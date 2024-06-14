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Куман: «Когда я гуляю по Барселоне, то ощущаю любовь людей»

вчера, 17:13

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман полагает, что во время работы на посту наставника «Барселоны» не получал столько же поддержки, сколько досталось экс-рулевому каталонцев Хави.

Я не получал той же поддержки от президента, что и Хави. Когда меня уволили, если не ошибаюсь, мы отставали от «Реала» на девять баллов («Барса» находилась на 9-й строчке в Ла Лиге на момент ухода Кумана из команды – прим. ред.). А теперь они отстают на десять. Чтобы прийти к успеху, нужно иметь поддержку президента клуба.

Когда я гуляю по Барселоне, то ощущаю любовь людей, и ее не стало меньше лишь потому, что дела пошли не лучшим образом. Меня помнят и будут помнить как человека, забившего гол в финале первого выигранного клубом Кубка европейских чемпионов. Просто я не получил поддержки от президента.

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 18:21
Его как игрока помнят
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:02
неудивительно.
любовь жителей Барселоны за то что больше не тренер их команды.
2hzkmtpd9ma2
2hzkmtpd9ma2
вчера в 18:00
Мне кажется Куман сильно преувеличивает
Гость
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