«Спартак» интересуется Маркиньосом из «Ференцвароша»

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23 июня 2024, 23:17

Полузащитник «Ференцвароша» попал в сферу интересов московского «Спартака».

Также, как сообщалось ранее, на игрока претендуют столичные «Динамо» и «Локомотив».

Венгерский клуб хочет выручить за хавбека 5 млн евро, но не против снизить цену.