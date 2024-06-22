Бернарду Силва — лучший игрок матча Турция — Португалия

Полузащитник Португалии Бернарду Силва признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2024 против Турции (3:0).
Силва провёл на поле все 90 минут, отметившись забитым голом.
|Турция0 : 3Португалия
|Матч завершен
Полузащитник Португалии Бернарду Силва признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2024 против Турции (3:0).
Силва провёл на поле все 90 минут, отметившись забитым голом.
Бернарду лучший ЦП и игрок матча.
Роналду тоже молодец, карму отмывает на старости лет, чтобы его полюбили все.
Бернарду лучший ЦП и игрок матча.
Роналду тоже молодец, карму отмывает на старости лет, чтобы его полюбили все.