«Динамо» в серии пенальти проиграло «Партизану» в матче Братского кубка

«Динамо» уступило в серии пенальти «Партизану» в матче Братского кубка (2:4). Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.
Первый гол в игре на 76-й минуте забил Иван Лепский. На 86-й минуте Вячеслав Грулёв удвоил преимущество хозяев поля. На 88-й минуте Неманья Николич отыграл один гол. В дополнительное ко второму тайму время Александр Щекич сравнял счёт.
В серии пенальти у «Динамо» не забили Дмитрий Скопинцев и Даниил Фомин.
Матч проходил в Москве на «ВТБ Арене».
Забивать мы должны были до перерыва, причём не единожды, в первом тайме показали неплохой футбол, довольно острый, с моментами.
Потом же начали уставать.
Из-за сборников у нас пока недокомлект, а широко привлекать двушников сегодня уже было нереально, они вчера играли свой официальный матч.
Совсем без них и сегодня не обошлось, но команда в целом второй тайм, будучи по уши затренированной, еле ползала, и два своих голевых эпизода создали в виде счастливого исключения.
Ответные же голы были ожидаемы.
Ну и Кудравец..
Это реально грустно, не впервые уже парень демонстрирует, что брали его зря.
Категорически не катит у Динамо дело с вратарями.
Может, хоть Лунёв станет исключением..
Забивать мы должны были до перерыва, причём не единожды, в первом тайме показали неплохой футбол, довольно острый, с моментами.
Потом же начали уставать.
Из-за сборников у нас пока недокомлект, а широко привлекать двушников сегодня уже было нереально, они вчера играли свой официальный матч.
Совсем без них и сегодня не обошлось, но команда в целом второй тайм, будучи по уши затренированной, еле ползала, и два своих голевых эпизода создали в виде счастливого исключения.
Ответные же голы были ожидаемы.
Ну и Кудравец..
Это реально грустно, не впервые уже парень демонстрирует, что брали его зря.
Категорически не катит у Динамо дело с вратарями.
Может, хоть Лунёв станет исключением..
После этого, несколько взвинтили темп и показали, что играть могут, и умеют, и сразу же наказали хозяев за преждевременную успокоенность... Нет смысла винить молодого вратаря Динамо во 2-м мяче, нехватка опыта сказывается. А вот на ошибку Кутицкого- стоит обратить внимание, парень- абсолютно не растет.
Глубокой мысли в игре Динамо не увидел, кроме, уже привычного идиотского прессинга, навязанного Личкой. Стоит, также, обратить внимание на действия новичка команды вратаря Лунёва. В двух моментах, в 1-м тайме, он не прочитал элементарные прострелы в его вратарскую, выходил с опозданием, и только грамотные действия обороны позволили устранить неприятности.
Ну и последнее, про Тюкавина. Он, как обычно на своей волне- повезёт забьёт, нет- значит так и будет. Понятно, что с возвращением основных игроков, команда заиграет сильнее, а с приходом Карраскаля- появится мысль в игре, но только, всё это не поменяет работу ГТ... Ну и конечно про Фомина. Я не знаю, сколько еще, он должен не забить пенальти, чтобы ему запретить этим заниматься!!! Больше, игры Динамо не комментирую, и считаю, что в такую жару, добавлять 5 мин., к каждому тайму- преступление!!!
После этого, несколько взвинтили темп и показали, что играть могут, и умеют, и сразу же наказали хозяев за преждевременную успокоенность... Нет смысла винить молодого вратаря Динамо во 2-м мяче, нехватка опыта сказывается. А вот на ошибку Кутицкого- стоит обратить внимание, парень- абсолютно не растет.
Глубокой мысли в игре Динамо не увидел, кроме, уже привычного идиотского прессинга, навязанного Личкой. Стоит, также, обратить внимание на действия новичка команды вратаря Лунёва. В двух моментах, в 1-м тайме, он не прочитал элементарные прострелы в его вратарскую, выходил с опозданием, и только грамотные действия обороны позволили устранить неприятности.
Ну и последнее, про Тюкавина. Он, как обычно на своей волне- повезёт забьёт, нет- значит так и будет. Понятно, что с возвращением основных игроков, команда заиграет сильнее, а с приходом Карраскаля- появится мысль в игре, но только, всё это не поменяет работу ГТ... Ну и конечно про Фомина. Я не знаю, сколько еще, он должен не забить пенальти, чтобы ему запретить этим заниматься!!! Больше, игры Динамо не комментирую, и считаю, что в такую жару, добавлять 5 мин., к каждому тайму- преступление!!!