Шунин может продолжить карьеру в «Химках»

«Химки» ведут переговоры с вратарём Антоном Шуниным.
У 37-летнего футболиста закончился контракт с «Динамо».
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Я это к тому, что, если Шунин перейдет в Химки, тоже, может поймать кураж, именно с играх против Динамо, некогда родного клуба...
Я это к тому, что, если Шунин перейдет в Химки, тоже, может поймать кураж, именно с играх против Динамо, некогда родного клуба...