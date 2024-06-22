Грузия и Чехия поделили очки в матче Евро-2024

Грузия и Чехия сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 1:1.
В составе грузин голом отличился Жорж Микаутадзе (45+5').
За чехов забил Патрик Шик (59').
По итогу матча Грузия располагается на 4-м месте в группе F (1 очко), Чехия идёт на 3-м (1 очко).
Грузины конечно- случайная команда на Евро, но они, мне симпатичнее, чем силовые и примитивные чехи. Грузинская команда- техничная, быстрая, без поставленной тренерской игры, но при этом- радующая глаз своей техникой. Ну и конечно, пару слов про Хвичку. Я не знаю, что еще надо доказывать, чтобы европейское футбольное сообщество, окончательно поставило на нём жирный КРЕСТ!!!!!!!
Теперь, только последний тур решит все расклады. Многое зависит от сегодняшней игры турок и португалов, но пустоголовым чехам, надо хорошо попросить Всевышнего, чтобы они задержались на турнире...
Грузины конечно- случайная команда на Евро, но они, мне симпатичнее, чем силовые и примитивные чехи. Грузинская команда- техничная, быстрая, без поставленной тренерской игры, но при этом- радующая глаз своей техникой. Ну и конечно, пару слов про Хвичку. Я не знаю, что еще надо доказывать, чтобы европейское футбольное сообщество, окончательно поставило на нём жирный КРЕСТ!!!!!!!
Теперь, только последний тур решит все расклады. Многое зависит от сегодняшней игры турок и португалов, но пустоголовым чехам, надо хорошо попросить Всевышнего, чтобы они задержались на турнире...