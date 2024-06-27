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Эриксен — лучший на групповом этапе Евро-2024 по пасам под удар

вчера, 16:12

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен стал лучшим на групповом этапе Евро-2024 по пасам под удар.

У хавбека «Манчестер Юнайтед» 13 таких передач. Вторым является бельгиец Кевин Де Брюйне (11). Замкнул первую тройку Ферди Кадиоглу из сборной Турции (10). В топ-5 также попали представители сборной Германии Тони Кроос и Йозуа Киммих (по 9).

Если учитывать только передачи с игры (без учёта стандартных положений — угловых и штрафных), то лидером является Кадиоглу, у которого 10 таких пасов. Вторым идёт Киммих (9), третьим — голландец Коди Гакпо (8). По 7 передач под удар у Де Брюйне, Жереми Доку и Нголо Канте.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:05
Лишь бы здоровье больше не подводило.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 17:38
Это серьёзные и креативные показатели.. 👍
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:00
Отлично, пусть набивает трансферную стоимость.
МЮ нужны деньги.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 16:46
Нужно фиксировать события в режиме лайв. А то потом начнут сочинять кто был лучшим/худшим и т.д. по своему фанатизму.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:17
Ничего удивительного! Парень с мозгами
Гость
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