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Онугха оценил возможность своего возвращения в «Краснодар»

сегодня, 13:58

Нападающий «Вайле» Герман Онугха ответил на вопрос о возможном возвращении в «Краснодар».

Я бы общался и не говорил сразу да или нет. Был бы звонок – было бы общение, обсудили какие-то моменты. Мне важна заинтересованность команды. Не хочется идти туда, где тебя хочет руководство, спортивный директор, а тренер как бы не очень. Мне важен диалог с тренером. Ну и, само собой, хочется бороться за высокие позиции.

Хочется в команду, которая ставит перед собой амбициозные цели. Не могу сказать, что я против России или против Европы – рассматриваю любые предложения. Буду исходить из своего внутреннего состояния, какой вариант больше понравится. Куда точно не поеду – так это на Ближний Восток, мне это пока не нужно, я в расцвете сил.

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Все комментарии
Asper
Asper
сегодня в 14:59
А оно тебе надо? Нормально же в Дании наваливаешь...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:26
Хорошо сказал про Ближний Восток.... пусть агент работает с 24 часа в сутки и ищет команду по нраву.
Гость
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