Сборная Англии получит впечатляющую премию в случае победы на Евро-2024

1718539040

вчера, 14:57

Сборная Англии получит 14 миллионов фунтов стерлингов в качестве премии, если у неё получится выиграть чемпионат Европы 2024.

Футбольная ассоциация Англии в случае триумфа национальной команды получит 24 млн, а команде достанется ранее названная сумма. Между футболистами распределят 9,6 млн, а главный тренер станет богаче на 4 миллиона.

Свой поход за трофеем англичане начнут сегодня матчем с Сербией.