Роналду могут отстранить от Евро-2024 за «засадный маркетинг»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может больше не сыграть на Евро-2024 из-за «засадного маркетинга».
Данный термин означает тактику компании, которая хочет «привязать» себя к крупному событию, не являясь спонсором такового.
В данном случае объектом внимания стала фитнес-компания, с которой сотрудничает футболист. Эта фирма опубликовала данные о сердцебиении игрока во время матча со Словенией в 1/8 финала Евро-2024 (0:0, 3:0 по пенальти). Роналду в тот день часто бил мимо ворот, а также не реализовал пенальти.
На Евро-2012 подобным образом отличился датчанин Никлас Бендтнер, показавший во время празднования гола название одной из букмекерский контор. За это игрока заставили заплатить штраф в размере 80 тысяч фунтов стерлингов, а также отбыть одноматчевую дисквалификацию.
Один во время матча прямым текстом продвинул контору, а другой опубликовал данные о сердцебиении. И чё?
Короч., Чеферок нащупал новую Нишу/Схему для изымания бабла.
Один во время матча прямым текстом продвинул контору, а другой опубликовал данные о сердцебиении. И чё?
Короч., Чеферок нащупал новую Нишу/Схему для изымания бабла.