Стали известны сроки восстановления Рональда Араухо

Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо вернулся в Барселону и готов к операции. Возвращение игрока на поле планируется в декабре.
Напомним, Араухо получил мышечную травму во время проведения Кубка Америки, в ходе которого он сыграл четыре матча и отметился двумя ассистами.
как раз в матче Копа Америки Уругвай-Бразилии получил травму.
Араухо толкнул Эндрика плечом в спину.
Рафинья это не оставил и завалил уругвайца.
скоро Араухо попросил его заменить.
как раз в матче Копа Америки Уругвай-Бразилии получил травму.
Араухо толкнул Эндрика плечом в спину.
Рафинья это не оставил и завалил уругвайца.
скоро Араухо попросил его заменить.