Личка: «Если бы в „Динамо“ пришёл Соболев, нам пришлось бы менять схему»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, согласился ли бы он взять в команду нападающего «Спартака» Александра Соболева.
Александр — очень неприятный нападающий — в плане того, что бьётся до конца и умеет забивать голы.
У нас нападающий номер один — Тюкавин. Если бы к нам пришёл Соболев, он тоже захотел бы быть первым номером. Нам пришлось бы менять схему, играть в одного форварда. Будь он в «Динамо», была бы тяжёлая ситуация.
Другое дело, что приход Соболева-талантливого и многогранного нападающего, мог бы подвинуть самого Личку, вот об этом, тренер умалчивает... В Спартаке играли Соболев-Промес и как играли!!! И что, стало хуже?! Умение тренера найти нужную схему для двух абсолютно разных нападающих- большое искусство, которое, повидимому, Личке- незнакомо... Честное слово, когда его слушаю- уши вянут. Можно подумать, Тюкавин, такой великий нападающий, что приход Соболя мог бы создать нездоровую конкуренцию.
Другое дело, что Соболев- человек непростой, со сложным характером, вот, тут то, могли бы быть сложности. Но то, что Личка сказал- несоответствует действительности, потому что схемы у него нет, как таковой, вот в этом, он сознаться боится...
Другое дело, что приход Соболева-талантливого и многогранного нападающего, мог бы подвинуть самого Личку, вот об этом, тренер умалчивает... В Спартаке играли Соболев-Промес и как играли!!! И что, стало хуже?! Умение тренера найти нужную схему для двух абсолютно разных нападающих- большое искусство, которое, повидимому, Личке- незнакомо... Честное слово, когда его слушаю- уши вянут. Можно подумать, Тюкавин, такой великий нападающий, что приход Соболя мог бы создать нездоровую конкуренцию.
Другое дело, что Соболев- человек непростой, со сложным характером, вот, тут то, могли бы быть сложности. Но то, что Личка сказал- несоответствует действительности, потому что схемы у него нет, как таковой, вот в этом, он сознаться боится...