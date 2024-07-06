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«Верните Сафонова во Францию» — перформанс фанатов ПСЖ на Евро

вчера, 21:33
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 0Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Болельщики ПСЖ сделали баннер в поддержку вратаря Матвея Сафонова.

Они попытались пронести его на матч 1/4 финала плей-офф Евро-2024 между Францией и Португалией, но полиция не разрешила, в итоге была сделана фотография у стадиона.

На полотне была надпись «Верните Сафонова во Францию», которая является отсылкой к перформансу фанатов «Спартака», сделанному в начале июня. Тогда болельщики «красно-белых» сфотографировались с баннером со словами «Тинькофф возврат, верни нам Карреру!», намекая на новый сервис от банка.

Ранее сообщалось о долгах по алиментам у Сафонова перед бывшей женой. В начале июля отец футболиста рассказал, что Матвей находится в отпуске во Франции.

«Верните Сафонова во Францию» — перформанс фанатов ПСЖ на Евро

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:02
Заплати алименты и живи спокойно !
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:57
Видимо,он конспиративно во Франции отдыхает, или в никабе ходит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:47
наверно, демонстранты устали от доннаруммы))
а сафонов как последняя надежда на победу в лиге чемпионов
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:46
Верните колхозника краснодарского...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:35, ред.
Ничего не понял...зачем возвращать во Францию то что уже во Франции...и при чём тут Спартак...и Каррера с Тиньковым....
Ещё глупее писать что то на языке в алфавите которого нет букв которыми пишите.....
adekvat
adekvat
вчера в 22:15
Алименты пусть заплатит и забирайте.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:48
Elliada_
Elliada_
вчера в 21:44
пАжалуйста? Грамотеи.
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