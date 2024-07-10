«Балтика» стала спонсором Российской Премьер-Лиги

1720613866

сегодня, 15:17

Пивоваренная компания «Балтика» стала официальным партнёром РПЛ .

В рамках сотрудничества компания будет предлагать новые форматы взаимодействия с болельщиками, а также обновленный дизайн наград для футболистов.