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Месси: «Я не поеду на чемпионат мира только ради рекорда»

вчера, 11:41

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о возможном рекорде по участию в чемпионатах мира в 2026-м году:

Я никогда не придавал значения рекордам.

Если я буду в форме, всё сложится так, что я окажусь на турнире — прекрасно. Но я не поеду туда просто чтобы поставить рекорд.

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Все комментарии
johncamp
johncamp
сегодня в 01:40
Исключительно ради рекорда он туда и поедет, бабла там особо не напилишь, а различные плюшки вроде ЗМ стыдно уже ему выдавать, так что остаются "рекорды"
Sкрудж
Sкрудж ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:05
Да он просто не настолько жаден как Криштиану. А выбрал комфортный вариант для себя и семьи . Это же надо быть настолько жадным , что бы угробить пару лет жизни и карьеры за деньги. За деньги , которых у тебя есть столько , что не потратить и внукам , но жадность преобладает. И ни о каком здоровье Месси речи не идёт . А что он должен доказывать каждому что то ? Он всё всем доказал . Вы его где то на лжи поймали ? А ваше личное мнение оставьте при себе . Это как надо разбираться в футболе , что бы так ненавидеть Месси , вывод очевиден - никак .
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:37
Нужен, а то кто пенки будет забивать то?
Elliada_
Elliada_ ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 20:10
В данном случае это не будет рекордом. Да и сам рекорд за участие так себе. Уверен, что скоро ФИФА окончательно обезумит и сделает ЧМ каждые 2 года, тогда участие на 6 ЧМ не будет таким уж рекордом, а станет обычным делом.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 19:36
Месси поэтому и имеет больше рекордов нежели балласт - потому что играл на команды, а не на свою стату.. На ЧМ он точно поедет ради победы.. "Рекордсмэну" из Насра этого не понять.. Хе.. 🤭
Маг_тм
Маг_тм ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:34
Роналду и Месси в этом плане отличают лишь то, что второй очень хорошо скрывает свои цели. и Португалец, и Аргентинец, оба одержимы рекордами.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:17
... И с новой силой застрочил иркутский пулемет...)
амурец
амурец
вчера в 17:13
Говорит если буду в форме, а буду в форме это он имеет в виду липовые пенальти в каждом матче?
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:48
Браво, Олежа, Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Больше и не скажешь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! После твоего заявления, Олег, полуметровый пистон, точно мог бы закончить карьеру... А впрочем, зная его жадность и алчность- вряд ли, а жаль.

Ещё раз- Браво, Олег, Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️👌👌👌👌👌👌👌🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂✊✊✊✊✊✊✊🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:24
Тем временем дырявый гей-нарцисс везёт на ЧЕ 24 команду из юристов, экстрасенсов, эзотериков и прочей нечести, которые будут доказывать, что все голы, которые забьёт сборная Португалии должны записываться на дырявого.
Ведь даже если он будет сидеть на лавке, то его аура будет присутствовать на поле и благадаря ему будут забивать.
А если он будет дышать, то это от его дыхания будут забиваться голы.
Дырявый учёл неудачную попытку на ЧМ 22 доказать, что гол был забит его волоском и решил серьёзно подготовиться.
А Месси... а что ему разве есть что то доказывать?
Он добился всего в мире футбола, завоевал всё, что можно, за него доказали его результаты.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:08, ред.
Чемп 2026 может стать очередным перфомансом семьи Месси.
Верить ему на слово... С трудом, учитывая его и папаши "заслуги" на их тернистом пути. Чего стоят только одни клятвы (вплоть до "зуб на полку") о добропорядочных налогоплательщиках..., да и куча "Золотых мячей" тоже вызывает подозрения не только у Левандовски и Ибрагимовича, но и у простых смертных проливающих слезу и кофе на компьютерную клаву...)
Семья Месси это тот случай, когда гений искусства, в данном случае футбольного, становится злым и сливается в дружеском симбиозе с родителями..., на почве бизнеса и всё это превращается в мегагалактическое чудовище, для которого деньги становятся патологической целью, достижение которой может осуществляться без учёта каких либо моральных, земных понятий... Поэтому для напоминания и подогрева своей персоны на просторах рекламодательных площадок (а это по сравнению с бегами по полю отдых) в ход будут идти любые инструменты, в том числе и различные обещания, предположения... Но как только подойдет срок действа и там на кон залезут пиастры или Джорж, всё вспомнится или забудется и бабло растопит любую мораль, как Солнце недоброкачественный асфальт в жару.
Не верите?)) Спросите Неймара, этот персонаж более сговорчив и под рюмашку, на "Бригантине" с девчонкам или казино в Вегасе, расскажет что деньги мочой не пахнут...
И последнее, из современных гнусных реалий, жаль если Мбаппе попадёт в эту же упряжь, шанс есть - дамы жаднее мужиков...))

Как обычно - личное и не... безошибочное.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:00
А дайвер только ради рекордов ездит...
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 12:29
Время покажет что да как будет!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 12:11
Ахахаха, огнетушителя под новостями с Месси!)
То что он не ради рекордов, а побед играл - он доказывал всю свою карьеру. Он созидал для команды в разы больше чем сам забивал, уступал пенальти, на прошлом мундиале Лаутаро мог в каждом матче по хет-трику оформить.
Elliada_
Elliada_
вчера в 12:06
Верно говорит Месси. Он же не пассажир в сборной, как один известный нам балласт. Да и самого рекорда не будет, даже если поедет, потому что вечно второй тоже поедет. Рекорд - это если бы он один поехал.

Учитывая, что ЧМ пройдет в США, то даже ехать не придется. Думаю, ЧМ будет площадкой для окончания карьеры. Завершит как Зидан в свое время.
vh4vd6gv24mp
vh4vd6gv24mp
вчера в 12:02
Разве можно этому верить, для любого футболиста участие в чемпионате мира предел мечтаний.
Capral
Capral
вчера в 11:59
Как всегда врёт и не краснеет!!! Да ты же и тянешь с пенсией, чтобы ставить рекорды, ЛИЦЕМЕР!!!!!!! Я уверен, что он и в СА поехал бы, чтобы подразнить Рона, но вот беда- местный климат не позволяет, здоровье шаткое и положение географическое не подходящее... Гнусная личность, неискренняя и лживая.
adekvat
adekvat
вчера в 11:47
Поедет если доживет и рекорд не главное, главное Роналдо позлить этим рекордом.
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