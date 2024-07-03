Болельщик посмотрел матч Англии и Словакии в FIFA вместо реальной игры

Болельщик сборной Англии посмотрел виртуальный матч вместо реального.
Он ехал в поезде и нашёл трансляцию игры 1/8 финала Евро-2024 со Словакией. Однако это оказалось видео из компьютерной игры FIFA, чего фанат не заметил. Забавную ошибку увидел другой пассажир, сидевший позади него.
Как бы не реалистична графика симуляторов сразу заметна разница в картинке, движение футболистов и атмосфера трибун.
Конечно сейчас много зомби, для которых реальный мир в телефоне, а стоит его отключить... всё жизнь закончилась.
Как бы не реалистична графика симуляторов сразу заметна разница в картинке, движение футболистов и атмосфера трибун.
Конечно сейчас много зомби, для которых реальный мир в телефоне, а стоит его отключить... всё жизнь закончилась.