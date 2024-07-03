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«Динамо» в серии пенальти проиграло «Партизану» в матче Братского кубка

вчера, 21:32
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)ПартизанЗакончился после серии пенальти

«Динамо» уступило в серии пенальти «Партизану» в матче Братского кубка (2:4). Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

Первый гол в игре на 76-й минуте забил Иван Лепский. На 86-й минуте Вячеслав Грулёв удвоил преимущество хозяев поля. На 88-й минуте Неманья Николич отыграл один гол. В дополнительное ко второму тайму время Александр Щекич сравнял счёт.

В серии пенальти у «Динамо» не забили Дмитрий Скопинцев и Даниил Фомин.

Матч проходил в Москве на «ВТБ Арене».

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:34
Сенатов.

Кандауров по достоинству оценил мой комментарий, за что, в качестве благодарности и получил от меня лайк. Не вижу ничего криминального- это нормально и по делу. А если, кое-кого, это заводит и злит- ничем помочь не могу. И рад бы, но...)))

Юрий, сколько раз я тебе говорил- купи себе телевизор. Помнишь, как говорил почтальон Печкин: "Я ведь, почему, такой злой был? Потому что, у меня телевизора не было".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:34
Юра, но согласись, что его реплика реально крутая! Я очень избирателен в оценке юмора, но в этом случае все в точку. Кстати ничего обидного в этой реплике и не было.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:22
Г-ну Капралу. Умилило, как вы поставили лайк пользователю " Анатолий Кандауров" за восторженный отзыв на ваш комментарий.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:03
Идет подготовка с сезону! Результат не так важен
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:55
Capral Capral !!!!!!!!!!!. Реально круто!!!!!
Capral
Capral
вчера в 22:17
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 22:15, ред.
    Этот турнир и эти матчи - ерунда, не стОящая внимания. Посмотрели и забыли. Идёт подготовка к чемпионату, и этим всё сказано. Пусть коллеги из Сербии будут победителями, желаю им этого. Костя Тюкавин должен был забивать, когда вышел на рандеву с вратарём. Видимо, перегрелся на солнышке. Ничего страшного не случилось. Естественно, хотелось показать себя во всей красе, но...
    Матч не смотрел, поэтому ограничился общими фразами.
    Capral
    Capral
    вчера в 22:09
    Ничего нового в игре Динамо не увидел, кроме старых проблем... Конечно, можно оправдать никчемного чеха, отсутствием ключевых игроков, но это, как раз тот случай, когда эту бездарность спасают только качественные игроки, которые, собственно, сами и играют, без тренерских указаний. Об игре, особо, говорить нечего. Партизан, с первых минут показал, что игра ему безразлична, посколько очень безответственно и вальяжно играли гости до первого гола.

    После этого, несколько взвинтили темп и показали, что играть могут, и умеют, и сразу же наказали хозяев за преждевременную успокоенность... Нет смысла винить молодого вратаря Динамо во 2-м мяче, нехватка опыта сказывается. А вот на ошибку Кутицкого- стоит обратить внимание, парень- абсолютно не растет.

    Глубокой мысли в игре Динамо не увидел, кроме, уже привычного идиотского прессинга, навязанного Личкой. Стоит, также, обратить внимание на действия новичка команды вратаря Лунёва. В двух моментах, в 1-м тайме, он не прочитал элементарные прострелы в его вратарскую, выходил с опозданием, и только грамотные действия обороны позволили устранить неприятности.

    Ну и последнее, про Тюкавина. Он, как обычно на своей волне- повезёт забьёт, нет- значит так и будет. Понятно, что с возвращением основных игроков, команда заиграет сильнее, а с приходом Карраскаля- появится мысль в игре, но только, всё это не поменяет работу ГТ... Ну и конечно про Фомина. Я не знаю, сколько еще, он должен не забить пенальти, чтобы ему запретить этим заниматься!!! Больше, игры Динамо не комментирую, и считаю, что в такую жару, добавлять 5 мин., к каждому тайму- преступление!!!
    баск
    баск
    вчера в 21:53, ред.
    Нам сегодня немало подфартило с голами с игры.

    Забивать мы должны были до перерыва, причём не единожды, в первом тайме показали неплохой футбол, довольно острый, с моментами.
    Потом же начали уставать.

    Из-за сборников у нас пока недокомлект, а широко привлекать двушников сегодня уже было нереально, они вчера играли свой официальный матч.

    Совсем без них и сегодня не обошлось, но команда в целом второй тайм, будучи по уши затренированной, еле ползала, и два своих голевых эпизода создали в виде счастливого исключения.
    Ответные же голы были ожидаемы.

    Ну и Кудравец..
    Это реально грустно, не впервые уже парень демонстрирует, что брали его зря.
    Категорически не катит у Динамо дело с вратарями.
    Может, хоть Лунёв станет исключением..
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 21:50
    Меня игра Динамо разочаровала. Ни мысли, ни движения, сплошная суета на поле. Точный пас, своевременный и правильный по силе - это вообще редкость. Чем Динамо занималось последнее время? Куда все пропало? Остается надеяться , что до начала сезона Личка что-то исправит
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 21:50
    Предсезонка как предсезонка: "притирка-усушка-утруска"...
    Главное, не как Сыграли, а КАК Играли.
    Думаю, что именно это все понимают.
    Хотя, конечно, проигрывать после 2-0 в ходе игры всегда обидно.
    Даже в предсезонке.
    всё продинамил
    всё продинамил
    вчера в 21:46
    Продинамили... Как обычно...
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