Стали известны сроки восстановления Рональда Араухо

1721048626

вчера, 16:03

Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая вернулся в Барселону и готов к операции. Возвращение игрока на поле планируется в декабре.

Напомним, Араухо получил мышечную травму во время проведения Кубка Америки, в ходе которого он сыграл четыре матча и отметился двумя ассистами.