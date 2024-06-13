Месси: «Я не поеду на чемпионат мира только ради рекорда»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о возможном рекорде по участию в чемпионатах мира в 2026-м году:
Я никогда не придавал значения рекордам.
Если я буду в форме, всё сложится так, что я окажусь на турнире — прекрасно. Но я не поеду туда просто чтобы поставить рекорд.
Учитывая, что ЧМ пройдет в США, то даже ехать не придется. Думаю, ЧМ будет площадкой для окончания карьеры. Завершит как Зидан в свое время.
Учитывая, что ЧМ пройдет в США, то даже ехать не придется. Думаю, ЧМ будет площадкой для окончания карьеры. Завершит как Зидан в свое время.
Верить ему на слово... С трудом, учитывая его и папаши "заслуги" на их тернистом пути. Чего стоят только одни клятвы (вплоть до "зуб на полку") о добропорядочных налогоплательщиках..., да и куча "Золотых мячей" тоже вызывает подозрения не только у Левандовски и Ибрагимовича, но и у простых смертных проливающих слезу и кофе на компьютерную клаву...)
Семья Месси это тот случай, когда гений искусства, в данном случае футбольного, становится злым и сливается в дружеском симбиозе с родителями..., на почве бизнеса и всё это превращается в мегагалактическое чудовище, для которого деньги становятся патологической целью, достижение которой может осуществляться без учёта каких либо моральных, земных понятий... Поэтому для напоминания и подогрева своей персоны на просторах рекламодательных площадок (а это по сравнению с бегами по полю отдых) в ход будут идти любые инструменты, в том числе и различные обещания, предположения... Но как только подойдет срок действа и там на кон залезут пиастры или Джорж, всё вспомнится или забудется и бабло растопит любую мораль, как Солнце недоброкачественный асфальт в жару.
Не верите?)) Спросите Неймара, этот персонаж более сговорчив и под рюмашку, на "Бригантине" с девчонкам или казино в Вегасе, расскажет что деньги мочой не пахнут...
И последнее, из современных гнусных реалий, жаль если Мбаппе попадёт в эту же упряжь, шанс есть - дамы жаднее мужиков...))
Как обычно - личное и не... безошибочное.
Верить ему на слово... С трудом, учитывая его и папаши "заслуги" на их тернистом пути. Чего стоят только одни клятвы (вплоть до "зуб на полку") о добропорядочных налогоплательщиках..., да и куча "Золотых мячей" тоже вызывает подозрения не только у Левандовски и Ибрагимовича, но и у простых смертных проливающих слезу и кофе на компьютерную клаву...)
Семья Месси это тот случай, когда гений искусства, в данном случае футбольного, становится злым и сливается в дружеском симбиозе с родителями..., на почве бизнеса и всё это превращается в мегагалактическое чудовище, для которого деньги становятся патологической целью, достижение которой может осуществляться без учёта каких либо моральных, земных понятий... Поэтому для напоминания и подогрева своей персоны на просторах рекламодательных площадок (а это по сравнению с бегами по полю отдых) в ход будут идти любые инструменты, в том числе и различные обещания, предположения... Но как только подойдет срок действа и там на кон залезут пиастры или Джорж, всё вспомнится или забудется и бабло растопит любую мораль, как Солнце недоброкачественный асфальт в жару.
Не верите?)) Спросите Неймара, этот персонаж более сговорчив и под рюмашку, на "Бригантине" с девчонкам или казино в Вегасе, расскажет что деньги мочой не пахнут...
И последнее, из современных гнусных реалий, жаль если Мбаппе попадёт в эту же упряжь, шанс есть - дамы жаднее мужиков...))
Как обычно - личное и не... безошибочное.