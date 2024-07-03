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Нападающий сборной Канады сломал ногу на тренировке

вчера, 22:05
ВенесуэлаЛоготип футбольный клуб Венесуэла-:-Логотип футбольный клуб КанадаКанада06.07.2024 в 04:00 Не начался

Нападающий «Интера» и сборной Канады Тейджон Бьюкенен сломал ногу на тренировке в рамках подготовки к матчу 1/4 Кубка Америки с Венесуэлой.

Игрок сломал берцовую кость, и теперь может пропустить 9 месяцев игр за клуб и сборную.

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Все комментарии
a8wva5kdvdg6
a8wva5kdvdg6
вчера в 23:12
Вот как бывает не в игре так на тренировке..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:31
только карьера пошла, Интер и сборная.
и вот страшная травма.
здоровья!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:15
Ахринеть, сложный перелом. Восстанавливаться долго придётся...
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