«Наполи» хочет удержать Кварацхелию как минимум на сезон

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вчера, 13:47

Президент «Наполи» намерен подписать новый контракт с нападающим сборной Грузии , чтобы сохранить его ещё хотя бы на год. Новое соглашение будет включать в себя определённую сумму отступных, а также Хвиче повысят зарплату. Переговоры планируют начать после Евро.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. Его действующий контракт истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне 23-летний левый вингер сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей, отдал 9 голевых передач и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает грузина в 80 миллионов евро.

Ранее агент Кварацхелии заявил, что игрок хочет покинуть «Наполи».