«Наполи» хочет удержать Кварацхелию как минимум на сезон

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис намерен подписать новый контракт с нападающим сборной Грузии Хвичей Кварацхелией, чтобы сохранить его ещё хотя бы на год. Новое соглашение будет включать в себя определённую сумму отступных, а также Хвиче повысят зарплату. Переговоры планируют начать после Евро.
Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. Его действующий контракт истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне 23-летний левый вингер сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей, отдал 9 голевых передач и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает грузина в 80 миллионов евро.
Ранее агент Кварацхелии заявил, что игрок хочет покинуть «Наполи».
В этой ситуации я лично считаю, что уровень Хвичи сильно переоценен. Два-три раза когда он финтами намотал несколько защитников разом - это все? Если он такой ценный, почему его не хотят у себя видеть гранды? Вот не хотят. С Реалом понятно - они бы заплатили и 500 миллионов если им что-то нужно. Но и рангом пониже - не интересуются.
В этой ситуации я лично считаю, что уровень Хвичи сильно переоценен. Два-три раза когда он финтами намотал несколько защитников разом - это все? Если он такой ценный, почему его не хотят у себя видеть гранды? Вот не хотят. С Реалом понятно - они бы заплатили и 500 миллионов если им что-то нужно. Но и рангом пониже - не интересуются.