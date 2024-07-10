Англия на последних минутах обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро

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вчера, 23:55

Англия обыграла Нидерланды (2:1) в полуфинале Евро-2024.

Первый гол в игре на 7-й минуте забил полузащитник Нидерландов Хави Симонс. На 18-й минуте нападающий Англии Харри Кейн с пенальти сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время форварда Олли Уоткинс принёс Англии победу.

В финале Евро-2024 Англия сыграет против Испании.