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Агент Дркушича высказался о будущем игрока

вчера, 13:34

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, дал комментарий на тему будущего игрока.

Может ли Ванья остаться в России в следующем сезоне? Да, это возможно. Мы готовы рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 16:26
Не плохой игрок, если цену не будут гнуть, найдет себе местечко под солнцем.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:14
Мы готовы рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1382871/drkushich-vanya-sochi 29.06.2024
Вопрос! А он нужен топ клубам?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:13
или Локо, или Рубин.
остальным не нужен словенец
Гость
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