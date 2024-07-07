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300 тысяч человек подписали петиции о переигровке матча 1/4 Евро-2024

сегодня, 12:18
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияЗакончился в доп. время

Более 300 тысяч болельщиков подписали петицию о переигровке матча 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией.

Причиной стал непоставленный пенальти в ворота испанцев за игру рукой защитником Марком Кукурельей.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 13:14
Возможно, но в России я не жил. А вот в Германии- уже много лет, но такого как сейчас не припомню -полный БАРДАК.
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 13:10
Это везде так и в России не сахар
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:06, ред.
Да раньше ...в детстве...я на зубок мог в разбуди в 3 часа ночи назвать 10 игроков сборной Германии ибо были...Маттеусы-Клинсманны-Каны-Клозе-Бирхофы-Шванштайгеры...и пр....игроки и личности....

А теперь....петиции проще писать..)))
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
сегодня в 13:05, ред.
Технически пенальти был, но по факту этого момента могло не возникнуть, удали судья Крооса в первом тайме. Тейлор косячил в обе стороны, но если разбирать причинно-следственные связи, то в этой ситуации правее выглядят испанцы, т.к. пострадали больше всего: мало того, что должны были играть в большинстве большую часть матча, так ещё и Педри потеряли.
300 тысяч немецких фанов хотят переигровки? А давайте! Только пусть Испания начинает в большинстве, иначе это будет профанацией. Ах да, и пусть немцы подождут недели три, пока не выздоровеет Педри.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:04
Немцы- НИКОГДА не играли в футбол, они всегда работали на поле, выходя на игру под барабанную дробь- это их стиль футбола и жизни. Да, были в немецком футболе- мыслящие футболисты, умные, фантазийные, но это не стиль футбольной Германии.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:01
В том то и дело что как вы и пишите...Испанцы играли...а немцы на "чистейший пенальти зарабатывали"
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:01
Немцы не слабей испанцев и они это доказали, когда давили франкистов и заработали ЧИСТЕЙШИЙ ПЕНАЛЬТИ!!!!!!! А вот, тренер Нагель- ничтожество, о чем я постоянно говорил и говорю!!! С самого начала, с первых минут выбрал трусливую, выжидательную тактику, отдал весь центр поля, даже не помышляя об атаке!!! Да, его можно понять, в определенном смысле, что, помятуя как пролетела Хорватия против Испании -побежав безоглядно в атаку и получив на контрах три гола. Но никто немцев в бесшабашнуюю атаку не гнал, но играть надо было смелее и увереннее. Нагелю надо было посмотреть, как великолепно и организованно сыграли в защите грузины, как грамотно отвоевали они у испанцев центр поля и как остро контраатаковали!!! Так это грузины- без малейшего европейского опыта. Нагель- пустое место, и если, после такого провала его оставят- значит, всем элементарно наплевать- и на Честь страны, и на Честь сборной!!!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:00
Кукуреля который лавочник Челси? Да пенальти был хоть и болел за Испанцев в этом матче, с 2006 года не люблю немецкий футбол.
e4tk32rv7mpa
e4tk32rv7mpa
сегодня в 12:53
Этих людей можно понять
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:52, ред.
Немцам играть надо...а не петиции болельщикам подсовывать....
То что Немцы слабей Испанцев петициями не исправить...
Главное немец же в руку ничего не подозревающему испанцу попал и сами же петиции сочиняют...вообще из ума от неумения играть выжили....вместо ворот по рукам мячами долбят потом петиции строчат...полный бундес капут...не то что играть...даже проиграть достойно не могут....кто им чемпионат то доверил....петиционщикам...)))
Подумаешь...сборная вылетела....телетрансляции упадут....гамбургеров в Гамбурге меньше продадут....пиво прокиснет....ну и что....сами и виноваты....надо было перед ЧЕ сборную лучше готовить...а не сочинителей петиций приглашать....
Что это за сборная такая...которую может один....Кукурелья....одной левой.....с турнира вышибить как пробку...))
ja63qhgz7uk3
ja63qhgz7uk3
сегодня в 12:48
Судью дисквалифицировать пожизненно!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 12:41
удивительно как Кукуерелла ещё до этого матча держится без дисквалификации
Аксинья
Аксинья ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
сегодня в 12:38
Схлопатал красную, а точнее даже две за четыре горчичника так это Тони Кроос, но получил только один. Хотя о чем это я - ведь Испания прошла дальше...Что же касаемо судейки то российские свистуны в сравнении с ним прямо образец судейства, короче говоря СУДЬЮ НА МЫЛО))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:36
Безполезное занятие,никто переигрывать не будет,можно наказать судью и все.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 12:34
    Carradona
    Carradona
    сегодня в 12:33
    800 тыщ подписались, что пенальти не должны были ставить в ворота дачан когда мяч коснулся пальца и не поменял траекторию.

    А Кросса должны были удалять еще в первом тайме.

    И да я согласен это пенальти в ворота испанцев.
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    сегодня в 12:32
    Кукуерелла тот ещё пожарник, самый слабый в составе, к тому же грубиян, как до сих пор красную не схлопотал. В самом начале матча было ясно - судья упустил нити управления, а вар видимо захотели спустить всё на тормозах, хотя все возможности у них есть
    Capral
    Capral
    сегодня в 12:28
    Матч никто не переиграет, а вот мразь английскую- надо бы пожизненно дисквалифицировать.
    Я только думаю, как, самой Испании, после такого- не стыдно выходить на поле...
    Elliada_
    Elliada_
    сегодня в 12:24
    Пусть мечтают дальше.
    rty7e479p9ag
    rty7e479p9ag
    сегодня в 12:22
    Так ведь уже высказывали свою точку зрения ,что судья был куплен -виновник УЕФА!!!
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 12:21
    300 тыс +1 - где подписаться ?)
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