Аргентина обыграла Канаду и вышла в финал Кубка Америки

Аргентина вышла в финал Кубка Америки, победив Канаду (2:0).
Голы забили Хулиан Альварес на 22-й минуте и Лионель Месси на 51-й.
В решающем матче аргентинцы сыграют с победителем пары Уругвай — Колумбия.
Аргентина вышла в финал Кубка Америки, победив Канаду (2:0).
Голы забили Хулиан Альварес на 22-й минуте и Лионель Месси на 51-й.
В решающем матче аргентинцы сыграют с победителем пары Уругвай — Колумбия.
Поздравляю Месси с первым голом на КА!!! Гол стал 109-м за сборную и Месси вышел на чистое 2-е место по голам за сборную.
Скоро обойдет Роналду по гол+пас. Сейчас у Месси 109+55 = 164, у Роналду 130+36 = 166.
Поздравляю Месси с первым голом на КА!!! Гол стал 109-м за сборную и Месси вышел на чистое 2-е место по голам за сборную.
Скоро обойдет Роналду по гол+пас. Сейчас у Месси 109+55 = 164, у Роналду 130+36 = 166.
А вот финале в любом случае придётся играть с очень сильной командой,
и скорее всего с Уругваем.
А вот финале в любом случае придётся играть с очень сильной командой,
и скорее всего с Уругваем.
И не то чтобы сами так хотели изначально, скорее кленовые просто не вывезли высоты этого уровня и показали меньше того, на что способны.
Чаще ожидаемого ошибались в индивидуальных и командных действиях,
и особенно тушевались в ситуациях, когда подворачивалась возможность создать остроту. В общем, выступили ниже своих возможностей.
Хотя играй они получше, вряд ли от этого у них могли возникнуть серьёзные шансы, просто в этом случае аргам понадобилось бы больше усилий.
А так- пара образцовых по исполнению вскрытий обороны соперника, и дело
в шляпе.
Стата в этом смысле предельно красноречива- у аргов всего 3 удара в створ, включая оба голевых.
Они даже иногда позволяли сопернику некоторые вольности..
Поскольку в течение всего матча чувствовалось, что канадцы никак не могут избавиться от проблем с концентрацией при завершении и слишком
не уверены в себе.
А аргентинцы подстроились под это..
В итоге Аргентина потратила, кмк, меньше сил и средств, чем даже в групповом матче, а Месси, несмотря на забитый гол и пару ударов по воротам, значительную часть времени отдыхал..
И не то чтобы сами так хотели изначально, скорее кленовые просто не вывезли высоты этого уровня и показали меньше того, на что способны.
Чаще ожидаемого ошибались в индивидуальных и командных действиях,
и особенно тушевались в ситуациях, когда подворачивалась возможность создать остроту. В общем, выступили ниже своих возможностей.
Хотя играй они получше, вряд ли от этого у них могли возникнуть серьёзные шансы, просто в этом случае аргам понадобилось бы больше усилий.
А так- пара образцовых по исполнению вскрытий обороны соперника, и дело
в шляпе.
Стата в этом смысле предельно красноречива- у аргов всего 3 удара в створ, включая оба голевых.
Они даже иногда позволяли сопернику некоторые вольности..
Поскольку в течение всего матча чувствовалось, что канадцы никак не могут избавиться от проблем с концентрацией при завершении и слишком
не уверены в себе.
А аргентинцы подстроились под это..
В итоге Аргентина потратила, кмк, меньше сил и средств, чем даже в групповом матче, а Месси, несмотря на забитый гол и пару ударов по воротам, значительную часть времени отдыхал..