Украина обыграла Словакию на групповом этапе Евро-2024

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вчера, 17:54

Словакия проиграла Украине (1:2) в матче группового этапа Евро-2024.

Первый гол в игре на 17-й минуте забил нападающий Словакии Иван Шранц. На 54-й минуте полузащитник Украины Николай Шапаренко сравнял счёт. На 80-й минуте Роман Яремчук вывел украинцев вперёд.

Словакия идёт на 3-м месте в группе Е (3 очка), Украина занимает 2-е место (3 очка).