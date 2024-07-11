Колумбия обыграла Уругвай в полуфинале Кубка Америки

Сборная Колумбии победила Уругвай (1:0) в матче полуфинала Кубка Америки.
Единственный гол забил Джефферсон Лерма на 39-й минуте.
На 45-й минуте за вторую желтую был удален защитник колумбийцев Даниэль Муньос.
В финале турнира Колумбия сыграет против Аргентины.
Поначалу присматривались друг к другу, с нечастыми подходами и моментами.
К исходу получаса подросли скорости, при которых колумбийцы сумели бодро поддавить, а Уругвай неожиданно быстро поплыл и вскоре пропустил с углового, поданного, конечно, Хамесом.
А дальше..
Заметно усилилась жёсткость с обеих сторон, начавшая переходить в грубость.
И перед самой раздевалкой защ колумбийцев Муньос, уже имея горчичник, сподобился словить второй.
Вот тем и не даёт никому расслабляться южноамериканский футбол, что игра
в нём порой переворачивается буквально на ровном месте, на эмоциях, в одну минуту.))
После перерыва колумбийцы откровенно перестроились в оборону.
Уругвай приосанился и приступил к длительной осаде соперника, за каковым занятием и провёл весь второй тайм, в азарте пропустив пару контрвыпадов, чудом не похоронивших его надежды окончательно.
При этом эмоции весь тайм продолжали нарастать, как и грубость.
Травмировался и был вынесен с поля колумбиец Риос.
А на 63' колумбийский ТШ сам убрал с поля Хамеса(!), видимо с целью уберечь его от такого рубилова.
Колумбия тем продемонстрировала, что она не намерена беспокоиться больше вообще ни о чём, кроме сохранения счёта.
Уругвай ещё более осмелел, много атаковал позиционно, с моментами, всё чаще казалось- дожмёт.
На последние полчаса вышел Луис Суарес, ранее проведший на турнире всего несколько минут. Вся команда Уругвая грызла землю.
Марсело Бьелса, обычно во время матчей смешно восседая на своём
холодильничке с колёсиками, вскочил и метался у бровки как лев в клетке.
Но всё оказалось тщетно.
Пенять уругвайцам совершенно не на кого, кроме самих себя- ещё в первом тайме несколько ударов исполнил в молоко Нуньес, во втором из выгодных
положений мазали Вальверде, Суарес, де ла Крус.
Вот так завершилось всё это, и интересно теперь-
успеют ли колумбийцы восстановиться эмоционально и физически к финалу, где их ждёт свежая и отдохнувшая Аргентина, которая в своём полуфинале почти не напрягалась..
Поначалу присматривались друг к другу, с нечастыми подходами и моментами.
К исходу получаса подросли скорости, при которых колумбийцы сумели бодро поддавить, а Уругвай неожиданно быстро поплыл и вскоре пропустил с углового, поданного, конечно, Хамесом.
А дальше..
Заметно усилилась жёсткость с обеих сторон, начавшая переходить в грубость.
И перед самой раздевалкой защ колумбийцев Муньос, уже имея горчичник, сподобился словить второй.
Вот тем и не даёт никому расслабляться южноамериканский футбол, что игра
в нём порой переворачивается буквально на ровном месте, на эмоциях, в одну минуту.))
После перерыва колумбийцы откровенно перестроились в оборону.
Уругвай приосанился и приступил к длительной осаде соперника, за каковым занятием и провёл весь второй тайм, в азарте пропустив пару контрвыпадов, чудом не похоронивших его надежды окончательно.
При этом эмоции весь тайм продолжали нарастать, как и грубость.
Травмировался и был вынесен с поля колумбиец Риос.
А на 63' колумбийский ТШ сам убрал с поля Хамеса(!), видимо с целью уберечь его от такого рубилова.
Колумбия тем продемонстрировала, что она не намерена беспокоиться больше вообще ни о чём, кроме сохранения счёта.
Уругвай ещё более осмелел, много атаковал позиционно, с моментами, всё чаще казалось- дожмёт.
На последние полчаса вышел Луис Суарес, ранее проведший на турнире всего несколько минут. Вся команда Уругвая грызла землю.
Марсело Бьелса, обычно во время матчей смешно восседая на своём
холодильничке с колёсиками, вскочил и метался у бровки как лев в клетке.
Но всё оказалось тщетно.
Пенять уругвайцам совершенно не на кого, кроме самих себя- ещё в первом тайме несколько ударов исполнил в молоко Нуньес, во втором из выгодных
положений мазали Вальверде, Суарес, де ла Крус.
Вот так завершилось всё это, и интересно теперь-
успеют ли колумбийцы восстановиться эмоционально и физически к финалу, где их ждёт свежая и отдохнувшая Аргентина, которая в своём полуфинале почти не напрягалась..