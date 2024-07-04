«Интер Майами» без Месси и Суареса обыграл «Шарлотт»

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сегодня, 08:35

«Шарлотт» уступил клубу «Интер Майами» в 30-м туре МЛС (1:2).

Роберт Тэйлор вывел гостей вперед на 30-й минуте, Патрик Агиманг на 41-й сравнял счет, а на 86-й отметился Бенжамин Кремаши.

На 90+6-й команда из Северной Каролины осталась в меньшинстве: красную карточку получил Агиманг.

Клуб из Флориды победил без участия нападающих Лионеля Месси и Луиса Суареса, которые выступают на Кубке Америки.

«Шарлотт» идет на 6-м месте в таблице (32 балла), «Интер Майами» лидирует (47 очков). Оба коллектива выступают в Восточной конференции.