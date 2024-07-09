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Испания вышла в финал Евро-2024, пройдя Францию в полуфинале

вчера, 23:54
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания2 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Сборная Испании обыграла Францию в матче полуфинала Евро-2024 со счётом 2:1.

Голами за испанцев отличились Ламин Ямаль (21') и Даниэль Ольмо (25').

За французов единственный гол забил Рандаль Коло Муани (9').

Финал турнира состоится 14 июля в Берлине.

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Все комментарии
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 01:16
Барса зарешала!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 00:57, ред.
С Мбаппе это неполный состав?! )))
Ну тогда ответь мне, кто на этом турнире у французов был лучшим на поле? Кто там всю дорогу рвал одно место...и делал результат?
Мбаппе безусловно был не тот, кого все привыкли видеть ( думаю там не только нос ему рихтанули, но и голове, вне сомнения, досталось, ибо просто так - на скамье 3 матча его хрен бы кто в роли статиста удержал!)
А чеж остальные то?! Где Гризли с его чудо пасами? Где Рабьо ...этот грёбаный "Арамис" без шпаги, валяющийся "в муках" от каждого тычка в корпус? Где Дембеле со своим дриблингом и ассистами? Где Жиру этот Аватар 3-х метровый - гроза штрафной и мастер- замыкатель? Я те так скажу: остальная Франция ( кроме Канте) - это вообще стадо на фоне Килиана! И именно поэтому турнир про....ран.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 00:57
Вини заслужил! На Евро мы увидели Мбаппе, да и Джуд не играет на ЗМ.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:55
Левейшие мячи - это про криша, за 0 титулов. Вот это левейший ЗМ. Исторический факт! Рибери до сих пор плачет от такой нагласти УЕФА.
Вот как Меська выиграл 6 ЗБ, так и ЗМ выиграл заслужено! За победу на ЧМ, а не за 0 титулов или за выход на ЧМ.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 00:54
А кому бы ты предложил вручить Золотой мяч?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:50
Вот все накинулись на Кри Ро, мол провалил турнир.
Человек на закате карьеры. Ау!!! Отдал голевой пас, забил два послематчевых пенальти. Нанес больше всех ударов по воротам на турнире.

А что делает или уже делал на этом турнире самый дорогой игрок Килиан Мбаппе???
Запорол в самый важный момент выход почти один на один с кипером. Ни одного попадания в створ ворот, ни одного гола с игры. В его то годы Криштиану такого себе не позвалял.
Так что вот кто запорол турнир.
Как и Харри Кейн. Где его голы?

Чем вообще нападающие на этом турнире занимаются???
Что за времена настали?
Автогол - лучший бомбардир.

Что касается всей сборной Франции, то это ужас в целом. Лучше бы Португалия прошло их. Хоть был бы повод у всех про Криштиану лишний раз написать.

Решающий матч, он сажает на лавку лучшего игрока сборной Камавингу, и одного из лучших - Гризмана.
Франция в целом была очень плоха.
Как это не удивительно, но Франции не хватало и не хватило Поля Погба. Только не того, кто в МЮ играл, а того, который именно из сборной Франции.

Ну и гол Ямаля как по мне лучший на этом Евро
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 00:42
Когда говоришь про подарок и ЗМ, сразу на ум приходит Меська.
Ведь весь мир знает, больше всего этих подарков получал этот арг.
Самые левейшие ЗМ имеет Меська.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:33
Разачаровал Мората,смахивает на Роналду,вялый,стоячий,падающий итд,от него мало пользы.Жду льва в финале-Карвахаля,я бы ему дал ЗМ.
cska1948
cska1948
сегодня в 00:28
cska1948 07 июля в 18:44
Если никакой на этом турнире Мбаппе останется на лавке, то у французов будет шанс против испанцев. Ну, а если Мбаппе выйдет в основе, что скорее всего и случится, то в меньшинстве у французов шансов не будет от слова совсем.
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Я, простой болельщик, понимал, что игра с Мбаппе в составе,это игра в неполном составе. Почему этого не понимает тренерский штаб французов? Если они не понимают простых вещей, то так им и надо.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Lews Therin Telamon (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:25, ред.
Человеку не нравилась игра испанцев, поэтому он и делал такие выводы. Имеет на это право. Мы все ошибаемся, ничего страшного в этом нет. Другое дело, что тон его высказываний, оскорбления в адрес команды и манера общения были неприемлемы для цивилизованного диалога, но это уже другой вопрос.
DXTK
DXTK
сегодня в 00:24
Испания проводит фантастический Евро, что и говорить.....победили практически всех фаворитов турнира......Хорватию, Италию, Германию, а теперь и Францию........уже неважно кто выйдет с другой сетки в финал Англия или Голландия.....но чемпионом теперь точно станет Испания.

Франция очень резко начала забили гол, но еще до перерыва Испания камбекнула стараниями Ольмо и Ямаля, Испания играла раскованно, а французы помоему кроме стандартов и навесов больше ничего не могли придумать.

PS Да я верил в немцев и французов, но победителями вышли Испанцы...
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:23
Евро выиграет Испания. А Копу выиграет Аргентина.
Но ЗМ всё равно подарят кому-нибудь из Мадрида. Хэм, Мэм, Сэм не важно.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 00:20
Тяжёлая, ленивая, немотивированная, без полузащиты, без "маски" - Франция заслуженно отправляется "праздновать" День взятия Бастилии домой.. Щербатый даже не смог заставить своих афроамериканцев бегать и улыбаться Гризманна.. Команду везти на Евро должен был Зидан.. Это очевидно.. Испания выглядела цельной командой в атаке и в защите без очевидных слабых мест... И заслуженно прошла в финал.. Поздравляем подопечных Де Ла Фуэнте.. 👍
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:19, ред.
Молодцы испанцы,было страшно когда забили французы,но наши победили.Франция тоже играла отменно но проиграла,мужчины,так и надо проигрывать и радовать Испанию и ее болельщиков.
Пишут "скучный футбол",те кто следует за толпой,кто то так сказал а сами не понимают даже скучный или захватывающий,скучный футбол это зенит-спартак.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:17
Школьник похоронил Францию
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 00:16
Испания - это красота футбола!
Ламин Ямаль показал Мбаппе, как нужно попасть по воротам!
Нужно сделать ещё шаг чтобы выиграть ЧЕ.
Желаю испанцам выиграть трофей. Они его заслужили!
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:15
Ямаль стал самым юным футболистом, забивший гол на Евро! Первый гол и такой гол...
Terek-Anji
Terek-Anji
сегодня в 00:15
Au revoire Decham. Bonjour Zizou.

Самый беспонтовый тренер на этом турнире.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:13
Петушатники 🐓 прям никакие...
Grizly88
Grizly88 ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 00:12
Что Зидан что Дешам тренеры одного уровня, провал Франции это спина Мбаппе , если вылечит спину возможно он и Зидана начнет тащить как Дешама.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:11
Вроде полуфинал ЧЕ, а оставил равнодушным. Смотрел сквозь пальцы. Почему, сам не знаю. Запоминающихся моментов пара - тройка, даже удивительно. Может, второй полуфинал заинтересует больше, буду надеяться. Испанцев с победой. Выиграли, следовательно заслужили больше, чем французы, выхода в финал.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 00:08
Может, совпадение, но после того, как Мбаппе стал капитаном, у Франции дела пошли плохо. Наверное, не всем по душе пришлось это назначение. Что касается самого Мбаппе, то Евро он провалил. И дело тут не в маске. Лидер и лучший игрок на бумаге, но один из худших на деле.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:08
Этот Евро наверное самый скучный
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 00:08
Ямаль, конечно, не Педро из Зенита, который в 18 забил дважды на выезде московскому гранду Спартаку, но тоже неплох!)
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:07
Если Нидерландцы будут в финале я за них, если Англичане я за Испанию. Но Испания больше всех заслуживает победу на Евро, с другой стороны жаль оранжевых за 2010 год.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 00:06
Матч закончился, но ощущение ПОЛУФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ так и не пришло... ((
Французы забили сначала и сразу же "общекомандно испужались": "Ой, а чё это мы наделали-то?"
Испанцы удивились и вскорости сравняли.
Потом ещё забили и тоже "общекомандно испужались".
Правда, ненадолго.
Минут на 5-7.
А в дальнейшем была какая-то АКАДЕМИЧНАЯ ИГРА, в которой более техничные испанцы смотрелись привлекательнее.
Правда, на 84-й Мбаппе мог забить из ШИКАРНОЙ позиции, но зарядил по голубям.
Самая концовка так просто осталась за Испанией, которая, как ощущалось, больше и забить-то не стремилась.
Так... Катала шарик...
Нет. По моим ощущениям, никак не полуфинал по ЖЕЛАНИЮ игроков обеих сборных: как-будто ставочки сделали они все у букмекеров...((
Dosiaa
Dosiaa
сегодня в 00:04
Испания заслуживает выиграть ЕВРО 2024, хороший и качественный футбол показывают ребята. Я как зритель в восторге от игры Испании на этом турнире. Испания, Турция и наверное Грузия вот эти сборные приехали играть в футбол!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:04, ред.
Ну если Испания смогла обыграть Грузию, то уже тогда стало ясно, что они точно в финале!)))) в той паре фавориты играли))
Nazi
Nazi
сегодня в 00:04
Самая страшная сборная Франции на моем веку :) Вали уже Дешам.. Одни звезды, ноль игры.. Надеюсь хоть теперь он допрет, что одной защитой не выиграть ничего, всегда залетит 1-2 шальных гола, а потом ты 12.....
баск
баск
сегодня в 00:04, ред.
Дааа, вот это фурия дала стране угля.
И ведь как быстро всё вскрылось и заполыхало..

Но больше всего впечатлило, как деловито и эффективно испанцы разбивали высокий прессинг французов.
Те уже к середине первого тайма бросили это дело и встречали соперника только у центральной линии или ниже.

После 65' французы, уже скорее в порыве отчаяния, пытались возобновить свой прессинг, но с тем же нулевым результатом.
А под занавес испанцы вообще забрали мяч и лишили знатную французскую компанию даже шансов на спасение..

Испания была убедительнее во всех компонентах.
Судя по этому матчу, представить того, кто сейчас в Европе мог бы остановить её, не так-то просто.

Да и останавливать уже особо некогда, один финал остался.
Это что же, красная фурия нулевых-начала десятых вернулась?
Вот в финале и посмотрим..)
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