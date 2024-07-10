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«Балтика» стала спонсором Российской Премьер-Лиги

сегодня, 15:17

Пивоваренная компания «Балтика» стала официальным партнёром РПЛ.

В рамках сотрудничества компания будет предлагать новые форматы взаимодействия с болельщиками, а также обновленный дизайн наград для футболистов.

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Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 16:10, ред.
ПК "Балтика" не спонсирует ФК"Балтика"-это птица низкого полёта...
В заголовке,кстати-СПОНСОР РПЛ,а в тексте-партнёр,с маловразумительными обязательствами и финансовым участием.
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5dk59tr8f33v
сегодня в 16:03
Балтика отличная фирма! Спасибо за помощь!!
shlomo
shlomo
сегодня в 15:40
Деньги лишними не будут... главное чтобы в руководстве РПЛ не пилили их...
Гость
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