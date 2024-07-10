Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЕвро-2024

Англия на последних минутах обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро

вчера, 23:55
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды1 : 2Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Англия обыграла Нидерланды (2:1) в полуфинале Евро-2024.

Первый гол в игре на 7-й минуте забил полузащитник Нидерландов Хави Симонс. На 18-й минуте нападающий Англии Харри Кейн с пенальти сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время форварда Олли Уоткинс принёс Англии победу.

В финале Евро-2024 Англия сыграет против Испании.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Локомотив» на последних секундах ушёл от поражения в матче с «Партизаном»
Вчера, 17:35
Аргентина обыграла Канаду и вышла в финал Кубка Америки
Вчера, 06:51
Испания вышла в финал Евро-2024, обыграв Францию в полуфинале
09 июля
«Химки» со счётом 10:0 обыграли «Рому» из Медиалиги
09 июля
«Црвена Звезда» переиграла «Зенит» в контрольном матче
08 июля
«Сочи» одержал крупную победу над «Тальересом» на Летнем кубке
08 июля
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:05
Макс, я тебя умоляю- только не на ночь глядя, про французов и особенно про Германию. Я не припомню, чтобы ты, хоть раз- признал себя проигравшим...
azkan
azkan
сегодня в 01:03
С победой болельщиков сб Англии! Если таковые остались после группового и плей офф игр)))
Отличный первый тайм от обеих сборных. Пенальти конечно 50 на 50. Не было бы ВАР, судья и ничего не разглядел бы. И Кейн знал что бьет по мячу и уже попадет по выставленной ноге защитника. Но все равно пошел и подставился, а мог получить серьезную травму. Ну и ладно, ВАР и судья, все посмотрели и поставили. Ставили еще хуже моментах.
А во втором снова Саутгейт опоздал с заменами. Кейна вообще можно было в начале второго заменить. Голландцы ничего не показали. Они уже одной ногой были в экстра таймах и просто со второй половины доигрывали матч.
Хотя для справедливости на 86 минуте угловой был в пользу голландцев. Свистни судья был бы другой футбол.
Но снова удача улыбнулась Гарету и Уоткинс с Палмером создали гол, в который раз на добавленных минутах.
Считаю, что справедливо англичане вышли в финал.
И надеюсь, что в финале нас ждет супер игра.
Capral
Capral ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 01:02
Я только не очень понял, про какую беспредельную судейскую машину он говорит. Пока, на турнире, беспредельную судейскую машину увидели в одной игре, да еще какую... За свою жизнь, я видел много спорных пенальти- назначенных и нет. Но только два, запомню на всю жизнь- это в Краснодаре, в игре Краснодар-Динамо, и в недавней игре Германия-Испания.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:02, ред.
))) Да, Вить. Это большое Ыскусство и тренерский гений Саутгейта - с трудом пройти Словакию и Швейцарию... Куда там до испанской халявы в лице немцев и французов!!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:44
По большому счету, и при очень большом желании, гол англичан во 2-м тайме можно было засчитать. Уж если, стопудовый ПЕНАЛЬТИ не назначить Иcпании, то гол в ворота Голландии- совсем ерунда...)))
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:39, ред.
Болеть буду за Испанию. Но промелькнула мысль, что основной костяк Испании молодёжь и менее опытные, а англичане опытные игроки. Как бы ни случилось так,что "этот опыт может забить гол" и выиграть чемпионат.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:38
Гакпо молодец, хороший игрок. Одно не пойму, почему он как самый высокий все время делал навесы, а не принимал их в штрафной площади???

Это все равно что Питер Крауч на Майкла Оуэна бы навешивал все время.
azkan
azkan ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 00:34
Что то гул против Кукурельи говорит обратное)))
yonder
yonder
сегодня в 00:34
Очень странные комментарии. Похоже на общемодное мнение. ОЧЕНЬ сильная команда у Англии. Испанцы могут нарваться.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
сегодня в 00:33
Наверное это будет скучнейший финал: амбициозные, задористые, шустрые и сверхтехничные испанцы против откровенно тухлого антифутбола с признаками подкупа судей....
Не пропущу ничего, если в воскресенье просто включу телевизор на церемонии награждения золотыми Красную Фурию!
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:29
Вряд ли, вы можете говорить о справедливости, после неназначенного пенальти в ворота Испании. По игре, никто не спорит- Англия галимая команда, которая по игре и футбольной идеологии уступает сопернику. А впрочем, только что, послушал С.Швайнштайгера и удивился, он считает- солидным футбол англичан, и достойным финала.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 00:23
Не убедили. У меня мнение не поменялось. Так что каждый остался при своем
allemz
allemz ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 00:22
    allemz
    allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 00:19
    Это да, он умеет))
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    сегодня в 00:18
    Игроки полносться вкладываются и готовы умереть на поле а ты говоришь скучный чемпионат,получается половину игроков должны вынести с поля вперед ногами на похороны,тогда наверно интересно станет,не скучнам станет.
    Прекраный,захватывающий чемпионат,больше некуда,молодцы все игроки всех команд.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 00:18, ред.
    Будем честны. Голландцы второй тайм просто доигрывали и ... Доигрались! Секундная потеря концентрации + беззубая опека Уоткинса , ввиду наивного расчета защиты на чересчур острый угол для удара, отправили голландцев домой.
    Ну а Англия..., Англия уж как третью игру в плей офф забивает решающие банки в конце, и это наводит на
    мысль, что финал будет для испанцев очень непростым.

    P.S. Отдельное "спасибо" родному отечеству за организацию бесплатного просмотра на Беларусь СТВ.
    Низкий вам поклон! (facepalm)
    баск
    баск
    сегодня в 00:17, ред.
    Удалось посмотреть только второй тайм, но судя по нему, ничего особенного вроде не пропустил..

    Англия как была туповата и однообразна, так и осталась.
    Однако, ей продолжает везти как утопленнику, ребятишки уже добрались до финала, а вспомнить-то особенно и нечего, кроме бисиклеты Джуда.

    И сегодняшний победный гол тоже хорош.
    Но не слишком ли всего этого мало для финала?)
    Получается что нет, тем более, что травокуры оказались при своих обычных интересах, то есть в принципе команда неплохая, но в решающих матчах- без помидоров..

    Стало быть, в финале увидим битву скучного и веселего футболов.
    А что, подобная интрига вполне любопытна..)
    kliker
    kliker ответ 1580556558 (раскрыть)
    сегодня в 00:16
    Там ещё до пенальти я сказал, что с таким судейством голландцы не выиграют. Видно было по свисткам. А футболисты не первый день играют, сразу всё поняли.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 00:15
    Он бы и без сборной зажёг))
    allemz
    allemz ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:15
    Дал волю своему воображению провести аналогию))
    Capral
    Capral ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 00:14
    Думаете?)))
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 00:13
    80 % болельщиков мира Будут болеть за Испанию в Финале!!! Этот судейскую беспредельную машину должны наказать!!!
    allemz
    allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 00:13
    Мне кажется, на этом Евро даже Черчесов мог бы зажечь со сборной России
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 00:13
    Масоны решили вывести сб Англию в финал и вывели,сейчас они постараются утопить Испанию не справедливо,так как Испания на данный момент поддерживает врагов масонов,сами знаете о чем я,но надеюсь Испания зная это забьют минимум три мяча.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    сегодня в 00:13
    Ну, если Вам нравится такой чемпионат, то чемпионат России тоже должен нравится, особенно ниже РПЛ) Я слова не повторяю, а выражаю свое мнение. И если оно не совпадает с Вашим, то совсем не значит, что мнение неверное.
    allemz
    allemz ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:11
    После просмотра игр Реала в ЛЧ и команда Саутгейта выглядит вполне победоносной)
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 00:09, ред.
    Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. На Ю-тубе посмотрел интервью перед матчем некоторых футболистов Голландии, в том числе и капитана, которые, как мне показалось, несколько пренебрежительно отзывались об игре англичан. У меня сложилось впечатление, что голландцы были уверены в своей победе. Матч всё расставил по своим местам - победил сильнейший. Посмотреть его не удалось по всем известным причинам.
    Критикуемый многими, в том числе и мной, Саутгейт - на коне. Причём на белом.
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист
    сегодня в 00:09
    Пеналя, конечно, там не было.. Но бог с ним.. Быстрый Уоткинс зарешал.. Непонятно зачем выпускать никакого Кейна с первых минут, если у Англии есть быстрые и молодые напы, голодные до голов.. Голландцы проиграли из-за травмы Депая и никакущего Гакпо.. Моменты после этого были у них только после навесов.. Гол Симмонса исключение.. Англия по другому в финале играть не будет ибо не может.. Быстрая и креативная Испания - фаворит финала..
    sihafazatron
    sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 00:09
    Я половину игр даже не досматривал на этом евро. Но полуфиналы все же посмотрел полностью!)
    Еще 1 матч отмучатся осталось))
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:08, ред.
    Ну чтоже, Саутгейт, вопреки всем прогнозам его недоброжелателяй- вышел в финал, и как минимум, уже завоевал серебро!!! При такой, омерзительной, безобразной и невнятной игре Англии- это достижение тренера, можно считать выдающимся!!! Если непосредственно по игре, то Англия играет в футбол пещерный, доисторический, в футбол 50-60х. Ни забеганий, ни предложений от партнеров, ни пас отдать, ни принять, вобщем, всё так плохо, что с ужасом думаю, что пацанва испанская, просто перебегает статичную и неподвижную Англию, и порвет соперника на британский флаг. Дай БОГ мне ошибиться...

    Ни техники, ни футбольного интеллекта, ничего в действиях англичан нет. Атаки позиционные ведутся стоя на месте, без практического продвижения вперед. Бедняга Кейт потерялся, Беллингем, который выделялся в Реале не способен нормально принять мяч. Вобщем, ЖУТЬ. Однако, как бы не закончился финал, Англия добилась многого, при полном отсутствии вразумительной игры- вышла в финал, с чем я её и поздравляю!!! Лучшего соперника для испанцев- и желать было трудно, как раз для быстроногих и резвых испанских технарей!!!

    Я болел за Англию и рад, что серебро, эта команда завоевала. Это тоже большое искусство, при отвратительном антифутболе- выиграть вторые по значимости медали!!!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     