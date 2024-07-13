Чемпионство с бывшим тренером «Барселоны» и ставка на латиноамериканцев. Что за клуб собирается пригласить Алексея Миранчука

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сегодня, 01:13

Знакомимся с «Атлантой Юнайтед» из МЛС .

Всю неделю идут новости о предстоящих переменах в карьере российского полузащитника Алексея Миранчука. Инсайдеры отправляют его из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту». Рассказываем о возможном новом клубе хавбека.

Одна буква, а какая разница

Созданная 116 лет назад, а именно в октябре 1907 года «Аталанта» — один из самых известных клубов Италии. Даром, что свой первый серьёзный титул бергамаски завоевали только в мае текущего года — стали победителями Лиги Европы. Своим именем клуб из Бергамо обязан античной богине Аталанте, охотнице и бегунье. Девушка долго искала своего суженого, ведь он должен был убежать от Аталанты. В противном случае — смерть. Многих юношей сгубила Аталанта, прежде чем Гиппомен с помощью Афродиты не перехитрил коварную невесту. В итоге Аталанте пришлось стать женой Гиппомена, который забыл поблагодарить свою благодетельницу. Обиженная Афродита прислала к ложу новобрачных львов, которые съели жениха и невесту.

А футбольная «Атланта» обязана своим именем одноимённому городу — столице штата Джорджия. И клуб появился в регионе относительно недавно, только в 2014 году. В это время Алексей уже играл за «Локомотив», а Антон пытался пробиться в основу. Через три года, когда Антон уже вернулся к «железнодорожникам» из эстонской «Левадии» «Атланта Юнайтед» дебютировала в МЛС . Но на завоевание первого трофея у «Атланты» ушёл всего один год. В 2018-м «пятиполосные» выиграли главный трофей заокеанского футбола — Кубок МЛС . Уникальное достижение.

Почему «пятиполосные»? Изначально было решено, что «Атланта» будет играть в красно-чёрных полосатых футболах. Наблюдательные зрители заметили, что и с лицевой стороны, и со спины располагается пять полос разного цвета. В последующих сезонах полосы стали уже, а их число, соответственно, увеличилось. Но в итоге было решено вернуться к дизайну с пятью полосами.

Ставка на латиноамериканцев

«Атланта» проводит всего седьмой сезон в элитном дивизионе американского футбола. Однако можно обнаружить некие тенденции. Наивысшего успеха «пятиполосные» достигли под руководством аргентинского тренера Херардо Мартино, который до этого работал с «Барселоной» и сборной своей страны. Сменивший его после золотого сезона голландец Рональд де Бур был куда менее успешен. Не говоря уже об остальных наставниках — шотландце Стефене Глассе, аргентинце Габриэле Хайнце и мексиканце Гонсало Пинеде. Последний лишился своего поста в начале июня, и сейчас за тренировочный процесс отвечает Роб Валентино.

Легендой клуба с короткой историей считается венесуэлец Джозеф Мартинес, забивший в пяти сезонах 111 мячей. Более чем приличный результат — больше 20 голов за год. В своих новых клубах — «Интер Майами» и «Монреале», Мартинес такой результативности не демонстрировал. Делящие второе и третье места парагвайцы Эктор Вильяльба и Мигель Альмирон отличились по 22 раза. Возможный будущий спартаковец Эсекьель Барко с 19 голами идёт пятым. В десятке самых метких восемь южноамериканцев, один американец и один грек. Что говорит о латиноамериканском векторе в развитии клуба.

Середняк Восточной конференции

В текущем чемпионате МЛС «Атланта Юнайтед» занимает девятое место в Восточной конференции. В последнем матче «пятиполосные» проиграли в гостях лидеру Запада «Реал Солт-Лейк» 2:5. Особо известных игроков в составе не наблюдается. Любители английского футбола могут вспомнить вратаря Брэда Гьюзана, который довольно долго защищал ворота «Астон Виллы». Сейчас капитан «Атланты» уже разменял пятый десяток, но по-прежнему занимает пост номер один. На норвежского защитника Стиана Грегерсена когда-то претендовал «Спартак», но скандинав предпочел продолжить карьеру во французском «Бордо». Откуда и перебрался за океан. В средней линии играет поляк Бартош Слиз, а в нападении грузин Саба Лобжанидзе. Оба приняли участие в матчах чемпионата Европы в Германии.

Лобжанидзе забил 5 мячей. Столько же голов на счету мексиканца Даниэля Риоса и сенегальца Джамаля Тиаре. На один больше у атакующего полузащитника Тьяго Альмады, которого больше нет в команде. «Атланта» продала 23-летнего аргентинца в бразильский «Ботафого» аж за 30 миллионов долларов. Это самый дорогой трансфер в истории МЛС .

Как раз на место Альмады и планируется пригласить Миранчука. Алексей провёл хороший сезон в «Аталанте» и наверняка обратил внимание разных заинтересованных сторон. Российский полузащитник может заменить Альмаду на ключевой для «пятиполосных» позиции. Человек, успешно игравший в Серии А, должен вписаться в МЛС .

Другое дело, а зачем самому Алексею Миранчуку ехать в Штаты? Чтобы стать первым российским легионером в истории лиги? Заработать денег? Алексей не в том возрасте, чтобы жертвовать карьерой ради хороших зарплат. Можно предположить, что полузащитник сборной России предпочтёт иные варианты.