Грузия и Чехия поделили очки в матче Евро-2024

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вчера, 17:57

Грузия и Чехия сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 со счётом 1:1.

В составе грузин голом отличился (45+5').

За чехов забил (59').

По итогу матча Грузия располагается на 4-м месте в группе F (1 очко), Чехия идёт на 3-м (1 очко).