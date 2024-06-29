Рабьо отклонил предложение «Милана»

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сегодня, 00:09

Полузащитник «Ювентуса» может стать свободным агентом этим летом.

По данным источника, «Милан» сделал предложение о переходе французу, однако футболист отклонил его, потому что оно показалось ему невыгодным с финансовой точки зрения.

Ожидается, что «россонери» могут сделать ещё одно предложение Рабьо в ближайшее время.