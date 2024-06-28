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Шунин может продолжить карьеру в «Химках»

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Capral
Capral
сегодня в 00:26
Вспоминаю, наш знаменитый вратарь В.Пильгуй, на закате своей вратарской карьеры перешел из Динамо в Кубань. Не помню, точно, сколько матчей он сыграл в Краснодаре, но хорошо помню, одну из игр, между Кубанью и Динамо, в которой, Пильгуй, уже играя за Кубань- тащил все мячи динамовцев в его ворота!!!!!!! Такоe вытворял, как в лучших своих матчах за Динамо!!!

Я это к тому, что, если Шунин перейдет в Химки, тоже, может поймать кураж, именно с играх против Динамо, некогда родного клуба...
ABir
ABir
вчера в 22:53
Пенсионеры Динамо не нужны
j4gu95maazre
j4gu95maazre
вчера в 22:42
Для Шунина это хороший вариант
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