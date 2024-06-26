«Манчестер Юнайтед» может продать права на название стадиона

1719412320

вчера, 17:32

«Манчестер Юнайтед» может продать права на название домашнего стадиона «Олд Траффорд».

«Дьяволы» готовы изучить варианты с продажей названия отремонтированной арены, либо нового стадиона. Таким образом совладелец клуба хочет получить доход для усиления финансирования проекта. Помимо этого, планируется повышение цен на билеты.

Боссы МЮ уже контактируют с потенциальными спонсорами, среди которых есть и Bank of America.

На данный момент неясно, кто именно займется погашением долгов, связанных с обновлением инфраструктуры: клуб или компания Рэтклиффа Ineos. Согласно мартовскому отчету, у МЮ есть долг в размере 653,3 миллиона фунтов стерлингов. Помимо этого, сообщается, что 120 из 238 млн, инвестированных Рэтклиффом в клуб, которые должны были пойти на улучшение инфраструктуры, использованы для погашения возобновляемой кредитной линии. Вероятно, «дьяволы» таким образом надеялись в будущем взять кредит по более низкой ставке после погашения долга с высокими процентами, что также помогло бы с инвестициями.

МЮ на данный момент никогда не продавал права на название стадиона. Если нынешнюю арену отремонтируют, то «Олд Траффорд» может сохранить свое название с добавлением наименования спонсора. В случае с постройкой новой арены речь может пойти об абсолютно ином названии.

Ожидается, что «дьяволы» будут получать в год десятки миллионов фунтов стерлингов.