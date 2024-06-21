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Нидерланды сыграли вничью против Франции в групповом этапе Евро-2024

вчера, 23:54
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды0 : 0Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Нидерланды сыграли вничью против Франции (0:0) в матче группового этапа Евро-2024.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

Нидерланды идут на 2-м месте в группе D (4 очка), Франция занимает 1-е место (4 очка).

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Все комментарии
Triem
Triem
сегодня в 05:02
Судя по комментариям, я не зря решил лучше поспать и не смотреть матч))
ryfm8mm76sqd
ryfm8mm76sqd
сегодня в 04:41
Раскатали ничейку которая обоих устраивает
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:28
Унылое зрелище !!!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:32
Франция без Мбаппе не впечатлила. Сыграли слабо и безыдейно в атаке. Голландцы по игре больше понравились. У них было больше возможностей забить гол и ведь забили, если бы не спорный офсайд. Если бы гол засчитали, тогда наверное выпустили бы Мбаппе, ну а так решили его пока поберечь. Ничья хороший результат и для тех и для других, обе сборные выйдут из группы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:30
Франция конечно тот ещё фаворит турнира....
На счету игроков Франции - 0 голов за 2 матча....
Прям легкоатлеты...а не футболисты...побегать чтоль приехали...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 02:22, ред.
Я не сторонник выдергиваний фраз из контекста.
Кройф тоже говорил, что футбол на самом деле простая игра, однако, как выясняется, простая она только для избранных кудесников Круглого, коих единицы. Остальные, для постижения этой простоты, вынуждены пройти семь кругов ада ...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:17
Как сказал однажды великий для российского футбола игрок Андрей Аршавин - "Ваши ожидания - это вообще-то Ваши проблемы."
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 02:14, ред.
Мне кажется я до вас не донес свою мысль.
Не о моих и ваших желаниях, в контексте Евро, шла речь. Речь шла об ожиданиях. И яркость самой игры здесь не первый критерий этого самого ожидания. Первый критерий - самоотдача, ибо Евро для любой сборной это как подиум для модели; здесь нельзя сутулится, сморкаться, зевать и ковырять в носу..., тем более, если ты "Найоми Кэмбэлл".
Как то так...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:09, ред.
Первый тайм усыпил...
Второй заставил поверить что команды тупо делят очки....

Жаль зрителей на трибунах...билеты наверно не дёшевы...и нет возможности переключить канал как у нас...

Если финал будет Англия-Франция...то крепкий сон после 16-й минуты нам обеспечен....
Рад буду ошибиться....но пока....обе команды напичканные игроками почти на 3 млрд евро не показывают и четверти того что ожидают от них зрители....
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:25
Народ возмущается, волнуется...
А что вы хотели от договорняка?
Смешно было смотреть как французы последним ударом били в "никуда"!
За адекватность
За адекватность ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:24, ред.
Что-то мне подсказывает, что желания у нас совпадают. Хочется видеть яркие матчи на Евро. И от топов и не от топов. Но пока они такие, какие есть. Могу понять, что мои комменты для прочтения Вам не интересны, более того, тут каждый пользователь давно для себя решил кого ему читать, а кого нет, но ежели Вы прочтете мой первый коммент полностью, считаю Вас грамотным пользователем, то думаю уловите мой посыл. И Вам здоровья и всех благ.
За адекватность
За адекватность ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 01:15, ред.
Доброго времени суток! Превзошел ожидания один, ежели конечно матч Турция-Грузия на Ваш взгляд относится к числу ярких. Яркость тоже у всех разная. Мне с дивана интересно смотреть футбол. Для меня матчи делятся на две категории. Интересный и неинтересный. Но к примеру для меня неинтересный матч будет интересен условно (со слов Черданцева) "гурманам футбола". Они расскажут как блестяще игроки работали с мячом, стройность линий да и еще о многом и неважно, что условно будет ноль ударов в створ ворот на двоих. Ну так вперед в УЕФА с жалобой, типа требуем, хотим лицезреть Англию, Германию, Францию, Италию, Испанию ну и для равнозначности групп к примеру Португалию, Нидерланды и Бельгию, а остальные пусть с футболом завязывают и займутся условно керлингом, ибо наши очи недостойны лицезреть потуги условно убогих. Как-то так.
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
сегодня в 01:07
Ну и тухляк, за такой футбол бить надо. Англы и французы самые переоцененные команды, не футбол а пытка
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 01:06, ред.
Обоснованный негатив - это не посыл хаять все происходящее вокруг, а чистой воды желание видеть от топа игру, сообразную его уровню и статусу. И коль уж ты за адекватность, тогда раздели эти понятия. Всем ведь будет реально пофиг на стоячих словаков или поляков, но извини - когда подобной дичью страдает Голландия, становится не по себе и волемс неволемс сбрасывать пары тут приходиться ...
Здравия и удачи.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 00:56
Уже достаточно ярких интересных матчей.
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 00:52
Не надо философствовать, там- где всё шито белыми нитками. А впрочем, как вы сами говорите- "кому, как удобно".

Доброй ночи.)))
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:45
Благо время свободное имеется и ЧЕ не рядовое событие в мире футбола, на сегодняшний день получилось посмотреть все матчи, включая этот. Оценивать ничего не собираюсь, хотя определенные мысли имеются, но хотелось бы сказать следующее. Безусловно каждый вправе высказывать свое собственное мнение от увиденного, а ежели уходишь не в ту степь, у админов веников на всех хватит ( в качестве лирического отступления). Читаю комменты, просто интересно, самим не надоело? Тезисно: "ЧЕ-...но, игры- по уровню...но, к третьему туру начнете по раскладам про договорняки вещать, кому и как удобней бы сыграть., и.т.д, и.т.п. Этот турнир проводится как всем известно раз в четыре года, он такой какой есть по игре на данный момент, может впереди ждут ярчайшие матчи, их много не будет скорее всего, но должны быть. Пусть аксакалы сайта расскажут про ЧЕ , где начиная с 16 сборных была постоянная заруба, не говоря уж про 24. На ГЭ решаются местечковые задачи. Их две: первая-выйти из группы, вторая- в 1/8 получить соперника поскромнее по возможности, ну это как по мне. К чему я все это. Читать становится неинтересно эту волну негатива. в комментах. Повторюсь, ЧЕ все же праздник футбола, может лучше пытаться искать позитив? А по матчу кратко- счет на табло. Как обычно со своей колокольни.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:28
Правильно- на галеры, их всех!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:27
зато мы увидели, какие сборные сыграли самый скучный футбол
konst19
konst19
сегодня в 00:27
Обе команды не играли а показали спектакль. Очень жаль что правила футбола позволяют такие матчи. Не на победу а на перспективу. Очень хочется чтобы хотя одна из этих команд пожалела о сводной ничьей
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:26
Все. К черту всех негров. Буду топить за испанцев и немцев. Видно что команды приехали не фигнёй страдать, а играть и показывать себя, как положено.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:25
без ярко выраженного лидера - Килиана Мбаппе - вся черно-белая Франция теряет свою силу и блеск.
позорная ничья.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:18
Зря ждал, поэтому и не дождался. А вот я, даже в прогнозе поставил на ничью, потому что понимал, что готовится нечестная игра, поэтому, в отличие от тебя- не разочарован.)))
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:14, ред.
Всё ждал, ждал...
Вчера ждал, сегодня ждал...
ФУТБОЛА ЖДАЛ! КАЧЕСТВЕННОГО!
Потом, где-то ближе к середине 2-го тайма, понял - не дождусь... (((
Сейчас, когда в ЧЕ играют 24 команды, он стал походить на ЧМ: в группах все сильнейшие решают ТАКТИЧЕСКИЕ задачи...
Отсюда серость и убогость на поле.
Что ж.
Не можешь повлиять на происходящее, стремись его возглавить. ))
sihafazatron
sihafazatron ответ FreshMeat (раскрыть)
сегодня в 00:13
Ну хоть не матч Франция-Дания 0:0 на чм2018. Там вообще была жесть... Но и сегодня конечно ни то пальто
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 00:11
Если бы я купил на это билет - я бы потребовал от команд вернуть деньги. "Классная игра"? В чем тут класс? Они рывки делают максимум на 2-3 метра, максимум, никакой скорости ни в одной точке поля. Игра факиров гипнотизирующих змей. Стоят друг напротив друга и буравят глазми весь матч. Убожество.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:11, ред.
С нетерпением ждал этого поединка и ... "дождался".
Противоречивые чувства от игры. С одной стороны, класс и техника зрителю поданы, а с другой все тоже разгильдяйство у французов свербило отовсюду..., равно как и выбешивала эта чрезмерная перестраховка и нежелание искать пути к воротам соперника от голландцев, которые сегодня просто посрамили память своих национальных футбольных отцов ( Кройфа и Михелса).

Абстрагируясь от стратегий турнирного расклада и всяких там прожектов от тренерских штабов, сегодняшний футбольный спектакль - это лажа от классных, но пресытившихся актеров.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:10
Маэстро- Вам нет равных!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И даже не думайте возражать, отказа- я не приму!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как только, вижу Ваш ролик -душа сама начинает петь и веселиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ваше искусство, Дружище -спасет мир!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, за повседневныe, такие яркие и положительные эмоции!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:10
Не всегда! Но очень частенько))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:10
Жаль гол отменили, может концовка была бы "жарче")))
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