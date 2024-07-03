Нападающий сборной Канады сломал ногу на тренировке

Нападающий «Интера» и сборной Канады Тейджон Бьюкенен сломал ногу на тренировке в рамках подготовки к матчу 1/4 Кубка Америки с Венесуэлой.
Игрок сломал берцовую кость, и теперь может пропустить 9 месяцев игр за клуб и сборную.
Нападающий «Интера» и сборной Канады Тейджон Бьюкенен сломал ногу на тренировке в рамках подготовки к матчу 1/4 Кубка Америки с Венесуэлой.
Игрок сломал берцовую кость, и теперь может пропустить 9 месяцев игр за клуб и сборную.
и вот страшная травма.
здоровья!
и вот страшная травма.
здоровья!