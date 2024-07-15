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Стали известны сроки восстановления Рональда Араухо

вчера, 16:03

Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо вернулся в Барселону и готов к операции. Возвращение игрока на поле планируется в декабре.

Напомним, Араухо получил мышечную травму во время проведения Кубка Америки, в ходе которого он сыграл четыре матча и отметился двумя ассистами.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:08
из за этой травмы еще разбираться с Рафинье)))
как раз в матче Копа Америки Уругвай-Бразилии получил травму.
Араухо толкнул Эндрика плечом в спину.
Рафинья это не оставил и завалил уругвайца.
скоро Араухо попросил его заменить.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:06
Барсе совсем не везет... столько травм а на равноценную замену игроков нет.
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