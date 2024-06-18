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«Наполи» хочет удержать Кварацхелию как минимум на сезон

вчера, 13:47

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен подписать новый контракт с нападающим сборной Грузии Хвичей Кварацхелией, чтобы сохранить его ещё хотя бы на год. Новое соглашение будет включать в себя определённую сумму отступных, а также Хвиче повысят зарплату. Переговоры планируют начать после Евро.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. Его действующий контракт истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне 23-летний левый вингер сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей, отдал 9 голевых передач и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает грузина в 80 миллионов евро.

Ранее агент Кварацхелии заявил, что игрок хочет покинуть «Наполи».

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ FreshMeat (раскрыть)
вчера в 15:16
Так мы точно не знаем интересуются или нет. Были слухи про ПСЖ, Барсу и еще кто то. Там в Наполи все плохо играют, поэтому пока не стоит оценивать Хвичу. Новый сезон с Конте покажет другой результат. Плюс Наполи такой клуб, который не отпускает своих лучших игроков, поэтому даже если и были предложения на грузина, то они были сильно завышены или Наполи просто делал отказ.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 14:23
Тут стоит заметить, что ни один представитель клубов уровня Реала, Манчестер сити, М.юнайтед, Челси, ПСЖ и прочих, не интересовался персонажем ни разу. Ни ценой, ни игрой - не было скаутов других клубов, которые бы оценивали его игру.
В этой ситуации я лично считаю, что уровень Хвичи сильно переоценен. Два-три раза когда он финтами намотал несколько защитников разом - это все? Если он такой ценный, почему его не хотят у себя видеть гранды? Вот не хотят. С Реалом понятно - они бы заплатили и 500 миллионов если им что-то нужно. Но и рангом пониже - не интересуются.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:08
Бенфика сделает большой бизнес на продажах игроков. Что мешает Наполи работать по такому бизнес плану?? Серия А давно утратил привлекательность.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:54
Предложат хороший контракт и останется.
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