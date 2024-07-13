«Арсенал» может подписать Феликса

«Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Атлетико Мадрид» Жоау Феликсу.
Прошлый сезон португальский футболист провёл в «Барселоне» на правах аренды.
«Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Атлетико Мадрид» Жоау Феликсу.
Прошлый сезон португальский футболист провёл в «Барселоне» на правах аренды.
И еще важно, сколько матрасники захотят выручить за него...если условные 50 млн, то можно рискнуть, если 60-80...то не нужно
И еще важно, сколько матрасники захотят выручить за него...если условные 50 млн, то можно рискнуть, если 60-80...то не нужно