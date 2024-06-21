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Мбаппе не позволят играть на Евро в защитной маске в цветах флага Франции

вчера, 09:53

Нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе не будет разрешено играть в защитной маске в цветах флага страны.

По информации источника, согласно правилам УЕФА, «медицинское оборудование, используемое на игровом поле, должно быть одного цвета и не должно позволять идентифицировать команду или производителя». В четверг форвард появился на тренировке в маске синего, белого и красного цветов.

Также отмечается, что игрок получил и другие маски, которые он мог бы носить, но на момент занятия французская футбольная федерация их ещё не проверила.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 23:43
Очередное тупое правило фифа. Футболка тоже позволяет идентифицировать,запретите играть в ыутболках
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:10
Черепашка зелёная)...
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:08
А что, ниндзя зелёный?))
lotsman
lotsman
вчера в 10:05
Самая подходящий цвет для Мбаппе - молочный шоколад.)
Futurista
Futurista
вчера в 09:56
Пусть в зелёной играет...ниндзя)...
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