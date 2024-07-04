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«Интер Майами» без Месси и Суареса обыграл «Шарлотт»

сегодня, 08:35
ШарлоттЛоготип футбольный клуб Шарлотт1 : 2Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Шарлотт» уступил клубу «Интер Майами» в 30-м туре МЛС (1:2).

Роберт Тэйлор вывел гостей вперед на 30-й минуте, Патрик Агиманг на 41-й сравнял счет, а на 86-й отметился Бенжамин Кремаши.

На 90+6-й команда из Северной Каролины осталась в меньшинстве: красную карточку получил Агиманг.

Клуб из Флориды победил без участия нападающих Лионеля Месси и Луиса Суареса, которые выступают на Кубке Америки.

«Шарлотт» идет на 6-м месте в таблице (32 балла), «Интер Майами» лидирует (47 очков). Оба коллектива выступают в Восточной конференции.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 13:46
пишут, что Алексей Миранчук может перейти в МЛС.
интерес у Ди Си Юнайтед
Если Лёху будут подписывать как звезду, а Вы знаете что у них два игрока вроде выведены из под потолка зарплат , то это одно!Но если нет то Алексей сто пудово не поедет!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:59
матч с Шарлотт нужно было выигрывать обязательно.
чтоб подходить к матчу с Цитаделью с хорошей динамикой и настроенией.
Цинциннати тоже выиграл в гостях.
Следующий матч один из самых важных в сезоне.
Цинцинатти - Интер Майами в 7 июля. После еще один непростой матч с Торонто.
Выиграет ИМ эти два матча, и вырвутся вперед.
пока в разнице 2 очко при одной игры в запасе у Цинциннати.
п.с.
пишут, что Алексей Миранчук может перейти в МЛС.
интерес у Ди Си Юнайтед, аутсайдер МЛС.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:52, ред.
у команды появился характер. Не только Месси и Суаресом Майами едины.
ну а Лео стал лучшим игроком группового этапа Копа Америки 2024
с рейтингом 8,51.
и главный фаворит на Суперзолотой мяч!
это награда лучшему футболисту трех последних десятилетий.
присуждением премии занимается France Football.
Пока есть всего один обладатель.
в 1989 году им стал легендарный футболист Реала М. Альфредо Ди Стефано.
а следующий Суперзолотой мяч будет вручен только в 2029 году.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:09
Месси и Суарес участвуют в Кубке Америки, так что упоминание их в контексте игр в МЛС неуместно.
lotsman
lotsman
сегодня в 11:18
Ну с Шарлотт можно и без Месси справиться. Да и вообще надо стараться играть без него.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:01
Хорошо играют и без лидеров.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 09:48
Надо их выпускать только на самые ответственные игры !
kbq3b3gpmgg8
kbq3b3gpmgg8
сегодня в 09:29
Незаменимых у них нет
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:24
Значит команда научилась играть без лидеров
hpts8sswygyz
hpts8sswygyz
сегодня в 09:23
Научились играть без лидеров, а то раньше все время проигрывали.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 09:06
На "фронте и в тылу" у Месси всё в порядке.. 👍
8mqw4554789s
8mqw4554789s
сегодня в 08:56
Значит могут успешно играть сами уже
Гость
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