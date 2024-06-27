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Австрия выиграла 60% матчей при Рангнике

вчера, 22:19

Австрия под руководством Ральфа Рангника выиграла 15 из 25 матчей (60%).

С момента назначения специалиста только у трёх европейских сборных процент победа выше: у Португалии, Испании и Нидерландов.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:37, ред.
И чё ?! Если Голландия дважды забила в свои, то опять ... Ура Ральфику ?!
Комедия, ей- богу...
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:19
Всё верно и по делу. Согласен- по каждому пункту!!! Осталось, дождаться матча и узнать результат...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:16
товарищеские матчи конечно, не показатель, но все таки команды немного узнали слабые и сильные стороны.
и здесь Австрия сокрушила турок 6-1 в марте 2024.
почти как Савойский сделал это при Вене.
конечно, и Монтелла в курсе, где уязвимые места его команды.
и что то придумает. но австрийская команда более организована и сплочена.
и Рангник, как опытный тренер и проводник, сыграет на результат и спокойно пройдет в следующий раунд.
мои симпатии конечно, за турецкую команду.
но слишком неоднозначная игра у них.
больше эмоции, страсти, амбиции, чем строгого системного порядка.
уверен, будут удаления, и много голов тоже.
Capral
Capral
вчера в 22:46
Рангник создал неплохую и очень симпатичную, грамотную команду. Единственное, что меня несколько огорчает- это отсутствие в игре австрийцев традиционного комбинационного стиля. Представить Австрию без "венских кружев", всё-равно, что Германию- без её традиционного силового и прямолинейного футбола. Но, видимо фишка Рангника не в этом. Он- прагмат, хотя и не без креатива в работе. Но, в Австрии, он преследует другие цели и надо сказать- пока, их добивается...

Австрии, вполне по силам пройти турок, команду- неорганизованную, но техничную, которая часто бросает позицию и проваливается в атаке... На этом может сыграть Рангник, его стиль, как раз- наказывать соперника за подобные вольности. Пожелаю ему- Удачи!!! Три команды на турнире, которым, я искренне желаю Успеха- Австрия, Дания и Швейцария!!! Удачи вам, Друзья!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:40
Им даже французы не забили)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:38
Ну это не лучший вариант.
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