«Спартак» интересуется Маркиньосом из «Ференцвароша»

Полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос попал в сферу интересов московского «Спартака».
Также, как сообщалось ранее, на игрока претендуют столичные «Динамо» и «Локомотив».
Венгерский клуб хочет выручить за хавбека 5 млн евро, но не против снизить цену.
Нужно прямо: "Станкович поставил условие о приобретении игрока команды, которую он тренировал, Маркиньоса".
А по ТАКОМУ заголовку ещё не дай Бог хорошо подумаешь о МЫСЛИТЕЛЬНОЙ работе селекционной службы красно-белых. )))
Нужно прямо: "Станкович поставил условие о приобретении игрока команды, которую он тренировал, Маркиньоса".
А по ТАКОМУ заголовку ещё не дай Бог хорошо подумаешь о МЫСЛИТЕЛЬНОЙ работе селекционной службы красно-белых. )))