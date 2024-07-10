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Аргентина обыграла Канаду и вышла в финал Кубка Америки

сегодня, 06:51
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 0Логотип футбольный клуб КанадаКанадаМатч завершен

Аргентина вышла в финал Кубка Америки, победив Канаду (2:0).

Голы забили Хулиан Альварес на 22-й минуте и Лионель Месси на 51-й.

В решающем матче аргентинцы сыграют с победителем пары Уругвай — Колумбия.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 09:21
В финале будет битва Аргентина - Колумбия. Обе команды достойны кубка.
dlyaigry
dlyaigry
сегодня в 09:09
Теперь все фаны Рона будут болеть за Колумбию или Уругвай в финале, представляю их дрожь чтобы Аргентина не выиграла и ненавистный "гном" не поднял очередной кубок, тогда как их кумир не взял ничего и постоянно их расстраивает )))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:00
Гол по хоккейному.. с одним касанием.. канадцы поняли. Мои поздравления. Аргентина должна взять кубок.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 08:57
Подарят ему еше один левый мячик? За финал
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:42
Удачи Уругваю
drug01
drug01
сегодня в 08:30
Канада конечно для них не соперник но финал это будет борьба
rnat5zm88eng
rnat5zm88eng
сегодня в 08:26
Теперь только финал молодцы!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 08:24
Ох ты, какая неожиданность! Молодцы арги, с таким "СИЛЬНЫМ" соперником справились. Теперь в финале ещё выиграют и получат кубок, а Месси золотой мяч за то что забил Канаде)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:23
Канада в полуфинале это жесть
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:22
Кубок Америки ещё тухлее Кубка Европы
112910415
112910415
сегодня в 08:19
пока всё штатно
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:12
Вперед за очередным золотым мячом ⚽️ 🏆😁
Elliada_
Elliada_
сегодня в 08:11
Это было ожидаемо. Канада не соперник Месси и ко. Аргентина выходит в третий подряд финал и может выиграть 4-й трофей подряд.

Поздравляю Месси с первым голом на КА!!! Гол стал 109-м за сборную и Месси вышел на чистое 2-е место по голам за сборную.

Скоро обойдет Роналду по гол+пас. Сейчас у Месси 109+55 = 164, у Роналду 130+36 = 166.
Comentarios
Comentarios ответ kazakoff (раскрыть)
сегодня в 08:05
Да не видео обзор глянул носились загорелые
vitya_7474
vitya_7474 ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 07:51
А кто тебе сказал товарищеский турнир. Европа точно товаварняк.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:32
Канада и так прыгнула выше головы, а Аргентину по-видимому просто испугались
Валерыч
Валерыч
сегодня в 07:31
Лёгкий соперник достался сборной Аргентине в полуфинале.
А вот финале в любом случае придётся играть с очень сильной командой,
и скорее всего с Уругваем.
баск
баск
сегодня в 07:22, ред.
Арги отработали в полноги..
И не то чтобы сами так хотели изначально, скорее кленовые просто не вывезли высоты этого уровня и показали меньше того, на что способны.

Чаще ожидаемого ошибались в индивидуальных и командных действиях,
и особенно тушевались в ситуациях, когда подворачивалась возможность создать остроту. В общем, выступили ниже своих возможностей.

Хотя играй они получше, вряд ли от этого у них могли возникнуть серьёзные шансы, просто в этом случае аргам понадобилось бы больше усилий.
А так- пара образцовых по исполнению вскрытий обороны соперника, и дело
в шляпе.

Стата в этом смысле предельно красноречива- у аргов всего 3 удара в створ, включая оба голевых.
Они даже иногда позволяли сопернику некоторые вольности..

Поскольку в течение всего матча чувствовалось, что канадцы никак не могут избавиться от проблем с концентрацией при завершении и слишком
не уверены в себе.
А аргентинцы подстроились под это..

В итоге Аргентина потратила, кмк, меньше сил и средств, чем даже в групповом матче, а Месси, несмотря на забитый гол и пару ударов по воротам, значительную часть времени отдыхал..
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:14
Мои поздравления Аргентине, они должны взять этот товарищеский турнир)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:57
Не зря на них Макгрегор триста тысяч ставил. Знал!...
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