Перу и Чили не забили голов в матче Кубка Америки

Сборные Перу и Чили сыграли вничью в матче 1-го тура Кубка Америки (0:0).
Ранее в этом квартете Аргентина обыграла Канаду.
Во 2-м туре чилийцы сыграют с Аргентиной, а Перу — с Канадой.
Сборные Перу и Чили сыграли вничью в матче 1-го тура Кубка Америки (0:0).
Ранее в этом квартете Аргентина обыграла Канаду.
Во 2-м туре чилийцы сыграют с Аргентиной, а Перу — с Канадой.
3 часа бегали...бегали...бегали...бегали....
Так ни на один гол и не набегали....
Футбол теряет зрелищность от нынешнего девиза..."Главное не пропустить".....
Легкоатлетические турниры "Кубок Америки" и "Чемпионат Европы"...
3 часа бегали...бегали...бегали...бегали....
Так ни на один гол и не набегали....
Футбол теряет зрелищность от нынешнего девиза..."Главное не пропустить".....
Легкоатлетические турниры "Кубок Америки" и "Чемпионат Европы"...