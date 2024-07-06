«Верните Сафонова во Францию» — перформанс фанатов ПСЖ на Евро

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вчера, 21:33

Болельщики ПСЖ сделали баннер в поддержку вратаря .

Они попытались пронести его на матч 1/4 финала плей-офф Евро-2024 между Францией и Португалией, но полиция не разрешила, в итоге была сделана фотография у стадиона.

На полотне была надпись «Верните Сафонова во Францию», которая является отсылкой к перформансу фанатов «Спартака», сделанному в начале июня. Тогда болельщики «красно-белых» сфотографировались с баннером со словами «Тинькофф возврат, верни нам Карреру!», намекая на новый сервис от банка.

Ранее сообщалось о долгах по алиментам у Сафонова перед бывшей женой. В начале июля отец футболиста рассказал, что Матвей находится в отпуске во Франции.