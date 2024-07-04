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Роналду могут отстранить от Евро-2024 за «засадный маркетинг»

сегодня, 16:25

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может больше не сыграть на Евро-2024 из-за «засадного маркетинга».

Данный термин означает тактику компании, которая хочет «привязать» себя к крупному событию, не являясь спонсором такового.

В данном случае объектом внимания стала фитнес-компания, с которой сотрудничает футболист. Эта фирма опубликовала данные о сердцебиении игрока во время матча со Словенией в 1/8 финала Евро-2024 (0:0, 3:0 по пенальти). Роналду в тот день часто бил мимо ворот, а также не реализовал пенальти.

На Евро-2012 подобным образом отличился датчанин Никлас Бендтнер, показавший во время празднования гола название одной из букмекерский контор. За это игрока заставили заплатить штраф в размере 80 тысяч фунтов стерлингов, а также отбыть одноматчевую дисквалификацию.

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Все комментарии
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
сегодня в 19:17
Слезы здесь ему не помогут Отправили домой с богом эту плаксу
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 19:16
думаю, что положительное, что отрицательное влияние одного игрока на команду СИЛЬНО раздуто. Играют 11 игроков. Один, тем более НЕ ПОЛУЗАЩИТНИК, не вратарь - не может быть каким-то пипец гробящим команду. Ну, если команда не может осадить, значит, плоха команда. Непонятно, есть же ее второй состав, тренер и тренерский штаб - никто в рыло не может дать?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:52
Ну и где тут связь между поступком Бендтнера и Роналду?
Один во время матча прямым текстом продвинул контору, а другой опубликовал данные о сердцебиении. И чё?

Короч., Чеферок нащупал новую Нишу/Схему для изымания бабла.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:37
Евро решил сам себя закопать в роналду.
hjkuzjur439q
hjkuzjur439q
сегодня в 18:28
Вот вони будет, если дисквалифицируют ..
adekvat
adekvat
сегодня в 18:01
Во нарвался на засаду, команде лучше будет без этого партизана.
memphis
memphis
сегодня в 18:00
Ни дня без скандала
8hakb4br7w9h
8hakb4br7w9h
сегодня в 18:00
Если до сих пор не получил дисквалификацию,то уже не объявят, наказание должно быть сразу
cska1948
cska1948 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 17:54
Отряд заметит и облегчённо вздохнёт.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 17:51
У Авейру засада и без маркетинга.. Хе..
DXTK
DXTK
сегодня в 17:44, ред.
На кануне игры со сборной Франции......Лучше дисквалификация чем позор, у Роналду до сих пор ноль голов на турнире и даже с пенальти не смог.....ведь все помнят как он выиграл Евро 16 в финале сидя пятой точке из якобы травмы и сейчас дисква будет........
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:36
Чушь полная)
Должно произойти что-то чудовищное, чтобы дисквалифицировать такую медийную личность.
lotsman
lotsman
сегодня в 17:27
Правильно будет, если дисквалифицируют. Использует игры в собственных интересах без всякого на то разрешения.
k5x3eccwwpsb
k5x3eccwwpsb
сегодня в 17:09
Так, ну всë, это последняя капля, удаляю его из фентези😂
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 16:58
Это стало бы спасением для сборной Португалии. Португальские болельщики наверное сейчас молятся, чтобы его дисквалифицировали.
Dauletbek
Dauletbek ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 16:52
На самом деле, если его не будет, Португалия лучше будет играть....
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 16:49
Не рискнут. Он нужен для рейтинга противостояния. С одной стороны он уходящая звезда, не станут его обижать.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:47
Отряд не заметит потери бойца.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:42
Вполне возможно что это произойдёт.
Посмотрим рискнут ли !?)
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