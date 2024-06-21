Нидерланды сыграли вничью против Франции в групповом этапе Евро-2024

Нидерланды сыграли вничью против Франции (0:0) в матче группового этапа Евро-2024.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
Нидерланды идут на 2-м месте в группе D (4 очка), Франция занимает 1-е место (4 очка).
|Нидерланды0 : 0Франция
|Матч завершен
Нидерланды сыграли вничью против Франции (0:0) в матче группового этапа Евро-2024.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
Нидерланды идут на 2-м месте в группе D (4 очка), Франция занимает 1-е место (4 очка).
Противоречивые чувства от игры. С одной стороны, класс и техника зрителю поданы, а с другой все тоже разгильдяйство у французов свербило отовсюду..., равно как и выбешивала эта чрезмерная перестраховка и нежелание искать пути к воротам соперника от голландцев, которые сегодня просто посрамили память своих национальных футбольных отцов ( Кройфа и Михелса).
Абстрагируясь от стратегий турнирного расклада и всяких там прожектов от тренерских штабов, сегодняшний футбольный спектакль - это лажа от классных, но пресытившихся актеров.
Противоречивые чувства от игры. С одной стороны, класс и техника зрителю поданы, а с другой все тоже разгильдяйство у французов свербило отовсюду..., равно как и выбешивала эта чрезмерная перестраховка и нежелание искать пути к воротам соперника от голландцев, которые сегодня просто посрамили память своих национальных футбольных отцов ( Кройфа и Михелса).
Абстрагируясь от стратегий турнирного расклада и всяких там прожектов от тренерских штабов, сегодняшний футбольный спектакль - это лажа от классных, но пресытившихся актеров.