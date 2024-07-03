«Эвертон» подписал форварда сборной Сенегала

«Эвертон» объявил о переходе нападающего «Марселя» и сборной Сенегала Илимана Ндиайе. Игрок подписал контракт до конца июня 2029 года.
Сумма сделки не раскрывается.
«Эвертон» объявил о переходе нападающего «Марселя» и сборной Сенегала Илимана Ндиайе. Игрок подписал контракт до конца июня 2029 года.
Сумма сделки не раскрывается.
удачи в новом клубе, Илиман. надеюсь, что не второй Рондон.
хотя Эвертон сам по себе худший клуб АПЛ по трансферам.
удачи в новом клубе, Илиман. надеюсь, что не второй Рондон.
хотя Эвертон сам по себе худший клуб АПЛ по трансферам.