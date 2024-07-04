Роналду могут отстранить от Евро-2024 за «засадный маркетинг»

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сегодня, 16:25

Нападающий сборной Португалии может больше не сыграть на Евро-2024 из-за «засадного маркетинга».

Данный термин означает тактику компании, которая хочет «привязать» себя к крупному событию, не являясь спонсором такового.

В данном случае объектом внимания стала фитнес-компания, с которой сотрудничает футболист. Эта фирма опубликовала данные о сердцебиении игрока во время матча со Словенией в 1/8 финала Евро-2024 (0:0, 3:0 по пенальти). Роналду в тот день часто бил мимо ворот, а также не реализовал пенальти.

На Евро-2012 подобным образом отличился датчанин Никлас Бендтнер, показавший во время празднования гола название одной из букмекерский контор. За это игрока заставили заплатить штраф в размере 80 тысяч фунтов стерлингов, а также отбыть одноматчевую дисквалификацию.