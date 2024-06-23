В «Оренбурге» высказались о трансферных целях

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин дал комментарий касательно работы клуба на трансферном рынке.
Есть большие трудности с расчётами, но мы работаем. Сейчас ведем переговоры, надеюсь, они закончатся благополучно и в ближайшие два-три дня мы объявим новичка из числа легионеров. На позицию центрального нападающего.
- Ну вот и Оренбург ищет игроков за бугром, а вы всё Зенит, Зенит, он один виноват в развале Российского футбола. Ох, ребята, как же вы не правы... Не там корни ищите...
- Ну вот и Оренбург ищет игроков за бугром, а вы всё Зенит, Зенит, он один виноват в развале Российского футбола. Ох, ребята, как же вы не правы... Не там корни ищите...