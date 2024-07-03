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Болельщик посмотрел матч Англии и Словакии в FIFA вместо реальной игры

сегодня, 10:59
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб СловакияСловакияЗакончился в доп. время

Болельщик сборной Англии посмотрел виртуальный матч вместо реального.

Он ехал в поезде и нашёл трансляцию игры 1/8 финала Евро-2024 со Словакией. Однако это оказалось видео из компьютерной игры FIFA, чего фанат не заметил. Забавную ошибку увидел другой пассажир, сидевший позади него.

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Все комментарии
6vmpyydu6h5f
6vmpyydu6h5f
сегодня в 13:57
Это похоже на постановку.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:13
Ну, это каким надо быть обдолбанным, что бы не заметить разрицу?!!!
Как бы не реалистична графика симуляторов сразу заметна разница в картинке, движение футболистов и атмосфера трибун.
Конечно сейчас много зомби, для которых реальный мир в телефоне, а стоит его отключить... всё жизнь закончилась.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:11
Лучше матчи игры смотреть чем на игру Англии
dgm8a52tagt6
dgm8a52tagt6
сегодня в 13:09
Ему посчастливилось увидеть зрелищный футбол
k24smrgwekdn
k24smrgwekdn
сегодня в 11:34
Чудаков хватает по жизни
Elliada_
Elliada_
сегодня в 11:28
ФИФА стало настолько реалистичным, что не заметил разницу? А вообще, любой матч был бы интереснее, чем матч Англии.
Futurista
Futurista
сегодня в 11:17, ред.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:04
Просто он смотрел полные матчи Англии с Сербии и с Дании.
и матч с Словакией ни в чем не отличался.
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