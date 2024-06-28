Станкович готов отпустить Соболева в «Зенит»

Руководство «Спартака» обсудило с главным тренером клуба Деяном Станковичем ситуацию вокруг нападающего Александра Соболева.
По данным источника, сербский специалист готов отпустить форварда этим летом в «Зенит». Станкович видит, что футболист потерял мотивацию.
И по игроцким, и по человеческим качествам.
На публику всё время, как в погорелом театре, выступает.
Пусть лучше уходит, тем более, что бабла себе нагрёб.
Газпром ещё больше на лавке даст.
Тогда можно и завязывать с футболом.
И по игроцким, и по человеческим качествам.
На публику всё время, как в погорелом театре, выступает.
Пусть лучше уходит, тем более, что бабла себе нагрёб.
Газпром ещё больше на лавке даст.
Тогда можно и завязывать с футболом.
Ой, спартачи- дай БОГ вам терпения...
Ой, спартачи- дай БОГ вам терпения...