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«Арсенал» может подписать Феликса

сегодня, 08:45

«Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Атлетико Мадрид» Жоау Феликсу.

Прошлый сезон португальский футболист провёл в «Барселоне» на правах аренды.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:45
Интересный вариант, но заиграет ли??? Игрок то талантливый, но ленивый! В системе у Симеоне не заиграл, в Челси моментами были всплески, но тоже слабовато хотя стоит учитывать, что в Челси в то время был мрак и он провел там всего лишь пол сезона, в Барсе тоже ничего толкового не показал....
И еще важно, сколько матрасники захотят выручить за него...если условные 50 млн, то можно рискнуть, если 60-80...то не нужно
wr7wpg7m8zte
wr7wpg7m8zte
сегодня в 09:15
ему путь в Аравию, а не в АПЛ
drug01
drug01
сегодня в 09:09
Арсенал готов усилить пол команды!!!
ft53xbxmmf76
ft53xbxmmf76
сегодня в 09:07
Посмотрим что из этого получится????
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:01
Ещё один тренер который считает что может внедрить Феликса в командную игру... Как бы не переоценил себя Артета...
4y7cv7ev7238
4y7cv7ev7238
сегодня в 08:52
Арсенал проявляет большую актуальность на трансферном рынке
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