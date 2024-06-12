Месси: «Думаю, „Интер Майами“ станет моим последним клубом»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался на тему своего будущего в футболе.
Я не готов уйти из футбола, я занимался этим всю свою жизнь, мне нравятся тренировки, игры. Страх того, что всё закончится, всегда присутствует. Я думаю, что «Интер Майами» станет моим последним клубом.
Аргентинский форвард выступает за клуб МЛС с июля 2023 года. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2025-го.
Пока платят огромные деньги на пляжах Майами смысл переходить и заканчивать карьеру переходя в родной аргентинский клуб либо в Барселону, которую дважды уже опрокинул (а до этого капризами долгие годы доили всем семейством) 😁 папочка не разрешит, денюжка главнее и важнее для них
Пока платят огромные деньги на пляжах Майами смысл переходить и заканчивать карьеру переходя в родной аргентинский клуб либо в Барселону, которую дважды уже опрокинул (а до этого капризами долгие годы доили всем семейством) 😁 папочка не разрешит, денюжка главнее и важнее для них