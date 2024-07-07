300 тысяч человек подписали петиции о переигровке матча 1/4 Евро-2024

Более 300 тысяч болельщиков подписали петицию о переигровке матча 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией.
Причиной стал непоставленный пенальти в ворота испанцев за игру рукой защитником Марком Кукурельей.
Более 300 тысяч болельщиков подписали петицию о переигровке матча 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией.
Причиной стал непоставленный пенальти в ворота испанцев за игру рукой защитником Марком Кукурельей.
А Кросса должны были удалять еще в первом тайме.
И да я согласен это пенальти в ворота испанцев.
А Кросса должны были удалять еще в первом тайме.
И да я согласен это пенальти в ворота испанцев.
300 тысяч немецких фанов хотят переигровки? А давайте! Только пусть Испания начинает в большинстве, иначе это будет профанацией. Ах да, и пусть немцы подождут недели три, пока не выздоровеет Педри.
300 тысяч немецких фанов хотят переигровки? А давайте! Только пусть Испания начинает в большинстве, иначе это будет профанацией. Ах да, и пусть немцы подождут недели три, пока не выздоровеет Педри.