Англия на последних минутах обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро

Англия обыграла Нидерланды (2:1) в полуфинале Евро-2024.
Первый гол в игре на 7-й минуте забил полузащитник Нидерландов Хави Симонс. На 18-й минуте нападающий Англии Харри Кейн с пенальти сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время форварда Олли Уоткинс принёс Англии победу.
В финале Евро-2024 Англия сыграет против Испании.
В финале буду болеть за Испанию, а если быть точнее, за справедливость!
В финале буду болеть за Испанию, а если быть точнее, за справедливость!
Ни техники, ни футбольного интеллекта, ничего в действиях англичан нет. Атаки позиционные ведутся стоя на месте, без практического продвижения вперед. Бедняга Кейт потерялся, Беллингем, который выделялся в Реале не способен нормально принять мяч. Вобщем, ЖУТЬ. Однако, как бы не закончился финал, Англия добилась многого, при полном отсутствии вразумительной игры- вышла в финал, с чем я её и поздравляю!!! Лучшего соперника для испанцев- и желать было трудно, как раз для быстроногих и резвых испанских технарей!!!
Я болел за Англию и рад, что серебро, эта команда завоевала. Это тоже большое искусство, при отвратительном антифутболе- выиграть вторые по значимости медали!!!
Ни техники, ни футбольного интеллекта, ничего в действиях англичан нет. Атаки позиционные ведутся стоя на месте, без практического продвижения вперед. Бедняга Кейт потерялся, Беллингем, который выделялся в Реале не способен нормально принять мяч. Вобщем, ЖУТЬ. Однако, как бы не закончился финал, Англия добилась многого, при полном отсутствии вразумительной игры- вышла в финал, с чем я её и поздравляю!!! Лучшего соперника для испанцев- и желать было трудно, как раз для быстроногих и резвых испанских технарей!!!
Я болел за Англию и рад, что серебро, эта команда завоевала. Это тоже большое искусство, при отвратительном антифутболе- выиграть вторые по значимости медали!!!