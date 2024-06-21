Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЕвро-2024

Украина обыграла Словакию на групповом этапе Евро-2024

вчера, 17:54
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Словакия проиграла Украине (1:2) в матче группового этапа Евро-2024.

Первый гол в игре на 17-й минуте забил нападающий Словакии Иван Шранц. На 54-й минуте полузащитник Украины Николай Шапаренко сравнял счёт. На 80-й минуте Роман Яремчук вывел украинцев вперёд.

Словакия идёт на 3-м месте в группе Е (3 очка), Украина занимает 2-е место (3 очка).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сборная Аргентины стартовала в Кубке Америки с победы над Канадой
Вчера, 08:08
Сборная Испании обыграла Италию и вышла в плей-офф Евро-2024
20 июня
Сборные Дании и Англии не выявили победителя в матче Евро-2024
20 июня
Сборная Сербии спаслась от поражения в матче со Словенией
20 июня
«Интер Майами» без Месси обыграл «Коламбус Крю»
20 июня
Сборные Шотландии и Швейцарии сыграли вничью на Евро-2024
19 июня
Сортировать
Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ tvuh9ea4nhe3 (раскрыть)
сегодня в 04:49
А вы националист, батенька ... Ничего не попутал, кто на кого ...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:55
Спасибо за ответ. Вы случайно два раза его опубликовали.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:52
От одного вида обилия шейхов, которым футбол по сути пофиг, становилось не по себе. Их индеферентная манерность всем видом показывала отношение к происходящему - люди тупо смотрели на поле, как на тараканий бег или, на худой конец, как на собачие бега.

Околофутбольная подоплека тоже - полный изврат и ханжество: все эти ЛГБТ прелюдии и набившая до 23ы оскомину "борьба с расизмом" отвлекали внимание не только зрителей, но и футболистов. Отсюда ноль зрелищности, одни скандалы и выясняловки. Ну а финал - вообще был цирк а лыжах; повторяться о нем не буду, так как все неоднократно уже описывал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 00:50
От одного вида обилия шейхов, которым футбол по сути пофиг, становилось не по себе. Их индеферентная манерность всем видом показывала отношение к происходящему - люди тупо смотрели на поле, как на тараканий бег или, на худой конец, как на собачие бега.

Околофутбольная подоплека тоже - полный изврат и ханжество: все эти ЛГБТ прелюдии и набившая до 23ы оскомину "борьба с расизмом" отвлекали внимание не только зрителей, но и футболистов. Отсюда ноль зрелищности, одни скандалы и выясняловки. Ну а финал - вообще был цирк а лыжах; повторяться о нем не буду, так как все неоднократно уже описывал.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:36
В чём заключается его убогость? Поясните, пожалуйста.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:19
Не напоминай мне про Катар.
Это был самый убогий ЧМ за всю историю игры.
Единственный матч, который реально потряс, так это Голландия - Аргентина. Все остальное, в том числе и финал - отстой и лажа.
УЕСКА
УЕСКА ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:09
Просто редко бывают такие случаи, когда обоим командам нужен определенный результат а так команды постоянно сливают ненужные матчи и никто не убивается ради спортивной состязательности. Вспомни хотя бы прошедший ЧМ, когда гранды дружно сливали матчи в третьем туре, когда уже обеспечивали себе выход заранее: Бразилия Камеруну, Португалия Корее, Франция Тунису, Испания Японии. Короче 26-го все узнаем, но я на ничью уже поставил))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
Ты ж сам толкуешь о прецеденте.
Прецедент это вообще что ? Это исключение из правил, то есть не системное ( не спортивное!) поведение, у которого, с точки зрения состязательности, есть прямое название - трусость.
Я ж тебе толкую о системе, где соперничество есть смысл игры и показатель Силы команды.

А так да..., исключать вероятность какого либо события , тем более в сегодняшних реалиях, нельзя .
d39efhaqvjed
d39efhaqvjed ответ Hephaestus (раскрыть)
вчера в 22:58
Где вы видите национализм, если кому-то просто не нравится сборная украины, попавшая на чемпионат по политическим причинам? При чем здесь какая-то зависть и к кому?
УЕСКА
УЕСКА ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:44
Когда обе сборные устраивает ничья, то логично предположить, что она и случится. Зачем им рисковать и идти вперед, ведь можно пропустить гол и потерять все. Команды сыграют аккуратно по счету и никто ничего не докажет. Прецедент Дании со Швецией уже был. Коэффициент на ничью кстати уже упал. Вчера я проверял был 2.75, сейчас уже 2.40, после победы Бельгии над Румынией должен еще понизиться.
tvuh9ea4nhe3
tvuh9ea4nhe3
вчера в 22:30
Украины вообще не должно быть на чемпионате по известным причинам. Скоро отправится домой.
barca200885
barca200885 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:18
Ну, прецеденты всё же были, например, Дания - Швеция 2-2 на ЧЕ 2004 - и Италия в пролёте. Уже не помню, но на каком-то из ЧМ англичане вообще докатывали последние 10-15 минут матча, чтоб из группы выйти. Всякое бывает, но если две команды устраивает счет, вряд ли кто-то будет биться как в финале.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:40, ред.
С чего ты взял, что румыны и словаки будут Ваньку валять? Если только такой стратегии придерживаться, то вчера Испания вовсе * опу не должна была рвать, а гонять ничейку с Италией, дабы железобетонно опрокинуть хорватов.
Подобной гнусностью только ничтожество Энрике в Катаре занимался, когда подставил Маншафт..., за что потом и поплатился.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ eb2suqnaysfh (раскрыть)
вчера в 21:16
Мы - это те, кому вы понатыкали дизлайков за поддержку сб. Украины.
unby44vqt6a8
unby44vqt6a8 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:54
Русских болельщиков не пропускали на матч Евро с флагами России, тогда мужики придумали лайфхак.

Они перевернули флаги и заявили, что они фанаты Сербии - в итоге гениев пропустили на трибуну.
УЕСКА
УЕСКА ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 20:52
Не забывай, что из группы могут выйти три команды. Как ты верно отметил после второго тура у всех команд вероятно будет по 3 очка и Украина окажется на последнем месте из-за отрицательной разницы мячей. Как показывает практика предыдущих турниров 4 очка всегда хватает для выхода с третьего места. Сыграв между собой вничью Словакия и Румыния наберут как раз по 4 очка и тогда Украину спасет от вылета только победа над Бельгией. Даже ничьей в матче с бельгийцами ей не хватит.
eb2suqnaysfh
eb2suqnaysfh ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:42
Мы это кто?
Hephaestus
Hephaestus
вчера в 20:33, ред.
Кажется, не все рады победе сборной Украины... это спорт, зависть и национализм не к месту. Но правда в том, что сборная средняя.
Знатог
Знатог
вчера в 20:20
Ще не вмерла сборная!
valt134
valt134
вчера в 20:16
Становится тревожно за Де Брюйне и КО…
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 20:16, ред.
С такой, что как минимум у двух сборных из шести, которые займут в своих группах 3-и места, будет менее 4-х балов. Поэтому в случае ничьей между ними, выйдут обе.
faneng
faneng
вчера в 20:10
Какие молодцы украинцы, очень рад за них!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ 6f7sxezpxuwm (раскрыть)
вчера в 19:54, ред.
Пусть. Мы же не ярые фанаты Украины, мы - простые люди, которые здраво смотрят на положение вещей в мире. А этот взгляд говорит о том, что сборной нужна поддержка болельщиков, в том числе из России. Не только нам, но и специалистам понятно, что игра команды не ахти и далека не только до совершенства, но и до усреднённого уровня, но разве в этом дело ? Как вы этого не поймёте. И если мы хвалим соседей, то только за то, что они выдюжили в этом матче, проявили характер и порадовали многих болельщиков как в своей стране, так и в нашей.
По этой причине выше моего разума комментарии тех пользователей, которые с какой - то злобой охаивают сб. Украины и с радостью ставят дизлайки тем, кто поддерживает её. Окститесь, друзья.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:42
С победой сборную Украины и всех болельщиков этой команды! Очень рад за вас.
DVL
DVL
вчера в 19:09, ред.
Заслуженная победа. У местных словаков траур. Опять на-ду-ли, обещали победы Словакии. Ну ничего, в 3 туре оденут майки Братушек из Бельгии..
neukomm
neukomm ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 19:02, ред.
С какой стати румыны и словаки при ничьей в последнем матче должны оба выйти? Еще Бельгия с Румынией не играла. И скорее всего у всех команд после 2го тура будет по 3 очка. А раз у Украины нет шансов против Бельгии (Украине Бельгию не обыграть), то между Румынией и Словакией должна быть заруба, кто из них пойдет дальше
6f7sxezpxuwm
6f7sxezpxuwm
вчера в 18:57
Жаль, нечего делать украине на ЧЕ.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:50
Как ни странно, но этот результат в пользу Словакии. Украине чтобы не зависеть от соперников нужно было выигрывать этот матч с крупным счетом. Сейчас у них отрицательная разница мячей и при равенстве очков между командами они окажутся на последнем месте. В последнем туре румыны со словаками скатают ничейку и обе сборные дружно выйдут в плей-офф. Украине Бельгию не обыграть. Очень слабая у нее игра.
Любитель _футбола
Любитель _футбола
вчера в 18:32
Трубин лучший игрок матча. Вначале матча вытянул пару мячей. Словаки кстати давали больше пространства украинцам чем румыны и сб.Украины имели достаточно моментов, но не всегда принимали верное решение в последней стадии атаки. Результат по игре, словаки сдулись во втором тайме, особенно когда пропустили
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:28
Счёт на табло. Сб. Украины с победой! Так держать, ждём выхода из группы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 