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Перу и Чили не забили голов в матче Кубка Америки

вчера, 08:35
ПеруЛоготип футбольный клуб Перу0 : 0Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Сборные Перу и Чили сыграли вничью в матче 1-го тура Кубка Америки (0:0).

Ранее в этом квартете Аргентина обыграла Канаду.

Во 2-м туре чилийцы сыграют с Аргентиной, а Перу — с Канадой.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ u8mhnvepfpvt (раскрыть)
вчера в 14:24
Ещё интересно посмотреть на Бразилию и Уругвай.
a8psjx3tur6e
a8psjx3tur6e
вчера в 09:58
Ничья между сборными Перу и Чили в первом туре Кубка Америки стала закономерным результатом встречи равных соперников. Обе команды показали хорошую игру, но не смогли забить.
lotsman
lotsman
вчера в 09:36
Погоняли мячик по полю, размялись и довольные разошлись с миром.)
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:02
В принципе ничего не обычного .
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
vitechechek больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 26. Поздравляем! Чемпионат Европы 2024
u8mhnvepfpvt
u8mhnvepfpvt
вчера в 08:54
Тут явный фаворит, Аргентина
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:45, ред.
Какой то неправильный период в футбольном развитии.....Франция, Голландия, Перу, Чили.....
3 часа бегали...бегали...бегали...бегали....
Так ни на один гол и не набегали....

Футбол теряет зрелищность от нынешнего девиза..."Главное не пропустить".....
Легкоатлетические турниры "Кубок Америки" и "Чемпионат Европы"...
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