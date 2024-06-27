Эриксен — лучший на групповом этапе Евро-2024 по пасам под удар

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен стал лучшим на групповом этапе Евро-2024 по пасам под удар.
У хавбека «Манчестер Юнайтед» 13 таких передач. Вторым является бельгиец Кевин Де Брюйне (11). Замкнул первую тройку Ферди Кадиоглу из сборной Турции (10). В топ-5 также попали представители сборной Германии Тони Кроос и Йозуа Киммих (по 9).
Если учитывать только передачи с игры (без учёта стандартных положений — угловых и штрафных), то лидером является Кадиоглу, у которого 10 таких пасов. Вторым идёт Киммих (9), третьим — голландец Коди Гакпо (8). По 7 передач под удар у Де Брюйне, Жереми Доку и Нголо Канте.
МЮ нужны деньги.
МЮ нужны деньги.