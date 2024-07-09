Испания вышла в финал Евро-2024, пройдя Францию в полуфинале

Сборная Испании обыграла Францию в матче полуфинала Евро-2024 со счётом 2:1.
Голами за испанцев отличились Ламин Ямаль (21') и Даниэль Ольмо (25').
За французов единственный гол забил Рандаль Коло Муани (9').
Финал турнира состоится 14 июля в Берлине.
Так по королевскии идёт к финалу в ЛЧ Реал Мадрид. Надеюсь команда с Периней продолжит эту традицию..., а молодое дарование Барселоны в финале нам предложит очередную вишенку на торте.
Пара слов о Франции.
По потенциалу и именам этой сборной нет сегодня равных не только в Европе, но и в мире, однако их футбольная мощь находится в каком то спящем - демо режиме. Складывалось ощущение по всему турниру, что каждый француз уж очень аккуратно себя пытается нести: то ли это какие то клубные - неформальные обязательства, то ли чрезмерная самоуверенность, что рано или поздно залетит как с Бельгией...
Чтобы там не было, но так турниры не выигрывают..., пусть даже если ты сильней некуда.
Так по королевскии идёт к финалу в ЛЧ Реал Мадрид. Надеюсь команда с Периней продолжит эту традицию..., а молодое дарование Барселоны в финале нам предложит очередную вишенку на торте.
Пара слов о Франции.
По потенциалу и именам этой сборной нет сегодня равных не только в Европе, но и в мире, однако их футбольная мощь находится в каком то спящем - демо режиме. Складывалось ощущение по всему турниру, что каждый француз уж очень аккуратно себя пытается нести: то ли это какие то клубные - неформальные обязательства, то ли чрезмерная самоуверенность, что рано или поздно залетит как с Бельгией...
Чтобы там не было, но так турниры не выигрывают..., пусть даже если ты сильней некуда.
И ведь как быстро всё вскрылось и заполыхало..
Но больше всего впечатлило, как деловито и эффективно испанцы разбивали высокий прессинг французов.
Те уже к середине первого тайма бросили это дело и встречали соперника только у центральной линии или ниже.
После 65' французы, уже скорее в порыве отчаяния, пытались возобновить свой прессинг, но с тем же нулевым результатом.
А под занавес испанцы вообще забрали мяч и лишили знатную французскую компанию даже шансов на спасение..
Испания была убедительнее во всех компонентах.
Судя по этому матчу, представить того, кто сейчас в Европе мог бы остановить её, не так-то просто.
Да и останавливать уже особо некогда, один финал остался.
Это что же, красная фурия нулевых-начала десятых вернулась?
Вот в финале и посмотрим..)
И ведь как быстро всё вскрылось и заполыхало..
Но больше всего впечатлило, как деловито и эффективно испанцы разбивали высокий прессинг французов.
Те уже к середине первого тайма бросили это дело и встречали соперника только у центральной линии или ниже.
После 65' французы, уже скорее в порыве отчаяния, пытались возобновить свой прессинг, но с тем же нулевым результатом.
А под занавес испанцы вообще забрали мяч и лишили знатную французскую компанию даже шансов на спасение..
Испания была убедительнее во всех компонентах.
Судя по этому матчу, представить того, кто сейчас в Европе мог бы остановить её, не так-то просто.
Да и останавливать уже особо некогда, один финал остался.
Это что же, красная фурия нулевых-начала десятых вернулась?
Вот в финале и посмотрим..)
Человек на закате карьеры. Ау!!! Отдал голевой пас, забил два послематчевых пенальти. Нанес больше всех ударов по воротам на турнире.
А что делает или уже делал на этом турнире самый дорогой игрок Килиан Мбаппе???
Запорол в самый важный момент выход почти один на один с кипером. Ни одного попадания в створ ворот, ни одного гола с игры. В его то годы Криштиану такого себе не позвалял.
Так что вот кто запорол турнир.
Как и Харри Кейн. Где его голы?
Чем вообще нападающие на этом турнире занимаются???
Что за времена настали?
Автогол - лучший бомбардир.
Что касается всей сборной Франции, то это ужас в целом. Лучше бы Португалия прошло их. Хоть был бы повод у всех про Криштиану лишний раз написать.
Решающий матч, он сажает на лавку лучшего игрока сборной Камавингу, и одного из лучших - Гризмана.
Франция в целом была очень плоха.
Как это не удивительно, но Франции не хватало и не хватило Поля Погба. Только не того, кто в МЮ играл, а того, который именно из сборной Франции.
Ну и гол Ямаля как по мне лучший на этом Евро
Человек на закате карьеры. Ау!!! Отдал голевой пас, забил два послематчевых пенальти. Нанес больше всех ударов по воротам на турнире.
А что делает или уже делал на этом турнире самый дорогой игрок Килиан Мбаппе???
Запорол в самый важный момент выход почти один на один с кипером. Ни одного попадания в створ ворот, ни одного гола с игры. В его то годы Криштиану такого себе не позвалял.
Так что вот кто запорол турнир.
Как и Харри Кейн. Где его голы?
Чем вообще нападающие на этом турнире занимаются???
Что за времена настали?
Автогол - лучший бомбардир.
Что касается всей сборной Франции, то это ужас в целом. Лучше бы Португалия прошло их. Хоть был бы повод у всех про Криштиану лишний раз написать.
Решающий матч, он сажает на лавку лучшего игрока сборной Камавингу, и одного из лучших - Гризмана.
Франция в целом была очень плоха.
Как это не удивительно, но Франции не хватало и не хватило Поля Погба. Только не того, кто в МЮ играл, а того, который именно из сборной Франции.
Ну и гол Ямаля как по мне лучший на этом Евро