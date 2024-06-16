Мужчина с топором напал на болельщиков сборной Нидерландов

В Гамбурге мужчина с топором атаковал болельщиков сборной Нидерландов, которые собрались в фан-зоне для просмотра поединка Евро-2024 против Польши.
Сообщается, что у злоумышленника также была зажигательная смесь.
Данный эпизод произошел в районе Санкт-Паули, где фанаты «оранжевых» устроили мирный марш.
Полицейским пришлось применить против нарушителя порядка перцовый баллончик, а затем и огнестрельное оружие. После нескольких выстрелов мужчина упал.
Нападавший получил ранения, ему оказывают медицинскую помощь.