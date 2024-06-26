«Манчестер Юнайтед» может продать права на название стадиона

«Манчестер Юнайтед» может продать права на название домашнего стадиона «Олд Траффорд».
«Дьяволы» готовы изучить варианты с продажей названия отремонтированной арены, либо нового стадиона. Таким образом совладелец клуба Джим Рэтклифф хочет получить доход для усиления финансирования проекта. Помимо этого, планируется повышение цен на билеты.
Боссы МЮ уже контактируют с потенциальными спонсорами, среди которых есть и Bank of America.
На данный момент неясно, кто именно займется погашением долгов, связанных с обновлением инфраструктуры: клуб или компания Рэтклиффа Ineos. Согласно мартовскому отчету, у МЮ есть долг в размере 653,3 миллиона фунтов стерлингов. Помимо этого, сообщается, что 120 из 238 млн, инвестированных Рэтклиффом в клуб, которые должны были пойти на улучшение инфраструктуры, использованы для погашения возобновляемой кредитной линии. Вероятно, «дьяволы» таким образом надеялись в будущем взять кредит по более низкой ставке после погашения долга с высокими процентами, что также помогло бы с инвестициями.
МЮ на данный момент никогда не продавал права на название стадиона. Если нынешнюю арену отремонтируют, то «Олд Траффорд» может сохранить свое название с добавлением наименования спонсора. В случае с постройкой новой арены речь может пойти об абсолютно ином названии.
Ожидается, что «дьяволы» будут получать в год десятки миллионов фунтов стерлингов.
Скоро с молотка пустит красных дьяволов!
Скоро с молотка пустит красных дьяволов!
теперь вот задумали нейминг стадиона(((
но если строят новый стадион, тогда все ок. нет вопросов.
и вообще, старый или новый стадион, да хоть имени Тен Хага назовите, но играйте как в старые дьявольские добрые!
Любой и каждый знает, что это ОЛД Мать Его ТРАФФОРД в сердцах болельщиков навсегда.
теперь вот задумали нейминг стадиона(((
но если строят новый стадион, тогда все ок. нет вопросов.
и вообще, старый или новый стадион, да хоть имени Тен Хага назовите, но играйте как в старые дьявольские добрые!
Любой и каждый знает, что это ОЛД Мать Его ТРАФФОРД в сердцах болельщиков навсегда.