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«Эвертон» подписал форварда сборной Сенегала

вчера, 15:59

«Эвертон» объявил о переходе нападающего «Марселя» и сборной Сенегала Илимана Ндиайе. Игрок подписал контракт до конца июня 2029 года.

Сумма сделки не раскрывается.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:36
Во во!Я об этом тоже подумал!
Вещий
Вещий
вчера в 16:47
Ну что... главное чтобы заиграл в новой лиге и в новом клубе.... удачи.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:20
Ну наконец то эпопея закончилась.
удачи в новом клубе, Илиман. надеюсь, что не второй Рондон.
хотя Эвертон сам по себе худший клуб АПЛ по трансферам.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:14
Новая "ириска" из Марселя...)
Гость
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