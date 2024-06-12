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Месси: «Думаю, „Интер Майами“ станет моим последним клубом»

вчера, 19:45

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался на тему своего будущего в футболе.

Я не готов уйти из футбола, я занимался этим всю свою жизнь, мне нравятся тренировки, игры. Страх того, что всё закончится, всегда присутствует. Я думаю, что «Интер Майами» станет моим последним клубом.

Аргентинский форвард выступает за клуб МЛС с июля 2023 года. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2025-го.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:22
Что бы понять, что Месси гнилой надо читать между строк...
Ну это явно надо к Кличко обратиться за разъяснениями!!! Он спец в таких вопросах.
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
«Хочу обратить внимание всех. Я встречался со многими милиционерами, которые погибли, с людьми и демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос..».
А вот дырявого без всяких "между строк" видно, что он гнилой гей-нарцисс!!!
Capral
Capral
сегодня в 13:35
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 13:19, ред.
      Capral
      Capral
      сегодня в 10:26, ред.
      Всем фанатам- гнилого, жадного и самовлюблённого пистона, советую ознакомиться со статьей журналиста Андронова, которая называется "Месси- гениальное животное".
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 09:50
      Если у фанатов Месси "душонки с гнильцой", то у фанатов дырявого вообще всё сгнило и теперь у них нет души одни черви.
      DaslerU
      DaslerU ответ Не Эго Ист (комментарий удален) (раскрыть)
      сегодня в 09:49
      Кто этот персонаж?
      3ton
      3ton
      сегодня в 08:45
        Elliada_
        Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        сегодня в 07:42
        Точно.
        Илья Пыркин
        Илья Пыркин ответ Elliada_ (раскрыть)
        сегодня в 01:01
        Великие диванные спортсмены-эксперты определяют, кто там из Роналду -Месси балласт, а кто гном😁 Ужас как смешно🤪
        амурец
        амурец
        сегодня в 00:53, ред.
        Ну это ясно, он уже в любительской лиге еле пыхтит, ни кому больше и не нужен
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
        сегодня в 00:42, ред.
        А ты точно из Крыма ? Рассуждаешь реально как москвич.(
        Capral
        Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
        сегодня в 00:34
          Elliada_
          Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          вчера в 23:51
          Я работаю за ноутбуком. Как дела у остальных меня не волнует.
          Tex
          Tex ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          вчера в 23:51
          на арбузах
          пират Елизаветы
          пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 23:49
          то что ты написал, капрал, похож тот самый удар Рамоса.
          когда мяч за стадион выбил с 11 метров в серии пенальти)))
          Tex
          Tex
          вчера в 23:48
          А мы думали ты в АПЛ поедешь потом....
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
          вчера в 23:46
          А на что ж вы там живёте, как не на туризме ?
          Промышленных предприятий у вас с гулькин нос. В Симферополе, кроме Фиолента, нет ничего серьезного. Сельское хозяйство не особо развито.
          На фруктах выезжаете ? Или с неба купюры падают?)
          пират Елизаветы
          пират Елизаветы
          вчера в 23:44
          вижу, как здесь разошлись ковбои против пришельцев)))
          ESY
          ESY ответ Elliada_ (раскрыть)
          вчера в 23:20
          А что , действительно доказывают? Если так, то это просто смешно! ))
          Elliada_
          Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          вчера в 23:13
          Просто не люблю туристов
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
          вчера в 23:06
          Все так плохо ?
          Elliada_
          Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          вчера в 23:01
          К сожалению, едут.
          Predator94
          Predator94
          вчера в 22:29
          А чего бояться? С его деньгами можно все грамотно сделать, чтобы ничего не про94 и спокойно жить на пенсии) шикарно жить я бы сказал.
          R. Carlos
          R. Carlos
          вчера в 22:15
          Дайте ему ЗМ за это
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
          вчера в 22:15, ред.
            ПЕТЛЯ
            ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
            вчера в 22:07
            Не в тему...
            Народ к вам на море едет ?
            Сам планирую..., уж больно ваш парк Тайган зацепил...
            Imrebellion
            Imrebellion
            вчера в 21:55
              Юрий Сенатов 1
              Юрий Сенатов 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
              вчера в 21:54
              Как ни странно это покажется - заметили. И уже давно.
              Capral
              Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
              вчера в 21:53
              Какие рекогды и где- в лиге- старых 30нов, венерологов, акушеров и проктологов?! Это называется рекордами?! Он отлично понимает, что, как только уйдет из футбола, понемногу, о нём начнут забывать- это нормально для всех людей... Вот он и тянет, через немогу, в надежде- получить еще один дармовый ЗМ. Он- хитрый малый, неискренний и самовлюбленный. Пусть он будет сто раз гениальный, но душонка у него- с гнильцой, как и у его фанатов...
              пират Елизаветы
              пират Елизаветы
              вчера в 21:48
              лично мне хотелось бы, чтобы Месси еще на год полтора в Барселону. красиво попрощаться с болельщиками на переполненном стадионе новом Камп Ноу...
              ну и напоследок меренго всего реала кровинку завернуть и заново страх поднял в их сердцах....
              а мог бы просто по желании до 50 лет особо не потея доминировать в МЛС.
              Гость
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