Мбаппе не позволят играть на Евро в защитной маске в цветах флага Франции

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вчера, 09:53

Нападающему сборной Франции не будет разрешено играть в защитной маске в цветах флага страны.

По информации источника, согласно правилам УЕФА , «медицинское оборудование, используемое на игровом поле, должно быть одного цвета и не должно позволять идентифицировать команду или производителя». В четверг форвард появился на тренировке в маске синего, белого и красного цветов.

Также отмечается, что игрок получил и другие маски, которые он мог бы носить, но на момент занятия французская футбольная федерация их ещё не проверила.