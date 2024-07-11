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Колумбия обыграла Уругвай в полуфинале Кубка Америки

сегодня, 06:44
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай0 : 1Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияМатч завершен

Сборная Колумбии победила Уругвай (1:0) в матче полуфинала Кубка Америки.

Единственный гол забил Джефферсон Лерма на 39-й минуте.

На 45-й минуте за вторую желтую был удален защитник колумбийцев Даниэль Муньос.

В финале турнира Колумбия сыграет против Аргентины.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:42
да. Колумбия команда приятно удивила.
Уругвай боевитая команда системная , но у Колумбии есть ярко выраженный лидер.
Хамес снова показывает волшебный футбол.
этот полуфинальный безумный матч был достоин самого финала Кубка Америки.
Марсело Бьелса - невероятно опытный наставник,
который не раз бывал в критических ситуациях, чего стоит работа в Лидсе и Марселе. Но даже мудрости Бьелсы не хватило для того
чтобы совладать с вариативной атакой Колумбии.
Хамес, Кастаньо, Диас, Кордоба, Лерма, вратарь Варгас, вся защита, они были безупречны!
Но чемпионы мира есть чемпионы мира.
Месси, Ди Мария, Эми Мартинес, Альварас. Лаутаро Мартинес, Фернандо Энцо, Мак Аллистер - все они опытные бойцы.
и ментально сильней колумбийской команды.
Плюс красная в матче с Уругваем, я так понимаю у одного из ключевых игроков Колумбии. а Месси еще не сказал свое решающее слово!
Ждем супер мотивированную Аргентину!
tuxtg53jyu2c
tuxtg53jyu2c
сегодня в 10:41
Ничья в группе с Бразилией очень помогла Колумбии пройти до финала.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:15
Посмотрел евро потом полуфинал Уругвай Колумбия это небо и земля, мне больше понравился матч Уругвай Колумбия
Sкрудж
Sкрудж ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:08
Игр Колумбии не видел , но судя отзывам ( на турнире в целом , не только этого матча ) , команда в полном порядке . Переживает вторую молодость Хамес Родригес . И шансы были примерно равны , да и бумекеры придерживались того же на Уругвай примерно 2,8 , на Колумбию примерно 3,1 . Что говорит о примерно равных шансах. Так что нынешняя Колумбия не подарок , и для Аргентины в том числе . Уругвай просто постатусней команда.
faneng
faneng ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 10:01
Уругвай выиграл Копа Америка в 2011 г. с Форланом, Кавани и Суаресом.
nubom
nubom ответ баск (раскрыть)
сегодня в 09:34
Очень доходчиво. Спасибо...
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
ОПС, ПлеймейкерЪ, ХавбекЪ, Drynya, Pathos, ФорвардЪ, labasy, Scorp689 больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 40. Поздравляем! Чемпионат Европы 2024
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 08:55
Хамес крутой турнир проводит, оказывается он все еще в полном порядке. Аргентине не будет легко в финале, Колумбия серьезный соперник.
1580556558
1580556558 ответ 9pqq7u44besg (раскрыть)
сегодня в 08:55
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 08:51
    Не самый понятный результат
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 08:49
    Странный какой-то этот Кубок
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 08:43
    Да ещё и в меньшинстве ☝️😉 . Молодцы ребятушки.
    Знатог
    Знатог
    сегодня в 08:33
    не ожидал что наркоманы выиграют.
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 08:28, ред.
    Ежели не ошибаюсь, то Уругвай в 1995 с блистательным Энцо Франческоли крайний раз брал данный трофей. Не слежу за данным турниром, больно поздновато по времени у нас на Урале, но обзоры смотрю. Читал комменты в плане "Уругвай круто, чуть ли не на ближайшем ЧМ рвать всех будут". Ну да ладно, пусть рвут, я за Кордобу во сне притоплю в финале. Удачи Колумбии. Как-то так.
    drug01
    drug01
    сегодня в 08:27
    Для Аргентины это соперник не легкий!!!
    44yka7mxjqpt
    44yka7mxjqpt
    сегодня в 08:25
    Аргентина получила соперника финала
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 08:17
    Всё как и предполагалось. Теперь жаркая битва Аргентина - Колумбия и Месси получает кубок, как приз к завершению карьеры.)
    tvt3ceh43eje
    tvt3ceh43eje
    сегодня в 08:11
    Колумбию с победой!
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 08:10
    Англичане все таки вырвали победу у голландцев !
    Флибустьер Джонии
    Флибустьер Джонии
    сегодня в 08:10, ред.
    Не дай бог поганой Аргентине выиграть турнир, их мерзопакостного футбола в Катаре хватило
    dlyaigry
    dlyaigry
    сегодня в 08:02
    Честно сказать я думал Уругвай обыграет Колумбию...но это футбол. Теперь все персофаны Рона будут самыми ярыми болельщиками колумбийцев в финале ))).
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ баск (раскрыть)
    сегодня в 07:48
    Отличный разбор матча!!! Спасибо!!! Пишут..что после матча была драка между футболистами Уругвая и колумбийскими тиффози))) Нуньес был первым. Замахнул стульев. Но не попал. Совсем мазилой стал. И гол не забил..и промахнулся стульев в толпе. В Кипр ему.. Кокорин научит как надо)))голы забивать)))
    9pqq7u44besg
    9pqq7u44besg ответ 112910415 (раскрыть)
    сегодня в 07:47, ред.
    Неожиданно для кого?
    Колумбия выше Уругвая в рейтинге ФИФА и последние годы на КА у них лучше результаты.
    Да и на этом турнире они смотрелись лучше.
    Посмотрите на статистику матча, отыграв весь второй тайм в меньшинстве по ударам равенство, а в створ превосходство.
    Это примерно одного уровня команды.
    Просто у нас привыкли думать, что в южной Америке есть Бразилия, Аргентина и Уругвай.
    Нет, там есть Бразилия, Аргентина и остальные, к которым и причисляются Уругвай и Колумбия.
    Elliada_
    Elliada_
    сегодня в 07:47
    Думал, что Уругвай выйдет в финал, а в финале с Аргентиной выяснят, кто станет 16-кратным победителем КА. Но Колумбия удивила. Это при том, что играли в меньшинстве целый тайм.

    Аргентина, однозначно, фаворит. Но это финал. Может всё, что угодно случится. Однозначно, колумбийцы молодцы. Серебро уже достижение.
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 07:37
    Еще один нежданчик
    kazakoff
    kazakoff
    сегодня в 07:33
    Огненный матч во всех смыслах
    Аргентине точно не будет легко в финале
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 07:33
    Интересный финал получился... будем посмотреть зарубу....
    баск
    баск
    сегодня в 07:18
    Драматичная история получилась..

    Поначалу присматривались друг к другу, с нечастыми подходами и моментами.
    К исходу получаса подросли скорости, при которых колумбийцы сумели бодро поддавить, а Уругвай неожиданно быстро поплыл и вскоре пропустил с углового, поданного, конечно, Хамесом.

    А дальше..
    Заметно усилилась жёсткость с обеих сторон, начавшая переходить в грубость.
    И перед самой раздевалкой защ колумбийцев Муньос, уже имея горчичник, сподобился словить второй.

    Вот тем и не даёт никому расслабляться южноамериканский футбол, что игра
    в нём порой переворачивается буквально на ровном месте, на эмоциях, в одну минуту.))

    После перерыва колумбийцы откровенно перестроились в оборону.
    Уругвай приосанился и приступил к длительной осаде соперника, за каковым занятием и провёл весь второй тайм, в азарте пропустив пару контрвыпадов, чудом не похоронивших его надежды окончательно.

    При этом эмоции весь тайм продолжали нарастать, как и грубость.
    Травмировался и был вынесен с поля колумбиец Риос.
    А на 63' колумбийский ТШ сам убрал с поля Хамеса(!), видимо с целью уберечь его от такого рубилова.

    Колумбия тем продемонстрировала, что она не намерена беспокоиться больше вообще ни о чём, кроме сохранения счёта.
    Уругвай ещё более осмелел, много атаковал позиционно, с моментами, всё чаще казалось- дожмёт.

    На последние полчаса вышел Луис Суарес, ранее проведший на турнире всего несколько минут. Вся команда Уругвая грызла землю.
    Марсело Бьелса, обычно во время матчей смешно восседая на своём
    холодильничке с колёсиками, вскочил и метался у бровки как лев в клетке.

    Но всё оказалось тщетно.
    Пенять уругвайцам совершенно не на кого, кроме самих себя- ещё в первом тайме несколько ударов исполнил в молоко Нуньес, во втором из выгодных
    положений мазали Вальверде, Суарес, де ла Крус.

    Вот так завершилось всё это, и интересно теперь-
    успеют ли колумбийцы восстановиться эмоционально и физически к финалу, где их ждёт свежая и отдохнувшая Аргентина, которая в своём полуфинале почти не напрягалась..
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:15
    ну совсем уже неожиданно !
    ssspartak
    ssspartak
    сегодня в 07:14
    Колумбийцы как никогда близки выиграть турнир
    Гость
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