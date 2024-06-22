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Грузия и Чехия поделили очки в матче Евро-2024

вчера, 17:57
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия1 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Грузия и Чехия сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 1:1.

В составе грузин голом отличился Жорж Микаутадзе (45+5').

За чехов забил Патрик Шик (59').

По итогу матча Грузия располагается на 4-м месте в группе F (1 очко), Чехия идёт на 3-м (1 очко).

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:01
Пенальти левый, а так норм
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 22:58
Прохазку вспоминаю с благоговением, как технаря и мастерюгу!!! Мозговой центр "Аустрии", как его называли!!! Всё умел в футболе!!! Наблюдать за его игрой- было одно удовольствие!!!
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:19, ред.
Совсем Прохазка из головы вылетел. Каюсь. А ведь действительно Паненка, кроме легендарного пенальти, ни чем и не запомнился. Хотя в том финале 76 года сыграл хорошо, но справедливости ради, надо сказать, что в той сборной Чехословакии, все были хороши. Очень сильная сборная была. Выиграть финал у сборной ФРГ, того "разлива", дорого стоит.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:42
Второй состав Португалии сольёт игру солнечной Грузии.))
Elliada_
Elliada_
вчера в 21:38
Историческая ничья Грузии. Вперед за первой победой в своей истории!!!
kliker
kliker ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:49
Португальцам в последнем матче же ничего не нужно. Они УЖЕ лидеры группы. Так что грузинам крупно повезло с последним соперником.
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 20:49, ред.
Привет, Алексей!!!
Кстате, про Панёнку. В 1985г., в двух играх против московского Динамо, он ничего особенного не показал, кроме незабитого пенальти и забитого шального гола. Но зато, другой чех, Г.Прохазка- был воистину футбольным Гением!!! Но сейчас, в Чехии нет толковых футболистов. Однако, ничью с Грузией, я больше отношу к бездарности чешского тренера, нежели к некомпетентности игроков Чехии. На мой взгляд, именно тренер, фактически- проиграл такой важный матч...
lotsman
lotsman
вчера в 20:20
Чехи должны были выиграть. Грузины выдержали за счёт вратаря, а не промахнись Лобжанидзе, то могли и выиграть. Боевой матч.
Palex
Palex
вчера в 20:18
Приветствую,Виктор! По поводу чехов в самую точку. Где Недведы, Росицкие, Бергеры, даже Коллеры? Я уже не говорю о Паненки, Неходе, Викторе.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:39, ред.
Да, пожалуй!!! Его, я незаслуженно забыл...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 19:35
буквально месяц назад этот грузин забивал дубль Интер Майами...сегодня просто промазал с верной точки.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:34
Томаш Росицки по прозвище маленький Моцарт.
жаль, из за постоянных травм так и не раскрыл свой уникальный талант.
его передачи внешней стороной стопы,да и в целом его техника работы с мячом-просто фантастика!
только Озил с ним рядом.
другие и близко не стояли.
Крутой камерунец
Крутой камерунец
вчера в 19:21
Чехи должны были выигрывать. Жаль.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:16
И заметьте, никто, из них, футбольным интеллектом не обладал. Даже Недвед, был больше- мотором, движущей силой, но при этом, тонким игроком, креативно мыслящим- никогда не был.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:01, ред.
Помню Недведа...Росицки...Милана Бароша...Коллера...конечно Поборски...фамилия из детства Уйфалуйши..)))...Петр Чех....
Сейчас же прям пустота а не сборная...

А Грузия молодцы...могли и выиграть...

Идут по восходящей....
1 игра - поражение
2 игра - ничья
3-я игра - ?????

Время португальцам боятся..._))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:50
Молодцы грузины, достойно играют на Евро вопреки критикам, которые пророчили им разгромы. С турками им не повезло, хотя могли сравнять счет, но сегодня удача была на их стороне. Поздравляю Грузию с первым набранным очком на Евро!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:30
может стоит пригласить Папардашвили
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:22
в матче с португальцами вся надежда на атаку, Хвичи и Мамардашвили.
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:20
Грузии просто не хватает опыта
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:19
от промаха Лобжанидзе у меня сердце болит)) жаль.
такой момент вырвать победу.
плюс и моя ставка зашла бы
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:13
Такие моменты надо реализовывать. Они раз в жизни бывают. Тупо ударил на силу, на удачу.
Capral
Capral
вчера в 18:11, ред.
Забей грузины на последних секундах гол- и вряд ли, кто-то бы серьезно удивился. Чехи- самая однобокая, примитивная команда на турнире- с полным отсутствием футбольного интеллекта!!! Силовая команда- с полнейшим непониманием футбола и полнейшим незнанием футбольных элементарных законов!!! Ну какже можно, давать техничной Грузии, так легко и неоднократно выбегать в контру?! Как можно, давать грузинам, так легко принимать мяч и возиться с ним, когда они- это так любят, и как можно- давать грузинам столько простора и столько поля?! Где тренерская мысль чешской сборной, где элементарная тактика?! Кроме навесов, пустых и глупых, в арсенале чехов- ничего нет!!!!!!!

Грузины конечно- случайная команда на Евро, но они, мне симпатичнее, чем силовые и примитивные чехи. Грузинская команда- техничная, быстрая, без поставленной тренерской игры, но при этом- радующая глаз своей техникой. Ну и конечно, пару слов про Хвичку. Я не знаю, что еще надо доказывать, чтобы европейское футбольное сообщество, окончательно поставило на нём жирный КРЕСТ!!!!!!!

Теперь, только последний тур решит все расклады. Многое зависит от сегодняшней игры турок и португалов, но пустоголовым чехам, надо хорошо попросить Всевышнего, чтобы они задержались на турнире...
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:06
Поздравляю сборную Грузии и ее болельщиков с очередным историческим достижением - первое заработанное очко на ЧЕ! Вообще, очень сложный для просмотра матч, столько нарушений, столько брака с обеих сторон, но в то же время достаточное количество голевых моментов. Чехия слабовато идет по турниру....думаю вылетят всед за поляками
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:06
Некоторые чехи выбрали не тот вид спорта - им надо было заняться гандболом... )
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 18:04
Мамардашвили - топ.. Грузия - 👍..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:03
Да уж,могли грузины отличиться,но не их день.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:03
Очень боевой получилась эта ничья. Очень обидно, что Лобжанидзе упустил этот момент в самом конце матча. Этот момент может стать решающим в вопросе выхода в плей-офф турнира. Игроком матча я думаю стал Мамардашвили, столько сейвов сделал за матч. Очень достойно сыграла сборная Грузии. Немного мастерства не хватает, но для дебютанта турнира это очень неплохо. Успехов сборной Грузии в дальнейшем!
LOpp
LOpp
вчера в 18:02
У Грузии конечно мало шансов на выход в плей-офф. Впереди матч с Португалией
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:01
СВО Вина и Пива уже который век шагает по планете...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:59
А на последних секундах этот лохджанидзе как же не забил? Кошмар... А так могли бы и выиграть даже
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