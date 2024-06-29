Агент Дркушича высказался о будущем игрока

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, дал комментарий на тему будущего игрока.
Может ли Ванья остаться в России в следующем сезоне? Да, это возможно. Мы готовы рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ.
Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, дал комментарий на тему будущего игрока.
Может ли Ванья остаться в России в следующем сезоне? Да, это возможно. Мы готовы рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382871/drkushich-vanya-sochi 29.06.2024
Вопрос! А он нужен топ клубам?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382871/drkushich-vanya-sochi 29.06.2024
Вопрос! А он нужен топ клубам?
остальным не нужен словенец
остальным не нужен словенец