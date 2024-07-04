«Интер Майами» без Месси и Суареса обыграл «Шарлотт»

«Шарлотт» уступил клубу «Интер Майами» в 30-м туре МЛС (1:2).
Роберт Тэйлор вывел гостей вперед на 30-й минуте, Патрик Агиманг на 41-й сравнял счет, а на 86-й отметился Бенжамин Кремаши.
На 90+6-й команда из Северной Каролины осталась в меньшинстве: красную карточку получил Агиманг.
Клуб из Флориды победил без участия нападающих Лионеля Месси и Луиса Суареса, которые выступают на Кубке Америки.
«Шарлотт» идет на 6-м месте в таблице (32 балла), «Интер Майами» лидирует (47 очков). Оба коллектива выступают в Восточной конференции.
ну а Лео стал лучшим игроком группового этапа Копа Америки 2024
с рейтингом 8,51.
и главный фаворит на Суперзолотой мяч!
это награда лучшему футболисту трех последних десятилетий.
присуждением премии занимается France Football.
Пока есть всего один обладатель.
в 1989 году им стал легендарный футболист Реала М. Альфредо Ди Стефано.
а следующий Суперзолотой мяч будет вручен только в 2029 году.
ну а Лео стал лучшим игроком группового этапа Копа Америки 2024
с рейтингом 8,51.
и главный фаворит на Суперзолотой мяч!
это награда лучшему футболисту трех последних десятилетий.
присуждением премии занимается France Football.
Пока есть всего один обладатель.
в 1989 году им стал легендарный футболист Реала М. Альфредо Ди Стефано.
а следующий Суперзолотой мяч будет вручен только в 2029 году.