Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниКубок Америки 2024

Месси получил травму в финале Кубка Америки и расплакался после замены

вчера, 06:43
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияЗакончился в доп. время

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси получил травму во втором тайме финального матча Кубка Америки против Колумбии.

Игрок не смог продолжить встречу и был заменен. После этого футболист расплакался на скамейке запасных.

Месси получил травму в финале Кубка Америки и расплакался после замены

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Беллингему могут сделать операцию на плече
11 июля
ОфициальноУ Гирасси нашли травму во время медобследования в «Боруссии» Дортмунд
10 июля
Мората смог избежать травмы после столкновения с охранником
10 июля
Охранник поскользнулся и ударил Морату в колено. Игрок хромал после эпизода
10 июля
ОфициальноВингер «Баварии» Сане перенёс операцию на паху
08 июля
ОфициальноСтал известен характер травмы полузащитника сборной Испании Педри
06 июля
Сортировать
Все комментарии
НE Эго Ист
НE Эго Ист ответ Bobon (раскрыть)
вчера в 20:06
    Bobon
    Bobon ответ НE Эго Ист (раскрыть)
    вчера в 19:39
    Ну, например то, что команда без него заиграла намного быстрее. Мяч двигали гораздо лучше. Плюс ко всему после обрезки Месси арги чуть не пропустили. И это не единичный случай. Он уже не успевает, а с топами так и не сыграли за весь турнир ни разу. Я понимаю, чм26 в штатах. И его будут использовать для пиара. И он на этом неплохо заработает. У каждого может быть свое мнение. Но по такой игре на ка на основу в сборной он не тянет. Он не мешал, как Рон. Но и пользы от него было немного в игровом плане.
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист ответ Bobon (раскрыть)
    вчера в 19:01
    Разберись что явно не то - потом напишешь.. Общие фразы мне не нужны.. У хускоред оценка Месси выше, чем у Лаутаро.. Там считает безпристрастный комп..
    Bobon
    Bobon ответ НE Эго Ист (раскрыть)
    вчера в 18:40
    Мне нарезка не нужна, игру я видел. Но, если честно, Месси сильно сдал. Может и травма сказалась, не знаю. Понятно, что техника никуда не делась. Но что-то явно не то.
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист ответ Bobon (раскрыть)
    вчера в 16:28
    Не видел ни разу, что он где-то позорился.. А травмы любого могут настичь в любом возрасте.. Неймар, Гави, Араухо.. Травмы не получает тот, кто не идёт в стыки.. Авейру их вообще избегает.. Что касается мотивации - у Месси она в полном порядке.. Да, она не "смертельная" как на КА-21 и ЧМ-22, но её достаточно.. Пересмотри нарезку его сегодняшней игры, что он там делал и в какие моменты получал травмы.. Там вся мотивация.. А ещё послушай Скалони после финала.. Всё это есть в нете..
    Bobon
    Bobon ответ НE Эго Ист (раскрыть)
    вчера в 15:48
    То, что у Рона с головой беда после чм это не секрет. Но Месси сам говорил, что он выйграл все. И больше ничего не осталось. С таким настроем от него мало толку. Если вспомнить каким он был на чм и какой он сейчас - это два разных игрока. И это не об игре. Это о настрое. Не горят у него так глаза, как на чм. А тут еще и травмы. Возраст сказывается. Мне кажется, что ему лучше уйти сейчас победителем, чем позориться как Рон.
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист ответ Bobon (раскрыть)
    вчера в 13:22
    Мотивацию он не потерял, как и голову.. А вот у Авейру с головой проблемы.. Доказывать обратное - бесполезно.. Хе.. 🤭
    Bobon
    Bobon ответ НE Эго Ист (раскрыть)
    вчера в 12:48
    Кого там волнует, что Рон скажет в инсте или Моргану. Но вот Месси нужно уходить из сборной. Причины две. 1.Возраст, а следовательно и частые травмы. 2. Он потерял мотивацию после ЧМ. И уйти лучше сейчас победителем, чем как Роналду стать обузой в сборной.
    112910415
    112910415
    вчера в 12:37
    так бывает, да
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 10:40
    Здоровья легенде, не самый лучший случай для последнего матча за сборную.
    Но давно пора ему, команда ещё на чм22 без негорешала
    38pdd7jjzhyd
    38pdd7jjzhyd
    вчера в 10:12
    Хорёк расплакался-это на камеры,как же так Меська получил травму,всю карьеру пешком прошагал и дали по ногам,это не постижимо ,УЕФА-срочно разбирательство,кормилицу травмировали!
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 10:07, ред.
    Ну ничего, без балласта выиграли этот кубок все равно 🏆😁
    А так, здоровья и скорейшего возвращения! Любительский МЛС ждет звезду!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 09:42
    Рон в шоке!
    Эта позиция была незыблема!
    Imrebellion
    Imrebellion ответ FreshMeat (раскрыть)
    вчера в 09:25
      Imrebellion
      Imrebellion
      вчера в 09:21
      Могли бы запостить фотку опухшей ноги. Он там реально получает травмы, и не такие чтобы через минуту скакать на бровке.

      Но, ничего удивительно, всегда пытаются потроллить, байтить на комменты.
      Когда Майами победила без Месси - сразу афишировали как событие, а когда следующий важный матч влетели 6:1 - тишина.
      FreshMeat
      FreshMeat
      вчера в 09:16
      а ведь он может так и выпросить себе какой то кубок
      или мама напишет платини опять "умоляю, мой карапуз плачет по ночам и кричит "хочу золотой мяч" - ничто не успокаивает"
      adekvat
      adekvat ответ УЕСКА (раскрыть)
      вчера в 09:01
      Возвраст однако, чем старше тем больше травм и дольше лечение.
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 08:59
      Жаль Месси. В последнее время его замучили травмы.
      cska1948
      cska1948
      вчера в 08:54
      И в этом Месси не хочет отдавать пальму первенства Рону.
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 08:53
      Золотой мяч ему за слезы
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 08:15
      Что ему, что КриРо пора уходить. Иначе окончательно превратятся в жалких клоунов.
      НE Эго Ист
      НE Эго Ист ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 08:09
      А-ха-ха-ха.. 👍😀
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 08:06
      За травму золотой мяч Месси
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 07:48
      Скорейшего выздоравления и поздравления с выигрышем Кубка Америки !!!
      Futurista
      Futurista ответ Майкл59ru (раскрыть)
      вчера в 07:45, ред.
      shlomo2
      shlomo2
      вчера в 07:41
      Эмоции все же и у Мессеныша присутствуют.....
      НE Эго Ист
      НE Эго Ист
      вчера в 07:36, ред.
      У каждого свои "слезы".. Где там Геша сейчас?.. 🤣.. Готовит очередные "эмодзи"?.. 🤪.. Или названивает Моргану?.. 📞🤭.. А говорили, что он "уделает" Месси, выиграв 2-й ЧЕ.. 🤥.. А-ха-ха-ха.. 🙋👍👏
      am4arjy747ch
      am4arjy747ch
      вчера в 07:32
      И без него справились...
      Elliada_
      Elliada_
      вчера в 07:18
      Колумбийцы костоломы. Вместо футбола решили травмировать ключевых игроков. Это уже не важно. Аргентина победила вопреки. Месси здоровья!
      Майкл59ru
      Майкл59ru
      вчера в 07:12
      Похоже появился новый мэм )
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       