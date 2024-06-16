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Сборная Англии получит впечатляющую премию в случае победы на Евро-2024

вчера, 14:57

Сборная Англии получит 14 миллионов фунтов стерлингов в качестве премии, если у неё получится выиграть чемпионат Европы 2024.

Футбольная ассоциация Англии в случае триумфа национальной команды получит 24 млн, а команде достанется ранее названная сумма. Между футболистами распределят 9,6 млн, а главный тренер Гарет Саутгейт станет богаче на 4 миллиона.

Свой поход за трофеем англичане начнут сегодня матчем с Сербией.

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lobsterdam
lobsterdam ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:22
не 80, а 58 лет...
lobsterdam
lobsterdam ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:06
скуповато, вот Тен Хаг развалил МЮ и получил бы за это в случае увольнения аж целых 10 млн.!
9ytqp9uzz23d
9ytqp9uzz23d
вчера в 17:33
Многие из футболистов такую премию спокойно за месяц в клубе зарабатывают.
баск
баск
вчера в 16:32
Зато некоторые другие продолжают прикалываться.

На днях в TheGuardian была статья об отказе игроками сборной Дании от бонусов в пользу женской сборной своей страны.
Разработан целый план поддержки футболисток футболистами, включающий
в том числе создание спортклуба для совместного использования.

Клуб будет финансироваться в равных долях игроками мужской сборной
и датским футбольным союзом (DBU).

Дальше в статье отмечается, что Андреас Кристенсен, Томас Делаини,
Кристиан Эриксен, Пьер Хёйберг, Симон Кьер и Каспер Шмейхель,
ознакомившись с подробностями плана, стали совершенно счастливы..)))
m5zqjk4r5ksj
m5zqjk4r5ksj
вчера в 16:15
Премия в размере 14 миллионов фунтов стерлингов для сборной Англии в случае победы на чемпионате Европы 2024 года является оправданной наградой за их выдающиеся результаты и вклад в развитие английского футбола.
swe7b69rcy43
swe7b69rcy43
вчера в 16:05
Деньги для английского футбола не такие великие, но вряд ли он будут в действии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:53
Для игроков-миллионеров это мелочь карманная. Да и выиграть шансов не густо...
Знатог
Знатог
вчера в 15:50
ачо Польшу тоже решили не показывать как Украину?
sv_1969
sv_1969 ответ Wolverhampton (раскрыть)
вчера в 15:45
Осталось всего ничего!Просто выиграть)))
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 15:42
Значит получат!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:36
Можно и 976497649089869697497497697697697697 млрд фунтов предлагать...и столько же стерлингов......ибо англичане футбол придумали а выигрывать турниры уж 80 лет как разучились...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:35
Хорошие деньги для Саутгейта, а вот футболерам ни так уж и много выходит, учитывая их зарплаты
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:31
Англии не выиграть
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