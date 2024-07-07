300 тысяч человек подписали петиции о переигровке матча 1/4 Евро-2024

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сегодня, 12:18

Более 300 тысяч болельщиков подписали петицию о переигровке матча 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией.

Причиной стал непоставленный пенальти в ворота испанцев за игру рукой защитником .