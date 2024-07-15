Личка: «Если бы в „Динамо“ пришёл Соболев, нам пришлось бы менять схему»

Главный тренер московского «Динамо» ответил на вопрос, согласился ли бы он взять в команду нападающего «Спартака» .

Александр — очень неприятный нападающий — в плане того, что бьётся до конца и умеет забивать голы.

У нас нападающий номер один — Тюкавин. Если бы к нам пришёл Соболев, он тоже захотел бы быть первым номером. Нам пришлось бы менять схему, играть в одного форварда. Будь он в «Динамо», была бы тяжёлая ситуация.