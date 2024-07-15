Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтратегия и тактикаРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Личка: «Если бы в „Динамо“ пришёл Соболев, нам пришлось бы менять схему»

вчера, 14:42

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, согласился ли бы он взять в команду нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Александр — очень неприятный нападающий — в плане того, что бьётся до конца и умеет забивать голы.

У нас нападающий номер один — Тюкавин. Если бы к нам пришёл Соболев, он тоже захотел бы быть первым номером. Нам пришлось бы менять схему, играть в одного форварда. Будь он в «Динамо», была бы тяжёлая ситуация.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Спина Мбаппе, старость Гризманна и лень Жиру. Франция ищет причины провала в атаке на Евро-2024
08 июляВадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии2
Слот: «Я предполагаю, что Нуньес очень хорошо впишется в мой стиль игры»
06 июля
СлухиСаутгейт может изменить тактику сборной Англии на игру со Швейцарией
04 июля
Мендеш ответил на вопрос о том, как остановить Мбаппе
04 июля
Месси объяснил, почему ходит по полю пешком во время матчей
24 июня
В «Балтике» рассказали о стратегии клуба
13 июня
Сортировать
Все комментарии
3xxk55e799nj
3xxk55e799nj
вчера в 18:48
Либо на лавку его и дело с концом.
Ев17
Ев17
вчера в 17:56
нахрена нам дельфин, может и игрок неплохой, но говнистый
x375svtbjvxk
x375svtbjvxk
вчера в 16:33
Соболева скоро отправят в Химки, он там пригодится.
Capral
Capral
вчера в 15:01, ред.
Невероятно!!! Он сам то, хоть понял, что сказал?! Менять схему?! Зачем?! Если в команде два абсолютно разных форварда, то это только добавляет остроты атакам команды!!! В киевском Динамо играл тандем нападающих Блохин-Онищенко, позднее Заваров-Беланов, еще позже Шевченко-Ребров, но Лобановский находил схемy для всех!!! В тбилисском Динамо играли выдающиеся нападающие Шенгелия, Гуцаев, талантливый Челебадзе и всем находилось место, и только Личке- надо было бы менять схему, в случае прихода Соболева.

Другое дело, что приход Соболева-талантливого и многогранного нападающего, мог бы подвинуть самого Личку, вот об этом, тренер умалчивает... В Спартаке играли Соболев-Промес и как играли!!! И что, стало хуже?! Умение тренера найти нужную схему для двух абсолютно разных нападающих- большое искусство, которое, повидимому, Личке- незнакомо... Честное слово, когда его слушаю- уши вянут. Можно подумать, Тюкавин, такой великий нападающий, что приход Соболя мог бы создать нездоровую конкуренцию.

Другое дело, что Соболев- человек непростой, со сложным характером, вот, тут то, могли бы быть сложности. Но то, что Личка сказал- несоответствует действительности, потому что схемы у него нет, как таковой, вот в этом, он сознаться боится...
drug01
drug01
вчера в 14:47
Совершенно верно он им совсем не нужен!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 