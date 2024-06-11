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В «Атлетико» и «Боруссии» М отреагировали на слухи об интересе к Сперцяну

вчера, 22:52

В «Атлетико» и «Боруссии» из Менхенгладбаха не подтвердили информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Директор по связям с общественностью мадридского клуба Хуан Хосе Анаут заявил следующее:

Мне ничего не известно об интересе к Сперцяну со стороны «Атлетико».

Спортивный директор «Боруссии» Роланд Виркус также отметил:

С уверенностью могу сказать, что мы не заинтересованы в приобретении Сперцяна. Его нет в нашем шорт‑листе.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:31
Захарян нашел счастливый авиабилет, и смог благополучно вылететь в Испанию
а Сперцян замучился покупать все новые и новые билеты на самолет.
))
как же Рафаэла Пимента подняла океан слухов и сплетен.
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:22
Зачем только время тратить на Сперцяна?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:19
Правда вот так выглядит
Capral
Capral
вчера в 23:17
До сих пор понять не могу, каким образом, Захаряну удалось свалить... НЕПОСТИЖИМО!!! Правильно говорят, в известных кругах: "В этом деле- главное вовремя смыться"!
Валерыч
Валерыч
вчера в 23:07
Квест "Найди европейский клуб, заинтересованный в Сперцяне" продолжается.)
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