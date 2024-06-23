Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Оренбурге» высказались о трансферных целях

23 июня 2024, 13:50

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин дал комментарий касательно работы клуба на трансферном рынке.

Есть большие трудности с расчётами, но мы работаем. Сейчас ведем переговоры, надеюсь, они закончатся благополучно и в ближайшие два-три дня мы объявим новичка из числа легионеров. На позицию центрального нападающего.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Рубине» отреагировали на слухи об интересе к Помазуну
23 июня
Слухи«Спартаку» предложили подписать Гарре
23 июня
Слухи«Локомотив» претендует на полузащитника «Сочи»
23 июня
Слухи«Спартак» хочет купить нападающего сборной Мексики
23 июня
СлухиСтало известно, кто может заменить Баринова в «Локомотиве»
22 июня
В «Пари НН» объявили о скором подписании вратаря Никиты Медведева
22 июня
Все комментарии
Хиромант
Хиромант
23 июня в 20:07
В «Оренбурге» высказались о трансферных целях: " Сейчас ведем переговоры, надеюсь, они закончатся благополучно и в ближайшие два-три дня мы объявим новичка из числа легионеров."

- Ну вот и Оренбург ищет игроков за бугром, а вы всё Зенит, Зенит, он один виноват в развале Российского футбола. Ох, ребята, как же вы не правы... Не там корни ищите...
Вещий
Вещий
23 июня в 14:34
Скауты Оренбурга умеют находить игроков...
ermak6848
ermak6848
23 июня в 14:15
Успехов фк ОРЕНБУРГ в Чемпионате России по футболу!!!
q247bdy4wh9c
q247bdy4wh9c
23 июня в 14:13
Надо новых латиносов поискать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 