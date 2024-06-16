Сборная Англии получит впечатляющую премию в случае победы на Евро-2024

Сборная Англии получит 14 миллионов фунтов стерлингов в качестве премии, если у неё получится выиграть чемпионат Европы 2024.
Футбольная ассоциация Англии в случае триумфа национальной команды получит 24 млн, а команде достанется ранее названная сумма. Между футболистами распределят 9,6 млн, а главный тренер Гарет Саутгейт станет богаче на 4 миллиона.
Свой поход за трофеем англичане начнут сегодня матчем с Сербией.
На днях в TheGuardian была статья об отказе игроками сборной Дании от бонусов в пользу женской сборной своей страны.
Разработан целый план поддержки футболисток футболистами, включающий
в том числе создание спортклуба для совместного использования.
Клуб будет финансироваться в равных долях игроками мужской сборной
и датским футбольным союзом (DBU).
Дальше в статье отмечается, что Андреас Кристенсен, Томас Делаини,
Кристиан Эриксен, Пьер Хёйберг, Симон Кьер и Каспер Шмейхель,
ознакомившись с подробностями плана, стали совершенно счастливы..)))
На днях в TheGuardian была статья об отказе игроками сборной Дании от бонусов в пользу женской сборной своей страны.
Разработан целый план поддержки футболисток футболистами, включающий
в том числе создание спортклуба для совместного использования.
Клуб будет финансироваться в равных долях игроками мужской сборной
и датским футбольным союзом (DBU).
Дальше в статье отмечается, что Андреас Кристенсен, Томас Делаини,
Кристиан Эриксен, Пьер Хёйберг, Симон Кьер и Каспер Шмейхель,
ознакомившись с подробностями плана, стали совершенно счастливы..)))