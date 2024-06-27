Австрия выиграла 60% матчей при Рангнике

Австрия под руководством Ральфа Рангника выиграла 15 из 25 матчей (60%).
С момента назначения специалиста только у трёх европейских сборных процент победа выше: у Португалии, Испании и Нидерландов.
Австрия под руководством Ральфа Рангника выиграла 15 из 25 матчей (60%).
С момента назначения специалиста только у трёх европейских сборных процент победа выше: у Португалии, Испании и Нидерландов.
Австрии, вполне по силам пройти турок, команду- неорганизованную, но техничную, которая часто бросает позицию и проваливается в атаке... На этом может сыграть Рангник, его стиль, как раз- наказывать соперника за подобные вольности. Пожелаю ему- Удачи!!! Три команды на турнире, которым, я искренне желаю Успеха- Австрия, Дания и Швейцария!!! Удачи вам, Друзья!!!!!!!
Австрии, вполне по силам пройти турок, команду- неорганизованную, но техничную, которая часто бросает позицию и проваливается в атаке... На этом может сыграть Рангник, его стиль, как раз- наказывать соперника за подобные вольности. Пожелаю ему- Удачи!!! Три команды на турнире, которым, я искренне желаю Успеха- Австрия, Дания и Швейцария!!! Удачи вам, Друзья!!!!!!!
и здесь Австрия сокрушила турок 6-1 в марте 2024.
почти как Савойский сделал это при Вене.
конечно, и Монтелла в курсе, где уязвимые места его команды.
и что то придумает. но австрийская команда более организована и сплочена.
и Рангник, как опытный тренер и проводник, сыграет на результат и спокойно пройдет в следующий раунд.
мои симпатии конечно, за турецкую команду.
но слишком неоднозначная игра у них.
больше эмоции, страсти, амбиции, чем строгого системного порядка.
уверен, будут удаления, и много голов тоже.
и здесь Австрия сокрушила турок 6-1 в марте 2024.
почти как Савойский сделал это при Вене.
конечно, и Монтелла в курсе, где уязвимые места его команды.
и что то придумает. но австрийская команда более организована и сплочена.
и Рангник, как опытный тренер и проводник, сыграет на результат и спокойно пройдет в следующий раунд.
мои симпатии конечно, за турецкую команду.
но слишком неоднозначная игра у них.
больше эмоции, страсти, амбиции, чем строгого системного порядка.
уверен, будут удаления, и много голов тоже.