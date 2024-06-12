Месси: «Думаю, „Интер Майами“ станет моим последним клубом»

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вчера, 19:45

Нападающий «Интер Майами» высказался на тему своего будущего в футболе.

Я не готов уйти из футбола, я занимался этим всю свою жизнь, мне нравятся тренировки, игры. Страх того, что всё закончится, всегда присутствует. Я думаю, что «Интер Майами» станет моим последним клубом.