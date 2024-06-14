Куман: «Когда я гуляю по Барселоне, то ощущаю любовь людей»

Главный тренер сборной Нидерландов полагает, что во время работы на посту наставника «Барселоны» не получал столько же поддержки, сколько досталось экс-рулевому каталонцев Хави.

Я не получал той же поддержки от президента, что и Хави. Когда меня уволили, если не ошибаюсь, мы отставали от «Реала» на девять баллов («Барса» находилась на 9-й строчке в Ла Лиге на момент ухода Кумана из команды – прим. ред.). А теперь они отстают на десять. Чтобы прийти к успеху, нужно иметь поддержку президента клуба.

Когда я гуляю по Барселоне, то ощущаю любовь людей, и ее не стало меньше лишь потому, что дела пошли не лучшим образом. Меня помнят и будут помнить как человека, забившего гол в финале первого выигранного клубом Кубка европейских чемпионов. Просто я не получил поддержки от президента.