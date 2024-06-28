Станкович готов отпустить Соболева в «Зенит»

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вчера, 21:54

Руководство «Спартака» обсудило с главным тренером клуба ситуацию вокруг нападающего .

По данным источника, сербский специалист готов отпустить форварда этим летом в «Зенит». Станкович видит, что футболист потерял мотивацию.