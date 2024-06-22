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Бернарду Силва — лучший игрок матча Турция — Португалия

вчера, 21:38
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Полузащитник Португалии Бернарду Силва признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2024 против Турции (3:0).

Силва провёл на поле все 90 минут, отметившись забитым голом.

Бернарду Силва — лучший игрок матча Турция — Португалия

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 11:36
Если бы не его гол и автогол, интрига сохранялась бы до конца матча
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 23:09
Авейру : А как же мой "гениальный" пас?.. 🤔😀🤣
Elliada_
Elliada_ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:22
Это не карма, а футбольное базовое правило, когда вдвоем выходят на ворота, отдать пас товарищу, а не бить самому. Только идиот бил бы сам. Просто Роналду столько раз жадничал, что один раз сыграв как нужно, уже гений по мнению его фанатов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:14
так и есть.
Бернарду лучший ЦП и игрок матча.
Роналду тоже молодец, карму отмывает на старости лет, чтобы его полюбили все.
Elliada_
Elliada_
вчера в 21:45
Заслуженно. Глянул обзор. Бернарду был лучшим. Он всё-таки из МС
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