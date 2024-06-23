В «Оренбурге» высказались о трансферных целях

Президент «Оренбурга» дал комментарий касательно работы клуба на трансферном рынке.

Есть большие трудности с расчётами, но мы работаем. Сейчас ведем переговоры, надеюсь, они закончатся благополучно и в ближайшие два-три дня мы объявим новичка из числа легионеров. На позицию центрального нападающего.