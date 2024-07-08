Спина Мбаппе, старость Гризманна и лень Жиру. Франция ищет причины провала в атаке на Евро-2024

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08 июля 2024, 15:16

Не реализовали моменты, забивали только с пенальти.

У Франции пока нет голов с игры

Историческое лето во Франции. Политика повлияла на мораль игроков. Футболисты включились в предвыборную гонку, когда президент Макрон объявил внеочередные выборы. Мбаппе и его друзья просили людей прийти на участки, переживали. В результате правая партия, которая готовилась к разгромной победе, стала третьей. А прямо по курсу Олимпиада в Париже, тоже часть истории. Лишь после вчерашних выборов футболисты окончательно переключились на Евро.

Французские игроки радуются сенсационному результату вопреки опросам. И с новой энергией готовятся к завтрашнему полуфиналу Евро-2024 против Испании. Но путь в четверку лучших в Германии оказался тернистым. Франция не выиграла свою группу. В трех матчах забили один мяч с пенальти. Игроки были подавленными, медленными и шаблонными. Франция оставила лучшее впечатление, чем Англия, и статистика у них круче. Но мощь не использовали по назначению.

Также крупно повезло с автоголом Австрии после прострела Мбаппе. Так что Килиан по делу получил порцию критики за слабую игру. Французы ищут причины нулевой результативности с игры. В ворота Португалии за два часа не забили ни разу. А любители статистики добавляют деталь. В отличие от Англии, французы создают моменты. Просто ничего не выжали из 8.13 xG. И это аномалия: с похожим показателем Нидерланды имеют 8 голов. Так почему французы не готовы в атаке?

Мбаппе тревожат старые травмы

Эксперты собрали разные причины плохой игры Килиана. Мбаппе переругался с шейхами из Катара в ПСЖ . Когда враждуешь с людьми, у которых есть миллиарды евро и целая армия, то настроение портится. Прокручиваешь в голове самые дикие ответные сценарии. Конечно, катарцы не настолько наглые, чтобы угрожать семье Мбаппе физически. От буквальной мести футболиста защищает узнаваемость.

Но Килиана также тревожили боли в колене и спине. Повреждение спины – один из самых коварных видов травм. Вроде бы футболист в порядке, а показать максимум не может. Килиану также мешает маска после перелома носа на Евро. В первом матче выбрали вариант, который не давал нормально дышать. Поменяли защиту на другую, но Мбаппе – капризный человек, дискомфорт его выбил на время.

Килиан морально собрался против Португалии. Играл плохо, но хорошо вел себя на бровке и радовался успехам сборной Франции в серии пенальти. А до этого Мбаппе жестко раскритиковал напарников. Досталось даже не форвардам, а полузащитникам. Капитан сборной Франции заявил, что без Погба некому отдать передачу на ход. Но если Франция не создает разрывы между линиями, куда пасовать?

Нападение фаворита по инерции висело на чужих воротах в отдельных поединках. Даже с сильными Бельгией и Португалией хватало формальных моментов. Но «красных дьяволов» прошли после автогола Вертонгена. А с командой Роналду сыграли вторым номером, владея мячом 40 % игрового времени. Франция мощная, это очевидно, но показанный футбол плохой. Тренер Дешам это признает.

Некем заменить Жиру и Гризманна

У Тюрама 11 ударов на Евро, 9 из пределов штрафных площадей соперников. Сын легендарного защитника не забил ни одного мяча. При этом в составе «Интера» рядом с Лаутаро Мартинесом молодой форвард и себя баловал голами, и про интересы аргентинского снайпера не забывал. Но с Гризманном и Мбаппе у него нет такого взаимопонимания, что странно, ведь в Милане Тюрам заиграл сразу.

Мяч не идёт в ворота. У Тчуамени и Гризманна по 11 ударов, а у Мбаппе 19. Даже Дембеле имел семь моментов. Вот только запасные планы Дешама не работают. Коло Муани провел на поле 86 минут против Португалии и запомнился ещё одним нереализованным крутым шансом. Также у тренера сборной Франции случился конфликт с форвардом Жиру. Оливье обвинили в плохой подготовке к турниру, ветеран не готов.

Жиру не баловал голами на ЧМ -2018, но был тогда ключевой фигурой в атаке, поскольку освобождал пространство для Мбаппе и Гризманна. Спустя шесть лет нападающий покинул «Милан», перебирается в США . Оливье не готов в 37 лет удивить уровнем физической подготовки. Гризманн тоже стал быстрее уставать в 33 года. Старение двух ключевых для тактики Дешама людей – одна из причин бледной игры в атаке.

Пробуют добавить удары Канте и Рабьо. Пытаются поверить в Дембеле. Но новая тройка не создана. А Гризманну, если на флангах Мбаппе и Дембеле, приходилось много работать в оттяжке, помогая полузащитникам. Франция оказалась в западне без элитного центрального нападающего. Новых Трезеге и Анри нет. Коло Муани и Тюрам очевидно ниже классом. А Мбаппе плохой центральный нападающий.

Сразу возникает логичный вопрос. Как «Реал» планирует играть с Винисиусом и Мбаппе в атаке, если у сборной Франции не получается соединить Килиана с одним из центральных нападающих, а не левых латералей? Бледная игра Килиана в роли «девятки» давно удивляет. Его кумир Роналду успешно перешел с флангов в центр. А вот у Килиана, которому нужно пространство для рывка, явные проблемы.

Лишь один вывод греет душу Дешаму. Хуже в атаке сыграть сложно. Моменты были. Кунде и Эрнандес на флангах умеют прострелить в центр. Дембеле по-прежнему двуногий вингер с хорошим пасом. Рабьо не бездарный, если говорим о последних передачах. Гризманн – великий мастер создания голов за сборную Франции. Но если не будет прорыва в атаке, то волевая Испания пройдет замученного фаворита.