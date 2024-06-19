Самые дорогие составы на Евро начали с побед. Важный рейтинг трансферного лета

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вчера, 14:07

Провалились лишь две сборные из топ-10.

1 место. Англия – 1.52 миллиарда евро

Самый ценный футболист: Беллингем – 180 млн евро.

Рыночная стоимость помогает понять, чем дышит тот или иной состав. Влияет молодость игроков, их статус в клубном футболе. Англия провела спорный первый матч на Евро, но всё равно выиграла у Сербии. И это самый дорогая футбольная сборная мира, фаворит турнира. В заявке на Евро-2024 футболистов на полтора миллиарда евро. Сумма в полтора раза выше, чем оценочная стоимость миллиардной Португалии с молодыми напарниками Роналду. В руках у Саутгейта впечатляющий материл для лепки будущих чемпионов.

2 место. Франция – 1.23 миллиарда евро

Самый ценный футболист: Мбаппе – 180 млн евро.

Французы отстают от англичан, молодые британцы рванули в цене. А Мбаппе, Тчуамени и Камавинга осели в «Реале». Вряд ли в ближайшие годы их трансферы побьют рекорды по стоимости. Салиба в будущем может уйти из «Арсенала», а Тюрама логично оценивают очень высоко. Но некоторые футболисты Дешама прошли пик по стоимости. Например, за Дембеле не заплатят сейчас деньги, которые предложили в «Барселоне». Тео Эрнандес вряд ли побьет рекорд своего брата Лукаса – за защитника, который пропускает Евро из-за травмы, «Бавария» платила 80 млн евро.

3 место. Португалия – 1.05 миллиарда евро

Самый ценный футболист: Леау – 90 млн евро.

Разумеется, Роналду не рекордсмен. Его оценивают в 15 млн евро, что злит португальца. Обижался на знаменитый портал «Transfermarkt». Но рыночная стоимость связана с возрастом футболиста. Пепе в 41 год оценен в 500 тысяч евро. А молодой крайний форвард «Милана» Леау является рекордсменом португальской команды. Впрочем, нельзя игнорировать фактор Мендеша. Агент без труда множит на два рыночную трансферную стоимость португальских футболистов. Если тот же хавбек Невеш в будущем попадет в основу – вырастет в цене.

4 место. Испания – 965 млн евро

Самый ценный футболист: Родри – 120 млн евро.

Прошли золотые времена. Но таланты по-прежнему выбирают рождаться в Испании. Ямаль в 16 лет взлетел на рынке. Вингер «Барселоны» и самый молодой автор ассиста в истории Евро оценен в 90 млн евро. Родри ещё дороже, 120 миллионов. Педри, Уильямс, Ольмо и Мерино — от 50 миллионов и выше. Ветераны Навас, Начо и Хоселу мешают Испании пройти отметку в 1 миллиард евро. Но против хорватов команда форварда Мораты показала рациональный и успешный футбол. Впервые за 138 матчей отказались от игры первым номером.

5 место. Германия – 831 млн евро

Самый ценный футболист: Вирц – 130 млн евро.

Деньги в футбол не играют? Вирц и Мусиала лидируют у немцев. Они стали вожаками в матче против Шотландии. Пожалуй, команда Нагельсманна сыграла даже слишком бойко. Как бы потом не разочароваться, встретив более сильного соперника. Но когда в заявке молодые плеймейкеры, а ещё недешевые Хаверц и Киммих, то можно с надеждой смотреть в будущее. У немцев сейчас нет золотого поколения, но много сильных игроков. Например, защитник «Боруссии» Шлоттербек в 24 года здорово прибавил, а оценивают его всего в 40 млн евро.

6 место. Нидерланды – 815 млн евро

Самый ценный футболист: Симонс – 80 млн евро.

Роббена, Ван Перси и Снейдера больше нет. Зато есть молодой Хави Симонс, который летом определится с клубом, ведь в ПСЖ его не ждут. Голландец неважно сыграл против команды Польши, ветеран Депай был лучше. Но именно Хави первый по рыночной стоимости у голландцев. Также в пятерке молодой нападающий «Болоньи» Зиркзее, попавший на Евро в последний момент, форвард «Ливерпуля» Гакпо, защитник «Тоттенхэма» ван де Вен и ещё один игрок центра обороны Де Лигт. При этом далеко не все самые дорогие в основе у Кумана.

7 место. Италия – 705 млн евро

Самый ценный футболист: Барелла – 80 млн евро

Итальянцы понравились в первом туре. Поддержали традицию прошлого Евро, когда тоже классно стартовали. Победа получилась волевой, пропустили на 23-й секунде. Победный мяч на счету именно самого дорогого футболиста в заявке. Хавбек «Интера» Барелла не спешит в новую команду, но в 27 лет его оценивают выше, чем молодых ребят. Подскочит в стоимости защитник Калафьори. Его коллегу Бастони уже высоко оценивают – в 70 млн евро, а Доннарумма добавляет в общую копилку 40 млн евро.

8 место. Бельгия – 584 млн евро

Самый ценный футболист: Доку – 65 млн евро

Первая сборная в списке, которая начала с поражения. Опытные игроки из Бельгии падают в цене. Доку в 22 года возглавляет список, но не будет менять клуб, играет за вечных чемпионов Англии из «Манчестер Сити». А вот нападающий «Лейпцига» Опенда хочет поиграть в других командах. Его оценили в 60 млн евро и Евро ему поможет. А Де Брюйне медленно скатывается из-за возраста. Кевина оценивают в 50 млн евро, как опорник Онана, который на десять лет моложе.

9 место. Дания – 415 млн евро

Самый ценный футболист: Хёйлунд – 65 млн евро

Классические крепкие парни. Можно даже сказать, что их недооценивают. Защитник Кристенсен из «Барселоны» в первом матче Евро-2020 отдал 89 точных передач после 89 попыток. И это не лучший игрок команды. Понятно, что заявку тянут вниз ветераны, их стоимость невысока. Но рядом молодые ребята, вроде Хёйлунда из МЮ или Хьюлманда из «Спортинга». Вот только не всегда у этих парней удачные матчи. Вчера Ванья Дркушич из «Сочи» остановил Хёйлунда, став одним из героев стартового тура Евро.

10 место. Украина – 379 млн евро

Самый ценный футболист: Зинченко – 38 млн евро

Единственная команда из десятки, стартовавшая с разгромного поражения. Талантливые игроки Реброва «перегорели». Зато само попадание в десятку подчеркивает таланты поколения с Зинченко, Довбиком, Цыганковым, Мудриком, Забарным и Миколенко. Даже ошибки голкипера «Реала» Лунина не помеха, ведь на скамейке есть вратарь «Бенфики» Трубин, у которого тоже сильный клубный сезон. Вывод очевиден – стоимость заявки отражает ресурсы сборных. Хотя любой потенциал, разумеется, надо уметь реализовать.