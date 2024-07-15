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Волков: «Для меня было принципиальным моментом обыграть „Краснодар“»

вчера, 11:36

Защитник «Зенита» и сборной России Сергей Волков признался, что для него было принципиально обыграть свой бывший клуб в Суперкубке России.

Естественно, для меня было принципиальным моментом обыграть «Краснодар» в этом матче. Я всегда буду за всё благодарен «Краснодару». Наши дороги разошлись, но так бывает. Желаю им удачи.

Также Волков заявил, что хочет выиграть с «Зенитом» все возможные трофеи.

Цели на новый сезон? Будем бороться за «требл», хотим выиграть всё. Все знают, что впереди 100-летие клуба. Для себя ставлю цель — выигрывать трофеи и бороться за место в составе «Зенита».

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян негативно высказался в адрес своего бывшего одноклубника.

Напомним, 24 июня Волков перебрался из стана «быков» в «Зенит».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:24
почему ему принципиально обыграть Краснодар ?
Naherger
Naherger
вчера в 17:04
Как бы то ни было, по-человечески это не красиво.
4b5qr57yd5fn
4b5qr57yd5fn
вчера в 12:01
Волков сказал правду, а Сперцян возмущается просто от зависти.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:38
Возможно что поставленных целей достигнешь.... а Сперцян неправ....
Гость
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