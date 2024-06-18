Злоключения Вильяма Карвалью. Чемпион Европы 2016 не попал в заявку сборной Португалии

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вчера, 11:32

Чёрная полоса в карьере полузащитника затянулась.

Во вторник сборная Португалии одной из последних вступает в борьбу на чемпионате Европы. В её составе не будет 32-летнего Вильяма Карвалью. Чемпион Европы 2016 года и участник трёх чемпионатов мира не попал даже в расширенный состав команды Роберто Мартинеса. Что неудивительно. В последнее время футболист испанского «Бетиса» переживает не лучший период своей биографии.

Лишний в «Бетисе»

В прошлом сезоне футболист, которого называли португальским Патриком Виейра, перестал быть ключевым в «Бетисе». Вильям сыграл только в 22 турах Ла Лиги из 38 и зачастую эти матчи оказывались неполными. Тренер «зелёных» Мануэль Пеллегрини отчего-то утратил доверие к португальцу. В весенних матчах Карвалью выходил лишь на замены, причём опытного и заслуженного футболиста выпускали на 15-20 минут, как мальчишку. Какая тут сборная? Тем более что испанец Мартинес, возглавивший национальную команду соседней страны после чемпионата мира в Катаре, ни разу не прибегал к услугам опытного полузащитника.

В 2022 году Вильям на радостях продлил контракт с «Бетисом» до июня 2026 года. Сейчас, наверное, сожалеет. Ибо по старому договору он мог сейчас получить вольную, а так остаётся два года неопределённости. Неспроста ещё в прошлом году Карвалью попросил своего агента подыскать новый клуб. Работа в этом направлении началась, но осуществлению плана помешали нефутбольные обстоятельства.

Невиноватый я, она сама пришла

В личной жизни Вильяма тоже случилась серьёзная проблема. Целый год Карвалью проходил в качестве обвиняемого по нехорошей статье. Оказывается, в августе прошлого года во время поездки в Мадрид Вильям встретил в ресторане одну свою знакомую из Севильи. Романтический ужин перетёк в поездку в ночной клуб, а затем пара отправилась в номер к футболисту. А через несколько дней девушка накатала на португальца заявление в полицию, обвинив того в изнасиловании. Вильям, конечно же, всё отрицал. Но ему пришлось даже побывать в камере предварительного заключения. В свете дела Дани Алвеса ситуация становилась угрожающей.

Но суд не нашёл в действиях Вильяма ничего противозаконного. Девушка вступила с ним в связь по согласию, а потом решила просто улучшить своё финансовое благополучие. 17 мая с Карвалью были сняты все обвинения. Однако нервов было потрачено немало. И не только нервов.

Во время зимнего трансферного окна у португальца было три варианта сменить клуб и перезапустить начавшую было увядать карьеру. Он мог стать одноклубником Криштиану Роналду в «Аль-Насре». Был вариант с «Бешикташем». Наконец, в прессе проходила информация об интересе к Карвалью со стороны некоего клуба российской Премьер-Лиги. По некоторым данным, это был «Спартак», чей новый спортивный директор Томаш Амарал рассматривал кандидатуру соотечественника на проблемную позицию опорного полузащитника. Но упомянутый выше скандал отпугнул от сильного и ещё не старого футболиста потенциальных покупателей.

Куда бедному португальцу податься

Теперь, когда Вильям Карвалью чист перед законом, у него появилась возможность сменить клуб. Тем более что за последний кошмарный год он упал в цене. Ориентировочная стоимость от 3 до 5 миллионов евро. А покупал его «Бетис» за 25. Кроме того, с некоторых пор Вильям стал чувствовать себя неуютно в Севилье. Довольно много грязи было на него вылито.

Первый вариант, возможно, оптимальный — вернуться в родной лиссабонский «Спортинг», который с блеском выиграл чемпионат страны. В Лиссабоне Вильяма не забыли, и на стадионе «Жозе Алваладе» он всегда желанный гость. И может, и не гость. Сейчас «Спортинг» рассматривает предложения по продаже Мортена Юльманда. После почти неизбежного трансфера датчанина в центре полузащиты «львов» образуется приличная брешь, которую мог бы заполнить опытнейший Карвалью. Опять же — заплатить 5 миллионов евро не проблема для сегодняшнего «Спортинга». А перед самим Вильямом открывается перспектива сыграть в Лиге чемпионов.

Вариант номер два — ещё один его бывший клуб «Сёркль Брюгге». Там Вильям играл в молодости, будучи арендованным. Опять в клубных цветах присутствует зелёный, как у «Спортинга» и «Бетиса». Клуб Дмитрия Рыболовлева занял четвёртое место и вышел в Лигу Европы. Опытнейший полузащитник лишним точно не окажется.

Не исключён вариант отъезда в Турцию. В «Галатасарае» или «Фенербахче» Карвалью вряд ли ждут. Но «Бешикташ», «Башакшекир» или «Трабзонспор» не откажутся от его услуг. Тем более многие футболисты считают турецкую Суперлигу лучшим местом, где можно встретить футбольную старость. В Саудовской Аравии, конечно, платят больше, но там жара, жёсткие поля и сухой закон.

А не замахнуться ли нам, друзья мои, на Вильяма нашего Карвалью