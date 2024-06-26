«Штутгарт» объявил о переходе защитника «Фейеноорда»

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вчера, 12:15

Защитник перешёл из «Фейеноорда» в «Штутгарт».

Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2028 года.

В прошлом сезоне голландец выступал на правах аренды в «Витессе», где провёл 35 матчей во всех турнирах.