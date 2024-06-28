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Станкович готов отпустить Соболева в «Зенит»

вчера, 21:54

Руководство «Спартака» обсудило с главным тренером клуба Деяном Станковичем ситуацию вокруг нападающего Александра Соболева.

По данным источника, сербский специалист готов отпустить форварда этим летом в «Зенит». Станкович видит, что футболист потерял мотивацию.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 11:26
Хотелось бы услышать что-нибудь от самого Соболева или от его агента. Меньше было бы вопросов.
Константин Белых
Константин Белых ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 07:05
Он в Спартаке забил на все после контракта. В Зените забьет окончательно. У руководства Зенита правило-деньги есть ума не надо. Зачем Соболеву после подписания контракта на 3 с лишним ляма на 4 года да еще без еврокубков футбол? Сами то отдают отчет себе?.Пусть валит а на эти бабки лучше б Абубакара на 2 года бы заманили-вот топ даже возрастной. Вернулся бы Антоха и с Виллианом не хилый тандем бы составили. Они хоть иностранцы но по отношению к делу-профессионалы. Соболев нет. Опорника прикупите...
ABir
ABir
сегодня в 02:47
Жаль конечно, если Саша уйдет в Зенит. Но если это его решение, то пусть идет, Спартак и без него играл, надо отпускать и не препятствовать. Не такие звезды уходили.
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 00:40
На эти деньги- трёх нормальных?))) Ну-ну. На каком бы базаре, таких присмотреть... Сейчас ведро картошки дороже стоит.
Capral
Capral
вчера в 23:22
Даже не хочется комментировать, но только в двух словах. Станкович, который понятия не имеет о Спартаке, не сыграл еще ни одного матча с командой, уже делает далеко идущие выводы об отсутствии мотивации у Соболева. Я уверен, что Станкович не видел ни одной игры Спартака и Соболева в частности.

Ой, спартачи- дай БОГ вам терпения...
За адекватность
За адекватность
вчера в 23:04, ред.
Почитал тут комменты, не на этой ветке. Всегда со своей колокольни и без претензий на истину в последней инстанции. Буду удивлен ежели все эти слухи не утятина, а предметный интерес к футболисту. По Соболеву постараюсь кратко. Техники особой нет, скорости нет, типичный форвард таранного типа, голевое чутье имеет место быть. По уровню с Кассьеррой даже рядом не лежал ( я помню первый неудачный сезон колумбийца в Питере, но помню и сезон в "Сочи"). Но ежели реально Питер готов вышвырнуть больше десятки лямов, и не рублей, то не проще ли по проторенной дорожке Гуарирапу из "Сочи" забрать подешевле, ежели уж Богданычу так сильно форвард понадобился?.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:43
БОльшую часть времени, когда он играет за Спартак, мне он не нравится.
И по игроцким, и по человеческим качествам.
На публику всё время, как в погорелом театре, выступает.
Пусть лучше уходит, тем более, что бабла себе нагрёб.
Газпром ещё больше на лавке даст.
Тогда можно и завязывать с футболом.
adekvat
adekvat
вчера в 22:29
Станкович готов скинуть этот баласт, а на эти деньги купить трех нормальныхигроков, МОЛОДЕЦ.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:59, ред.
Если это правда то пусть валит....он уже давно футбол променял на бабло. Из грязи в князи....Как контракт подписал , так и забил на все...
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:55
Ну вот теперь пока все не кончится замучают
Гость
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