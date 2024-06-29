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Рабьо отклонил предложение «Милана»

сегодня, 00:09

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может стать свободным агентом этим летом.

По данным источника, «Милан» сделал предложение о переходе французу, однако футболист отклонил его, потому что оно показалось ему невыгодным с финансовой точки зрения.

Ожидается, что «россонери» могут сделать ещё одно предложение Рабьо в ближайшее время.

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Все комментарии
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сегодня в 06:41
Это может означать, что «Милан» должен будет предложить более высокую зарплату или другие условия контракта, чтобы убедить Рабьо перейти в клуб.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:54
Почему нет? Последние 2 сезонов он хорош в Юве.
Опытный игрок, умно руководил полузащитой Ювентуса, и много забил.
Да, з\п чересчур высокая, агент с скверным характером, но мама старается за сына))) да и человек играет за деньги.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:28
У Рабьо вроде все конфликты из-за денег
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