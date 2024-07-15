Месси получил травму в финале Кубка Америки и расплакался после замены

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси получил травму во втором тайме финального матча Кубка Америки против Колумбии.
Игрок не смог продолжить встречу и был заменен. После этого футболист расплакался на скамейке запасных.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси получил травму во втором тайме финального матча Кубка Америки против Колумбии.
Игрок не смог продолжить встречу и был заменен. После этого футболист расплакался на скамейке запасных.
Но давно пора ему, команда ещё на чм22 без негорешала
Но давно пора ему, команда ещё на чм22 без негорешала
А так, здоровья и скорейшего возвращения! Любительский МЛС ждет звезду!
А так, здоровья и скорейшего возвращения! Любительский МЛС ждет звезду!
Эта позиция была незыблема!
Эта позиция была незыблема!
Но, ничего удивительно, всегда пытаются потроллить, байтить на комменты.
Когда Майами победила без Месси - сразу афишировали как событие, а когда следующий важный матч влетели 6:1 - тишина.
Но, ничего удивительно, всегда пытаются потроллить, байтить на комменты.
Когда Майами победила без Месси - сразу афишировали как событие, а когда следующий важный матч влетели 6:1 - тишина.
или мама напишет платини опять "умоляю, мой карапуз плачет по ночам и кричит "хочу золотой мяч" - ничто не успокаивает"
или мама напишет платини опять "умоляю, мой карапуз плачет по ночам и кричит "хочу золотой мяч" - ничто не успокаивает"