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«Спартак» интересуется Маркиньосом из «Ференцвароша»

23 июня 2024, 23:17

Полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос попал в сферу интересов московского «Спартака».

Также, как сообщалось ранее, на игрока претендуют столичные «Динамо» и «Локомотив».

Венгерский клуб хочет выручить за хавбека 5 млн евро, но не против снизить цену.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 01:17
Станкович своих бывших подтягивает. Не факт, что заиграет
derrik2000
derrik2000
вчера в 00:00
И зачем писать "Спартак интересуется"?
Нужно прямо: "Станкович поставил условие о приобретении игрока команды, которую он тренировал, Маркиньоса".
А по ТАКОМУ заголовку ещё не дай Бог хорошо подумаешь о МЫСЛИТЕЛЬНОЙ работе селекционной службы красно-белых. )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 июня в 23:22
Не пойдёт он в Спартак...
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