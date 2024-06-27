Эриксен — лучший на групповом этапе Евро-2024 по пасам под удар

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вчера, 16:12

Полузащитник сборной Дании стал лучшим на групповом этапе Евро-2024 по пасам под удар.

У хавбека «Манчестер Юнайтед» 13 таких передач. Вторым является бельгиец (11). Замкнул первую тройку из сборной Турции (10). В топ-5 также попали представители сборной Германии и (по 9).

Если учитывать только передачи с игры (без учёта стандартных положений — угловых и штрафных), то лидером является Кадиоглу, у которого 10 таких пасов. Вторым идёт Киммих (9), третьим — голландец (8). По 7 передач под удар у Де Брюйне, и .