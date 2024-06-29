Рабьо отклонил предложение «Милана»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может стать свободным агентом этим летом.
По данным источника, «Милан» сделал предложение о переходе французу, однако футболист отклонил его, потому что оно показалось ему невыгодным с финансовой точки зрения.
Ожидается, что «россонери» могут сделать ещё одно предложение Рабьо в ближайшее время.
Опытный игрок, умно руководил полузащитой Ювентуса, и много забил.
Да, з\п чересчур высокая, агент с скверным характером, но мама старается за сына))) да и человек играет за деньги.
Опытный игрок, умно руководил полузащитой Ювентуса, и много забил.
Да, з\п чересчур высокая, агент с скверным характером, но мама старается за сына))) да и человек играет за деньги.