«Динамо» в серии пенальти проиграло «Партизану» в матче Братского кубка

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вчера, 21:32

«Динамо» уступило в серии пенальти «Партизану» в матче Братского кубка (2:4). Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Первый гол в игре на 76-й минуте забил Иван Лепский. На 86-й минуте Вячеслав Грулёв удвоил преимущество хозяев поля. На 88-й минуте Неманья Николич отыграл один гол. В дополнительное ко второму тайму время Александр Щекич сравнял счёт.

В серии пенальти у «Динамо» не забили Дмитрий Скопинцев и Даниил Фомин.

Матч проходил в Москве на «ВТБ Арене».