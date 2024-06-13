Месси: «Я не поеду на чемпионат мира только ради рекорда»

Нападающий сборной Аргентины ответил на вопрос о возможном рекорде по участию в чемпионатах мира в 2026-м году:

Я никогда не придавал значения рекордам.

Если я буду в форме, всё сложится так, что я окажусь на турнире — прекрасно. Но я не поеду туда просто чтобы поставить рекорд.