Боруссии» из Менхенгладбаха не подтвердили информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
Директор по связям с общественностью мадридского клуба Хуан Хосе Анаут заявил следующее:
Мне ничего не известно об интересе к Сперцяну со стороны «Атлетико».
Спортивный директор «Боруссии» Роланд Виркус также отметил:
С уверенностью могу сказать, что мы не заинтересованы в приобретении Сперцяна. Его нет в нашем шорт‑листе.
а Сперцян замучился покупать все новые и новые билеты на самолет.
))
как же Рафаэла Пимента подняла океан слухов и сплетен.
а Сперцян замучился покупать все новые и новые билеты на самолет.
))
как же Рафаэла Пимента подняла океан слухов и сплетен.